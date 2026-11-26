อินโดนีเซียพบศพคนงานเหมืองทองคำแล้ว 9 ราย เหตุฝนถล่มเมืองโบโกร์
หน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมเหมืองทองคำในเมืองโบโกร์ จังหวัดชวาตะวันตก แล้วอย่างน้อย 9 ราย ขณะระดมกำลังค้นหาคนงานที่ติดอยู่ด้านในอีก 17 ราย หลังฝนตกหนักทำให้แม่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่
หน่วยกู้ภัยในอินโดนีเซียประกาศยืนยันการพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมเหมืองทองคำเถื่อนแล้วอย่างน้อย 9 ราย หลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้ แม่น้ำซีเซอเรอห์ เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ขุดเจาะใน เมืองโบโกร์ จังหวัดชวาตะวันตก เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสูญเสียอย่างหนักและมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากที่ยังคงสถานะไม่แน่นอน
รายละเอียดเหตุอุทกภัยและสถานการณ์ล่าสุด
เหตุดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2026 ซึ่งขณะนั้นคนงานเหมืองกำลังดำเนินการขุดหาทองคำอยู่บริเวณปล่องเหมืองที่มีความลึกประมาณ 100 เมตร พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนภูเขาทางตอนใต้ของกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย เมื่อฝนตกหนักเป็นเวลานานส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำซีเซอเรอห์สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลเข้าท่วมภายในปากปล่องเหมืองอย่างฉับพลันAlso readทำไม ลิเวอร์พูล ของ อิราโอล่า ถึงแข็งแกร่งขึ้นในเวทียุโรป?
จากการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่าคนงานเหมืองจำนวน 11 คนสามารถหลบหนีออกมาจากปากปล่องได้ทันท่วงทีก่อนที่น้ำจะไหลเข้าท่วมจนเต็มบริเวณ แต่ยังมีอีก 17 รายที่เชื่อว่ายังคงติดอยู่ภายในพื้นที่เหมืองซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว หน่วยกู้ภัยจึงได้ระดมกำลังค้นหาและกู้ภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ภายใน
อุปสรรคในการกู้ภัยและประเด็นกฎหมาย
โฆษกตำรวจจังหวัดชวาตะวันตกเปิดเผยว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้การกู้ภัยดำเนินไปอย่างล่าช้าและไม่มีการแจ้งเหตุในทันที เนื่องจากเหมืองทองคำแห่งนี้ดำเนินการโดยผิดกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ นายมูฮัมหมัด อาดัม ฮัมดานี หัวหน้าฝ่ายฉุกเฉินของหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเมืองโบโกร์ ให้สัมภาษณ์ว่าปัญหาคือไม่มีใครกล้าแจ้งเหตุเพราะเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องกฎหมายทำให้ถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีส่วนของคนงานติดอยู่ในปล่องเหมืองหลังเกิดเหตุไปแล้วราว 16 ชั่วโมง ทำให้หน่วยค้นหาและกู้ภัยต้องใช้เวลาในการเข้าถึงพื้นที่และเริ่มดำเนินการสูบน้ำออกในช่วงบ่ายของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2026 โดยในช่วงแรกคนงานเหมืองและชาวบ้านในพื้นที่พยายามช่วยกันใช้เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำเพื่อระบายน้ำออก แต่ก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์รุนแรงที่เกินกว่ากำลังคนและอุปกรณ์ทั่วไปจะรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการกู้ศพและจำนวนผู้เสียชีวิต
หน่วยกู้ภัยเริ่มสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้เป็นครั้งแรกหลังจากเที่ยงวันของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2026 และในรอบ 1 ชั่วโมงต่อมาสามารถพบศพเพิ่มเติมได้อีก 2 ราย ต่อมาในช่วงเย็นของวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2026 หน่วยกู้ภัยสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้อีก 6 รายจากปล่องเหมืองสองแห่งที่อยู่ติดกัน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 9 ราย
รายงานระบุว่าการพบศพทั้ง 9 รายเกิดขึ้นในสภาพที่เสียชีวิตแล้ว โดยทั้งหมดถูกพบในระดับความลึกภายในปล่องเหมืองที่วัดได้จากปากปล่องลงไปยังตำแหน่งศพอยู่ที่ประมาณ 30 ถึง 70 เมตร ซึ่งเป็นความลึกที่ค่อนข้างมากและทำให้การกู้คืนศพทำได้ยากและใช้เวลานานนับตั้งแต่เกิดเหตุในช่วงเย็นของวันจันทร์
ผลกระทบและขั้นตอนถัดไปของหน่วยงาน
ขณะนี้หน่วยกู้ภัยยังคงมุ่งมั่นในการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อดึงน้ำออกจากเหมืองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพยายามปิดช่องทางต่างๆ ที่น้ำใต้ดินไหลซึมเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อลดระดับน้ำลงในหลุมขุดให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับนักประดาน้ำหรือทีมกู้ภัยที่จะลงไปค้นหาผู้รอดชีวิตอีก 17 รายที่คาดว่าจะติดอยู่ภายใน
ขณะที่ญาติพี่น้องของผู้สูญหายต่างมารอรับฟังข้อมูลอัปเดตอย่างต่อเนื่องที่จุดแจ้งหายใกล้กับพื้นที่เหมืองในเขตปองกอร์ เมืองโบโกร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุ โดยสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากสภาพดินที่อ่อนตัวและระดับน้ำที่ยังคงท่วมขังอยู่ภายในปล่องเหมืองลึก ทำให้กระบวนการค้นหาต้องอาศัยเวลาและความระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทีมกู้ภัยและเพื่อหวังพึ่งพาผู้รอดชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่
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