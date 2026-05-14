อิสราเอลและเลบานอนเริ่มเจรจาสันติภาพรอบที่ 3

เจ้าหน้าที่อิสราเอลเปิดเผยว่า อิสราเอลและเลบานอนได้เริ่มการเจรจาสันติภาพรอบที่ 3 ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ในวันนี้ มีการคาดการณ์ว่าการเจรจาอาจดำเนินต่อไปในวันศุกร์ แม้ยังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายมีจุดยืนใกล้เคียงกันมากพอที่จะสร้างความคืบหน้าหรือไม่
) มีการคาดการณ์ว่าการเจรจาอาจดำเนินต่อไปในวันศุกร์ แม้ยังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายมีจุดยืนใกล้เคียงกันมากพอที่จะสร้างความคืบหน้าหรือไม่ เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเปิดเผยว่า การเจรจากำลังมีขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ โดยฝ่ายอิสราเอลมีนายเยคีเอล ไลเตอร์ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำกรุงวอชิงตัน และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงเข้าร่วม ขณะที่คณะผู้แทนเลบานอนประกอบด้วย นางนาดา ฮามาเดห์ มูอาวาด เอกอัครราชทูตเลบานอนประจำกรุงวอชิงตัน และนายไซมอน คาราม อดีตเอกอัครราชทูตเลบานอนประจำสหรัฐ การเจรจาครั้งนี้มีเป้าหมายในการปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ และบรรลุข้อตกลงเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ทั้งนี้ อิสราเอลต้องการเดินหน้าใช้ปฏิบัติการทางอากาศและภาคพื้นดินต่อฮิซบอลเลาะห์จนกว่าจะบรรลุข้อตกลง ขณะที่เลบานอนเรียกร้องให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากดินแดนของตน ยุติการโจมตีของอิสราเอล และยุติการทำลายหมู่บ้านใกล้ชายแดน การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม หลังฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดเข้าใส่อิสราเอล ก่อนที่อิสราเอลจะตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่และการบุกภาคพื้นดิ
