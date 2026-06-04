อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุ่มกว่า 95 ล้านบาท พลิกโฉมสาขาหาดใหญ่หลังน้ำท่วม ขานรับศักยภาพระยะยาว

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM) ประกาศปรับโฉมสาขาหาดใหญ่ครั้งใหญ่ในรอบ 11 ปี ด้วยงบลงทุนกว่า 95 ล้านบาท หลังฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ โดยยกระดับเป็น Lifestyle Mall ครบวงจร ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านในภาคใต้ พร้อมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจพื้นที่จากโครงการ Landbridge และรถไฟทางคู่ไทย-มาเลเซีย
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM) ประกาศทุ่มงบกว่า 95 ล้านบาท พลิกโฉมสาขา หาดใหญ่ ครั้งใหญ่ในรอบ 11 ปี หลังจากเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2558 โดยเป็นการ ปรับโฉม ครั้งสำคัญหลังฝ่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2568 ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ Reset & Reposition เพื่อยกระดับห้างสรรพสินค้า เฟอร์นิเจอร์ และของแต่งบ้านให้เป็น Lifestyle Mall แบบ One Stop Shopping ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการแต่งบ้าน ด้วยศักยภาพของ หาดใหญ่ ที่เป็นหัวเมืองเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ มีประชากรในพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูง และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมกว่า 4-5 ล้านคนต่อปี การ ปรับโฉม ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ทันสมัยและสร้างแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้าน เพื่อตอกย้ำความเป็น No.
1 Furniture & Home Destination ในภูมิภาค การปรับโฉมครั้งนี้เกิดขึ้นบนพื้นที่กว่า 8 ไร่ บนถนนเพชรเกษม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พื้นที่รวมกว่า 11,000 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด "อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หาดใหญ่ โฉมใหม่…ถูกใจอย่างแรง ครบจบทุกการแต่งบ้าน" โดยเน้นการออกแบบในสไตล์ Modern Cozy ใช้โทนสีฟ้าครามของท้องทะเลและผ้าทอเกาะยอเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของเมืองสงขลา พร้อมจัดกลุ่มสินค้าครบทุกสไตล์ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ ตั้งแต่โซนเฟอร์นิเจอร์พรีเมียมเพื่อตอบรับเทรนด์ Quality Living ไปจนถึงบริการออกแบบห้องเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยใน DESIGN STUDIO โดยดีไซเนอร์มืออาชีพ รองรับทั้งรูปแบบ B2C และ B2B นอกจากนี้ยังมี VIP Lounge สำหรับลูกค้าคนพิเศษ และ Index Home Service ที่ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การต่อเติมไปจนถึงขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงห้องละหมาดเพื่อรองรับลูกค้าและพนักงานในพื้นที่ นางสาวกฤษชนก กรรมการผู้จัดการของ ILM กล่าวว่า บริษัทฯ เชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดสงขลาในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ ซึ่งเป็นประตูเชื่อมการค้าและการขนส่งระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน สอดรับกับทิศทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) และโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมสองฝั่งทะเล (Landbridge) รวมถึงโครงการรถไฟทางคู่หาดใหญ่-สุไหงโก-ลก ระยะทาง 215 กิโลเมตร ที่เชื่อมไทย-มาเลเซีย ซึ่งจะผลักดันให้หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ขณะเดียวกันการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำท่วมด้วยกลยุทธ์ Event Tourism ที่ผสาน Soft Power และเทศกาลอาหารต่างๆ ทำให้หาดใหญ่ก้าวสู่การเป็นเมืองไมซ์ (MICE City) ระดับนานาชาติ ปัจจัยเหล่านี้ตอกย้ำความเชื่อมั่นของ ILM ต่อการเติบโตในระยะยาว โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกเรื่องบ้านที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากหาดใหญ่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดในภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ประมาณ 147,000-150,000 คน และเมื่อรวมประชากรแฝงทั้งวัยทำงานและนักศึกษาแล้วสูงถึง 300,000-400,000 คน ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 147,000-155,000 บาทต่อปี ซึ่งอยู่ในอันดับต้นๆ ของภาคใต้ สะท้อนกำลังซื้อระดับกลางถึงสูง นอกจากนี้หาดใหญ่ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 4-5 ล้านคนต่อปี โดยนักท่องเที่ยวมาเลเซียครองสัดส่วนสูงสุดถึง 70-80% ตามด้วยสิงคโปร์และอินโดนีเซีย ซึ่งมักเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์และเทศกาล สร้างเม็ดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลประมาณ 600 ล้านบาท การปรับโฉมสาขาหาดใหญ่ครั้งนี้จึงเป็นการ Reset & Reposition เพื่อเดินหน้าไปอีกขั้น ในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเมืองหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาให้กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม ทั้งการสร้างโอกาสและรายได้ให้คนในพื้นที่ การกระตุ้นธุรกิจคู่ค้าและผู้ประกอบการท้องถิ่น ตลอดจนเม็ดเงินหมุนเวียนกลับคืนสู่เศรษฐกิจชุมชน บริษัทฯ คาดว่าการปรับโฉมครั้งนี้จะช่วยเพิ่ม Traffic และยอดขายประมาณ 30 ล้านบาทต่อเดือน ตามเป้าหมายที่วางไว
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หาดใหญ่ ปรับโฉม เฟอร์นิเจอร์ ค้าปลีก
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