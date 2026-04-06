อิสราเอลโจมตีโรงงานเคมีขนาดใหญ่สุดของอิหร่าน สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างหนัก

อิสราเอลโจมตีโรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่สองแห่งในอิหร่าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างรุนแรง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศ และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอิหร่านในระยะยาว
แชเนลนิวส์เอเชีย รายงานอ้างสำนักข่าวฟาร์ส ของ อิหร่าน เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ระบุว่า อิสราเอล ได้โจมตี โรงงานเคมี ขนาดใหญ่ที่สุดของ อิหร่าน ในขณะที่สาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้กำลังเผชิญหน้ากับคำขู่จากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ขู่ว่าจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือน หาก อิหร่าน ไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจาก อิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีกลาโหม อิสราเอล ซึ่งให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟาร์สของ อิหร่าน ว่า กองกำลังทหาร อิสราเอล ได้ทำ การโจมตี โรงงานปิโตรเคมีเซาธ์ พาร์ส ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอัสซาลูเยห์
เมืองท่าและศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอิหร่าน ตั้งอยู่ในจังหวัดบูเชห์ร์ ทางตอนใต้ของประเทศ โรงงานแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางของแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย\การโจมตีครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานหลายส่วนในพื้นที่ โดยสำนักข่าวท้องถิ่นอิหร่านอีกแห่งชื่อ ทาสนิม รายงานว่า บริษัทหลายแห่งที่ให้บริการไฟฟ้า น้ำ และออกซิเจนในอัสซาลูเยห์ก็ได้รับผลกระทบจากการโจมตีเช่นกัน แม้ว่าบริษัทปิโตรเคมีเซาธ์ พาร์สจะไม่ได้รับความเสียหายโดยตรง แต่การจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังหน่วยงานปิโตรเคมีทั้งหมดในอัสซาลูเยห์ถูกตัดขาด นอกจากนี้ การโจมตีดังกล่าวยังเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอิหร่านได้เปิดเผยว่า อิสราเอลได้โจมตีนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีพิเศษมาห์ชาห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางปิโตรเคมีที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของอิหร่าน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ โรงงานแห่งนี้ผลิตวัตถุดิบหลักสำหรับปุ๋ย โพลิเมอร์ และพลาสติก ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและแหล่งรายได้หลักของประเทศ การโจมตีโรงงานมาห์ชาห์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย\คัตซ์กล่าวว่า การโจมตีโรงงานเคมีทั้งสองแห่ง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 85% ของการส่งออกปิโตรเคมีของอิหร่าน ทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักลง ถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายหลายหมื่นล้านดอลลาร์แก่อิหร่าน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีโรงงานปิโตรเคมีเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อเศรษฐกิจอิหร่าน ซึ่งรวมถึง การสูญเสียรายได้จากการส่งออกปิโตรเคมีภัณฑ์ การขาดทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องหยุดการผลิต และผลกระทบต่อการจ้างงานในพื้นที่อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากอิหร่านเกี่ยวกับระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้นในภูมิภา
อิสราเอล อิหร่าน โรงงานเคมี การโจมตี เศรษฐกิจ