อินเดียพบผู้เสียชีวิตจากสุราปลอมปน 11 ราย ในรัฐมณีปุระ
เหตุร้ายแรงในรัฐมณีปุระพบผู้เสียชีวิต 11 รายและป่วย 180 รายจากการดื่มสุราปลอมปนสารพิษเมทานอล มุขมนตรีสั่งจับกุมผู้รับผิดชอบทันที
เหตุการณ์รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภคเกิดขึ้นใน อินเดีย เมื่อมีการยืนยันยอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 ราย และมีผู้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกกว่า 180 ราย หลัง饮用สุราต้องสงสัยว่ามีการปนเปื้อนสารพิษใน รัฐมณีปุระ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชุมชนท้องถิ่นและสร้างความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องแอลกอฮอล์ที่วางจำหน่ายนอกระบบ
ยืนยันยอดผู้เสียชีวิต 11 รายและผู้ป่วยกว่า 180 คน
ยมนัม เคมจันท์ ซิงห์ มุขมนตรีรัฐมณีปุระ ได้ออกมาแถลงยืนยันตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (20 พ.ย.) โดยระบุว่าเหยื่อทั้งหมดมีอาการป่วยหลังจากดื่มสุราที่ต้องสงสัยว่ามีสารพิษผสมอยู่ ข้อมูลจากทางการระบุว่า จนถึงขณะนี้ มีผู้ป่วยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล 2 แห่งรวมแล้วกว่า 180 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 11 รายAlso readสีสันดอยตุง 2569 อีเวนต์ใหญ่เชียงราย ใช้น้ำประปาภูเขา ฝ่าสถานการณ์สารหนู
สถานการณ์ฉุกเฉินนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสร้างความตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่ มุขมนตรีได้ชี้แจงว่าอาการป่วยของประชาชนมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการบริโภคสุราชนิดเดียวกัน ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการลักลอบจำหน่ายและบริโภคในวงกว้างก่อนจะเกิดเหตุวิกฤตสุขภาพหมู่ขึ้นในเวลาต่อมา
สั่งสอบสวนและจับกุมผู้รับผิดชอบทั้งหมด
หลังจากได้รับทราบรายงานความเสียหายที่รุนแรง มุขมนตรีรัฐมณีปุระได้ออกคำสั่งด่วนให้ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดทันที หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสืบสวนหาแหล่งที่มาของสุราปลอมปนสารพิษนี้ว่ามีจุดผลิตและแหล่งจำหน่ายอยู่ที่ใด และใครคือผู้รับผิดชอบเบื้องหลังการลักลอบผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
ทางการรัฐมณีปุระยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยประกาศว่าจะดำเนินการจับกุมและลงโทษผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่าย หากพบว่ามีพฤติกรรมลักลอบขายสุราปลอมปนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตประชาชน มาตรการนี้จะมุ่งเป้าไปที่การลงโทษที่รุนแรงเพื่อเป็นเกรงกลัว
ปัญหาสุราเถื่อนผสมเมทานอลที่ระบาดทั่วอินเดีย
รายงานผู้เสียชีวิตจากการดื่มสุราเถื่อนหรือสุราปลอมปนเกิดขึ้นเป็นประจำในอินเดีย เนื่องจากสุราราคาถูกที่ลักลอบจำหน่ายนอกระบบมักมีส่วนผสมของเมทานอล (methanol) ซึ่งเป็นสารเคมีอุตสาหกรรมที่มีความเป็นพิษสูง ปัญหานี้เป็นโรคระบาดที่คร่าชีวิตประชาชนไปจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคม มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 รายจากการดื่มสุราเถื่อนผสมเมทานอลในเมืองปูเน และเมืองพิมพรี-จินจ์วัด ที่อยู่ใกล้เคียง ในรัฐมหาราษฏระ ทางตะวันตกของประเทศ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความฮือฮาและกระตุ้นให้รัฐบาลกลางให้ความสำคัญกับปัญหานี้มากขึ้น
ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม สื่อท้องถิ่นรายงานว่าในเขตภาวนคร ของรัฐคุชราต มีผู้เสียชีวิต 13 ราย และมีผู้ได้รับผลกระทบอีกกว่า 60 ราย หลังดื่มสุราปนเปื้อนเมทานอลเช่นกัน เหตุการณ์ซ้ำซากนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาสุราเถื่อนยังคงแพร่หลายและควบคุมได้ยากในพื้นที่ต่าง ๆ ของอินเดีย
กลไกความพิษและการแพร่กระจายของเมทานอล
สุราเถื่อนลักษณะนี้มีการบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วอินเดีย โดยบางครั้งมีราคาขายเพียงขวดละไม่ถึง 1 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 30 กว่าบาท) ซึ่งถือเป็นราคาที่ถูกกว่าสุราถูกกฎหมายอย่างมาก ทำให้ผู้บริโภคที่ขาดแคลนเงินทุนหรือต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายหันไปซื้อสุราเถื่อนเหล่านี้
อันตรายร้ายแรงของสุราปลอมปนคือเมทานอล เมื่อรับประทานเข้าไป สารนี้จะส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ตา และอวัยวะภายใน เมทานอลสามารถทำให้ตาบอด ตับถูกทำลาย และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้หากได้รับในปริมาณความเข้มข้นสูง การกำจัดเมทานอลออกจากร่างกายทำได้ยากและมีระยะเวลาจำกัด จึงทำให้เหตุการณ์วิกฤตมักจบลงด้วยความสูญเสียที่แก้ไขไม่ได้
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