อินฟอร์มาฯ-ENTEC ผนึกกำลังจัด Southeast Asia Sustainable Fuels Summit ขับเคลื่อนพลังงานสีเขียวในอาเซียน

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมมือจัดงาน Southeast Asia Sustainable Fuels Summit เพื่อสร้างเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีด้านเชื้อเพลิงยั่งยืน เน้น SAF SMF และ Waste-to-Energy เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดก๊าซเรือนกระจก งานจะจัดขึ้นวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
อินฟอร์มาฯ-ENTEC ดันอาเซียนใช้ เชื้อเพลิงยั่งยืน เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่โลกสีเขียวในงาน Sustainable Fuels Summit ชู SAF - SMF ลดคาร์บอน 3 ก.
ค.
นี้ที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมมือจัดงานประชุมสุดยอดเชื้อเพลิงยั่งยืนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Sustainable Fuels Summit) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาค การประชุมมีเป้าหมายเพื่อสร้างเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และการลงทุนด้านเชื้อเพลิงทางเลือก เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไฮไลต์สำคัญของงานจะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) เชื้อเพลิงทางทะเลยั่งยืน (SMF) และเทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste-to-Energy) อินฟอร์มาฯ-ENTEC ปักหมุดไทยแลนด์!
ดันซัมมิตเชื้อเพลิงยั่งยืนอาเซียน ขับเคลื่อน Energy Transition สู่โลกสีเขียว ท่ามกลางวิกฤตการณ์โลกร้อนและแรงกดดันในการลดก๊าซเรือนกระจก เชื้อเพลิงยั่งยืน กลายเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลก ล่าสุด อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลังกับ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ภายใต้ สวทช.
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อจัดงาน Southeast Asia Sustainable Fuels Summit อย่างเป็นทางการ การร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง แพลตฟอร์มกลาง ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอาเซียน สำหรับการแลกเปลี่ยนงานวิจัย เทคโนโลยี และการลงทุนด้านเชื้อเพลิงทางเลือก มุ่งเป้าไปที่การลดการพึ่งพาฟอสซิลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยบนเวทีโลก ไฮไลต์สำคัญที่น่าจับตาในปีนี้ คือการประชุมภายใต้แนวคิด From Waste to Wings & Waves: Thailand’s Role in Sustainable Fuels ซึ่งจะฉายภาพบทบาทสำคัญของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตและใช้งาน SMF (Sustainable Marine Fuel) เชื้อเพลิงทางทะเลยั่งยืนเพื่อลดคาร์บอนในภาคโลจิสติกส์ทางน้ำ ดร.
สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการ ENTEC (สวทช.
) กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือนี้ว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และผลักดันการพัฒนาเชื้อเพลิงแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทั้งภาคการคมนาคม อุตสาหกรรม และพลังงาน โดยมุ่งลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาค ด้าน นายพรรธระพี ชินะโชติ ประธานร่วม อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) ระบุว่า Southeast Asia Sustainable Fuels Summit จะเป็นเวทีสัมมนาระดับภูมิภาคที่มุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และการลงทุน โดยรวบรวมกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ เพื่อกำหนดทิศทางและก้าวต่อไปของอุตสาหกรรม และเปิดโอกาสให้เกิดการต่อยอดสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ งาน Southeast Asia Sustainable Fuels Summit มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานยักษ์ใหญ่แห่งปีอย่าง ASEAN Sustainable Energy Week และ MobilityTech Asia 2026 ระหว่างวันที่ 1–3 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
เชื้อเพลิงยั่งยืน SAF SMF Waste-To-Energy พลังงานสีเขียว
United States Latest News, United States Headlines
