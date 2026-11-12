อิสราเอลบุกโรงพยาบาลนัสเซอร์ กาซา เสียชีวิตกว่า 6 ราย
กองกำลังอิสราเอลโจมตีสถาบันการแพทย์นัสเซอร์ในกาซา ส่งผลมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย รวมถึงแพทย์และเด็ก อ้างหมายจับผู้บังคับการฮามาส
กองทัพป้องกันตนเอง อิสราเอล หรือ IDF เปิดฉากโจมตีโรงพยาบาล นัสเซอร์ (Nasser Hospital) ในเขตฉนวน กาซา อย่างหนักในช่วงข้ามคืนของวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2024 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย รวมไปกับแพทย์ 1 คนและเด็กชายวัย 13 ปีอีก 1 คน
รายละเอียดการโจมตีหน่วยผ่าตัด
การโจมตีทางอากาศครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังเที่ยงคืน โดยมุ่งเป้าไปยังหน่วยผ่าตัดหลักของโรงพยาบาลนัสเซอร์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตคานยูนิส (Khan Younis) ในภาคใต้ของฉนวนกาซา โฆษกหน่วยป้องกันภัยพลเรือนกาซาอย่างอิซซ์ อิดดิน อาบู ซาบา (Ezz Eddine Abu Sabha) ได้เปิดเผยข้อมูลว่า การโจมตีได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลในช่วงกลางดึกAlso readเจนเซ่น หวง ลาออกซีอีโอนินเวเดีย หลังปมความมั่นคง
ภาพที่บันทึกได้จากภายในโรงพยาบาลแสดงให้เห็นซากปรักหักพังที่กระจายตัวอย่างกว้างขวางในบริเวณหน่วยดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีซากปรักหักพังที่คล้ายท่อโหลมกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตี ซึ่งสะท้อนถึงความรุนแรงของระเบิดที่ตกใส่บริเวณดังกล่าวโดยตรง
โฆษกหน่วยป้องกันภัยพลเรือนยังระบุเพิ่มเติมว่า มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด 40 คนจากเหตุการณ์โจมตีทางอากาศครั้งนี้ โดยมีแพทย์ 2 คนอยู่ในอาการวิกฤตและต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด สถานการณ์ภายในโรงพยาบาลจึงอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างรุนแรงเนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรในการดูแลผู้บาดเจ็บจำนวนมาก
เป้าหมายและบุคคลที่ถูกอ้างว่าอยู่ภายใน
กองกำลัง IDF อ้างว่าเป้าหมายหลักของการโจมตีครั้งนี้คือการสังหารผู้บังคับการหน่วยกองพันข่านยูนิส (Khan Younis Battalion) ของกลุ่มติดอาวุธฮามาส ซึ่งคือ มูฮัมหมัด อาบู อิสมาอิล (Muhammad Abu Ismail) ที่กำลังหลบซ่อนตัวอยู่ภายในโรงพยาบาล นอกจากนี้ IDF ยังอ้างว่ามีผู้ก่อการร้ายคนอื่น ๆ อีกจำนวนมากที่หลบซ่อนอยู่ในโรงพยาบาลนัสเซอร์ในเขตคานยูนิส
การอ้างสิทธิ์ในการโจมตีครั้งนี้ของอิสราเอลเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงที่มีทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้เริ่มบังคับมานานกว่า 1 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้หยุดยั้งการโจมตีทางอากาศและดินแดนของอิสราเอลต่อฉนวนกาซาได้จริง
หลักฐานทางวัตถุและผลกระทบด้านมนุษยธรรม
หลักฐานทางวัตถุที่พบในที่เกิดเหตุคือระเบิด 2 ลูก โดยลูกหนึ่งยังคงไม่ระเบิด บนพื้นผิวของลูกระเบิดดังกล่าวมีป้ายระบุชัดเจนว่าผลิตโดยสหรัฐอเมริกา เป็นระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูง GBU-39/B น้ำหนัก 250 ปอนด์ ที่สหรัฐอเมริกาส่งมอบให้อิสราเอลในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
ข้อมูลจากสหประชาชาติระบุว่า นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงในกาซาเริ่มบังคับใช้ กองกำลัง IDF ของอิสราเอลได้สังหารประชาชนชาวปาเลสไตน์ไปกว่า 1,400 คนแล้ว ขณะเดียวกัน สถานการณ์ด้านสาธารณสุขในฉนวนกาซาอยู่ในภาวะล่มสลายโดยไม่มีโรงพยาบาลใดที่สามารถปฏิบัติการตามปกติได้อีกต่อไป
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime