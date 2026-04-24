อินเดียเร่งใช้ e-rupee ผ่านสวัสดิการรัฐ หวังกระตุ้นการยอมรับและลดการพึ่งดอลลาร์

อินเดียใช้ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเป็นช่องทางหลักในการผลักดันการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (e-rupee) เพื่อลดการทุจริต เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายเงิน และเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยง CBDC กับกลุ่มประเทศ BRICS เพื่อลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
อินเดีย กำลังเร่งผลักดันการใช้งาน สกุลเงินดิจิทัล ของธนาคารกลาง หรือที่เรียกว่า e-rupee โดยใช้ช่องทางของการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการยอมรับในวงกว้างและสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับ สกุลเงินดิจิทัล นี้ รัฐบาล อินเดีย กำลังเตรียมนำเสนอความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ CBDC (Central Bank Digital Currency) ในการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศ BRICS ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ในระดับสากล ธนาคารกลาง อินเดีย (Reserve Bank of India - RBI) กำลังดำเนินการทดสอบโครงการนำร่อง (pilot projects) ประมาณ 10 โครงการ โดยมีการจัดสรรเงินทุนจากระบบสวัสดิการของประเทศ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 80,000 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ฯ มาแจกจ่ายให้กับประชาชนผ่านช่องทาง e-rupee โครงการเหล่านี้มีเป้าหมายหลักในการลดช่องโหว่และปัญหาการทุจริตที่มักเกิดขึ้นในโครง การเงิน อุดหนุนต่างๆ รวมถึงการสร้างรูปแบบการใช้งานจริงที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสำหรับ CBDC หลังจากที่การเปิดตัวในช่วงแรกเป็นไปอย่างช้าๆ และยังไม่สามารถดึงดูดผู้ใช้งานได้มากเท่าที่ควร ตัวอย่างที่น่าสนใจของโครงการนำร่องเกิดขึ้นในหมู่บ้าน Phulenagar รัฐมหาราษฏระ ที่ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนแบบตั้งโปรแกรมได้ (programmable subsidies) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบน้ำหยด โดยเงินอุดหนุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 80% แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือเกษตรกรจะต้องใช้จ่ายเงินอุดหนุนกับร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการรั่วไหลของเงินทุน อีกหนึ่งโครงการนำร่องที่สำคัญกำลังดำเนินการในรัฐคุชราต โดยมีเป้าหมายที่จะดึงดูดครัวเรือนที่มีสิทธิ์รับอาหารอุดหนุนจำนวนกว่า 7.
5 ล้านครัวเรือน ให้เข้ามาอยู่ในระบบ e-rupee ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์จากการโอนเงินแบบเจาะจงเป้าหมาย (targeted transfers) เพื่อขยายฐานผู้ใช้งาน CBDC ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น การผลักดันการใช้งาน e-rupee ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายหลักที่ CBDC ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ นั่นคือการสร้างกรณีการใช้งานที่ชัดเจนและน่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้งานสกุลเงินดิจิทัลนี้อย่างแพร่หลาย แม้ว่าจำนวนผู้ใช้งาน e-rupee จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีผู้ใช้งานประมาณ 10 ล้านคน จากเดิมที่มีเพียง 7 ล้านคนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา แต่ปริมาณธุรกรรมสะสมนับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนธันวาคม 2022 ยังมีเพียง 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับระบบ Unified Payments Interface (UPI) ของอินเดีย ซึ่งมีมูลค่าการทำธุรกรรมสูงถึง 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ความพยายามในการกระตุ้นการใช้งานในช่วงแรกๆ บางครั้งก็ถูกมองว่าเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ (window dressing) โดยมีรายงานในปี 2024 ว่าธนาคารรายใหญ่หลายแห่งได้ทำการโอนเงินเดือนพนักงานเข้ากระเป๋าเงิน CBDC เพื่อให้ระบบมียอดธุรกรรมทะลุเป้าหมาย 1 ล้านรายการต่อวันในเดือนธันวาคม 2023 ซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การทดลองใช้งานภายในประเทศของอินเดียเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการพิจารณาถึงบทบาททางภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่ขึ้นของเทคโนโลยี CBDC โดยธนาคารกลางอินเดียได้เรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าข้อเสนอในการเชื่อมโยง CBDC ข้ามระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) ในการประชุมสุดยอดปี 2026 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าข้ามพรมแดนและลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ความทะเยอทะยานนี้ย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงทางการเมืองที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เคยขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรจากประเทศในกลุ่ม BRICS ที่พยายามหาทางเลือกอื่นมาทดแทนเงินดอลลาร์ และได้กำหนดมาตรการทางภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าจากอินเดียบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซีย ซึ่งสถานการณ์นี้ยิ่งเพิ่มความท้าทายและความซับซ้อนให้กับความพยายามด้านการเงินร่วมกันของกลุ่มประเทศเหล่านี
E-Rupee CBDC อินเดีย BRICS สกุลเงินดิจิทัล สวัสดิการรัฐ การเงิน เศรษฐกิจ UPI ดอลลาร์สหรัฐ
