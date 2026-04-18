อินเดียเรียกทูตอิหร่านแจง หลังเรือสินค้าถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ

รัฐบาลอินเดียแสดงความกังวลอย่างยิ่ง หลังเรือสินค้าสัญชาติอินเดีย 2 ลำ ประสบเหตุถูกยิงโจมตีและโจมตีด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 โดยได้เรียกเอกอัครราชทูตอิหร่านเข้าพบเพื่อเรียกร้องให้อิหร่านอำนวยความสะดวกแก่เรือสินค้าที่มุ่งหน้าสู่อินเดียโดยเร็ว
เหตุการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อ เรือสินค้า สัญชาติ อินเดีย 2 ลำ ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีใน ช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 เมษายน 2569 นำมาสู่การที่รัฐบาล อินเดีย ต้องเรียกตัวเอกอัครราชทูต อิหร่าน ประจำกรุงนิวเดลีเข้าพบ เพื่อแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศ อินเดีย ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า วิกรม มิสรี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าพบเอกอัครราชทูต อิหร่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเรือสินค้าอินเดีย 2 ลำ ที่เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์รุนแรงในช่องแคบสำคัญแห่งนี้ รายงานเบื้องต้นจากสำนักงานปฏิบัติการทางการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร (UKMTO) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานด้านการเดินเรือที่สำคัญ ระบุว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ได้ใช้เรือปืนเปิดฉากยิงใส่เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ กัปตันของเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวได้แจ้งต่อ UKMTO ว่า เรือปืนของ IRGC จำนวน 2 ลำ ได้เข้ามาประชิดและเริ่มยิงโดยไม่มีการแจ้งเตือนทางวิทยุใดๆ แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะสร้างความตกใจ แต่ UKMTO ก็ได้ยืนยันว่าเรือและลูกเรือทั้งหมดปลอดภัยดี อย่างไรก็ตาม เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมา UKMTO ก็ได้รายงานเพิ่มเติมว่า เรือบรรทุกสินค้าคอนเทนเนอร์อีกลำหนึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดที่ไม่ทราบชนิดในบริเวณใกล้เคียงกัน แม้จะยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพและความปลอดภัยในเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญนี้ ในการหารือกับเอกอัครราชทูตอิหร่าน นายวิกรม มิสรี ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญสูงสุดที่อินเดียให้กับความปลอดภัยของเรือพาณิชย์และชีวิตของลูกเรือทุกคน นอกจากนี้ เขายังได้กล่าวถึงเรือลำอื่นๆ ที่เคยสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซและเดินทางมาถึงอินเดียได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดียยังได้เร่งรัดให้อิหร่านดำเนินการเพื่อ “กลับมาอำนวยความสะดวกให้แก่เรือล่องผ่านช่องแคบโดยมีจุดหมายปลายทางมายังอินเดียโดยเร็วที่สุด” การกระทำดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของอินเดียในการรักษาสายสัมพันธ์ทางการค้าและการเดินเรือที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ความตึงเครียดระหว่างประเทศยังคงมีอยู่ การโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าโดยตรง แต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานทั่วโลก และสร้างความกังวลในหมู่ประเทศที่ต้องพึ่งพาเส้นทางการเดินเรือนี้ อินเดียในฐานะประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีบทบาทสำคัญในภูมิภาค จึงจำเป็นต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและรับประกันความปลอดภัยของการค้าทางทะเลระหว่างประเทศ การดำเนินการของรัฐบาลอินเดียในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังอิหร่านและประชาคมระหว่างประเทศ ถึงความกังวลและข้อเรียกร้องในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญนี้ การตอบสนองของอิหร่านต่อข้อเรียกร้องของอินเดียจะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญต่อทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและสถานการณ์ในภูมิภาคต่อไ
