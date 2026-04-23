อิบารากิประกาศให้รางวัลแจ้งเบาะแสจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ก่อวิพากษ์วิจารณ์

จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ประกาศให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสธุรกิจที่จ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย โดยมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมนี้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคม และการเลือกปฏิบัติ
จังหวัด อิบารากิ ประเทศ ญี่ปุ่น ประกาศมาตรการใหม่ที่ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง โดยจะมีการมอบ เงินรางวัล ให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับธุรกิจที่จ้าง แรงงานต่างชาติ อย่าง ผิดกฎหมาย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมนี้ จังหวัด อิบารากิ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว เป็นพื้นที่ที่มีจำนวน แรงงานต่างชาติ ที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมากที่สุดใน ญี่ปุ่น จากข้อมูลล่าสุดในปี 2567 รัฐบาลจังหวัดได้ตัดสินใจที่จะให้ เงินรางวัล จำนวน 10,000 เยน หรือประมาณ 2,000 บาท แก่ผู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จนนำไปสู่การดำเนินคดีกับนายจ้างที่ละเมิดกฎหมาย แรงงานต่างชาติ มาตรการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปราบปราม การจ้างงาน ผิดกฎหมาย และปกป้องสิทธิของแรงงานที่ถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบด้านลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และ การเลือกปฏิบัติ กระบวนการแจ้งเบาะแสจะดำเนินการผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัด อิบารากิ โดยผู้แจ้งจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และสำเนาเอกสารยืนยันตัวตน เช่น ใบขับขี่ เพื่อป้องกันการแจ้งเบาะแสเท็จ หรือการกลั่นแกล้ง รัฐบาลจังหวัด อิบารากิ ยืนยันว่าจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างละเอียดก่อนส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยเน้นย้ำว่าการแจ้งเบาะแสจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน และไม่สามารถใช้เพียงรูปลักษณ์ภายนอก หรือเชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจได้ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อป้องกัน การเลือกปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างยุติธรรม อย่างไรก็ตาม กลุ่มสิทธิมนุษยชน และองค์กรที่สนับสนุน แรงงานต่างชาติ ยังคงแสดงความกังวลว่ามาตรการนี้อาจนำไปสู่การเหมารวม และ การเลือกปฏิบัติ ต่อ แรงงานต่างชาติ โดยรวม แม้ว่ารัฐบาลจังหวัดจะพยายามสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการจะมีความโปร่งใส และเป็นธรรม ความกังวลหลักอยู่ที่ว่าการให้รางวัลสำหรับการแจ้งเบาะแสอาจกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวัง และการรายงานตัว แรงงานต่างชาติ โดยไม่จำเป็น ซึ่งอาจนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ และการสร้างความหวาดระแวงในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีความกังวลว่ามาตรการนี้อาจทำให้ แรงงานต่างชาติ ที่ถูกกฎหมายรู้สึกไม่ปลอดภัย และไม่กล้าที่จะเข้าถึงบริการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตใน ญี่ปุ่น เนติบัณฑิตยสภาท้องถิ่น และกลุ่มภาคประชาสังคมที่ทำงานกับผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติได้ออกมาเตือนว่ามาตรการนี้อาจเป็นการบ่มเพาะ การเลือกปฏิบัติ และสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคม พวกเขาเสนอแนะว่ารัฐบาลจังหวัดควรพิจารณามาตรการอื่นๆ ที่เน้นการส่งเสริม การจ้างงาน ที่ถูกกฎหมาย และการคุ้มครองสิทธิของ แรงงานต่างชาติ มากกว่าการใช้มาตรการที่อาจนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ และสร้างความขัดแย้งในสังคม การประกาศมาตรการนี้ของจังหวัด อิบารากิ ได้จุดประกายการถกเถียงในวงกว้างเกี่ยวกับนโยบายการจัดการ แรงงานต่างชาติ ใน ญี่ปุ่น และความสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมาย และการคุ้มครองสิทธิมนุษยช.
