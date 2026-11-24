อินฟลูเอนเซอร์ซุปเปอร์แบงค์ เตะกระทงอ่างเก็บน้ำ ชลบุรี ถูกวิจารณ์หนัก
อินฟลูเอนเซอร์ซุปเปอร์แบงค์ เตะกระทงลงในอ่างเก็บน้ำ จ.ชลบุรี สร้างความแตกตื่นและถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าทำลายประเพณีและภาพลักษณ์ประเทศ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งตรงกับช่วงกลางดึกของคืนวัน เทศกาลลอยกระทง โดยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ใช้ชื่อว่า ซุปเปอร์แบงค์ ได้ออกมาสร้างคอนเทนต์ที่ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในวงกว้าง เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะและเป็นการสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเพณีอันดีงามของไทย
รายละเอียดพฤติกรรมที่สร้างความแตกตื่น
ซุปเปอร์แบงค์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการขี่รถจักรยานยนต์รับส่งผู้โดยสารและมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียหลายแสนคน ได้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อทำกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าว แต่กลับใช้วิธีการสร้างความบันเทิงที่เป็นการฝ่าฝืนบรรทัดฐานทางสังคมAlso readเมื่อชิคาโกสั่งให้แม่น้ำไหลกลับ : มหัศจรรย์วิศวกรรมกับการผลักขี้ให้เพื่อนบ้าน
ในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกไป ซุปเปอร์แบงค์ได้ตะโกนเสียงดังเป็นภาษาใต้ด้วยน้ำเสียงที่แสดงความไม่พอใจว่า "คนเดียวอีกแล้วกี่ปีกี่ปีก็คนเดียว" ก่อนจะใช้อวัยวะส่วนเท้าเตะกระทงที่เตรียมมาด้วยกำลังแรง ทำให้กระทงจำนวนมากกระเด็นกระจายไปทั่วผืนน้ำและพุ่งชนกระทงของผู้อื่นที่กำลังลอยอยู่
พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้คนที่กำลังร่วมกิจกรรมลอยกระทงด้วยความยินดีและศรัทธาเกิดความแตกตื่นตกใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีส่วนร่วมชื่นชมความสวยงามของวัฒนธรรมไทย รวมถึงผู้สูงอายุและเยาวชนที่เดินทางมาทำบุญร่วมประเพณีในครั้งนี้
ปฏิกิริยาจากสังคมและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อสัมผัสบรรยากาศเทศกาลลอยกระทง ต่างแสดงความรู้สึกเสียใจและผิดหวังต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากภาพลักษณ์ของไทยมักจะถูกกล่าวขานในเรื่องของความงดงามทางประเพณีและน้ำใจไมตรีของประชาชน แต่พฤติกรรมของซุปเปอร์แบงค์กลับสวนทางกับค่านิยมดังกล่าว
ผู้สูงอายุและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่สืบสานประเพณีลอยกระทงมาอย่างยาวนานจากการบอกเล่าของปู่ย่าตาทวด ต่างรู้สึกเจ็บปวดใจที่ถูกมองข้ามและไม่เคารพต่อคุณค่าของกิจกรรมที่ทำร่วมกัน โดยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงความวุ่นวายทั่วไป แต่เป็นความเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีของวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา
ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ประเทศ
การแพร่กระจายของคลิปวิดีโอดังกล่าวบนโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง หลายแพลตฟอร์มมีการแชร์คลิปพร้อมข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงลบว่าพฤติกรรมนี้เป็นการทำลายประเพณีและขาดสำนึกสาธารณะ
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างความตั้งใจในการสร้างคอนเทนต์เพื่อความบันเทิง กับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย โดยเฉพาะเมื่อผู้สร้างคอนเทนต์มีผู้ติดตามจำนวนมากและมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของมวลชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การตอบสนองจากชุมชนออนไลน์
ชาวเน็ตจำนวนมากได้แสดงออกถึงความไม่พอใจผ่านการคอมเมนต์ด่าทอด้วยคำหยาบคาย และบางรายตัดสินใจเลิกติดตาม (Unfollow) อินฟลูเอนเซอร์รายนี้ทันที เนื่องจากมองว่าพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์นี้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนและสังคม
นอกจากการเลิกติดตามแล้ว ยังมีเสียงเรียกร้องให้ทำการรายงานรีพอร์ต (Report) อินฟลูเอนเซอร์ซุปเปอร์แบงค์ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อพิจารณาบทลงโทษหรือลดทอนการเข้าถึงเนื้อหา เนื่องจากมีการละเมิดกฎชุมชนเกี่ยวกับการเคารพวัฒนธรรมและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
บทสรุปและข้อคิดสำหรับสังคม
เหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีศึกษาสำคัญสำหรับนักสร้างคอนเทนต์และ influencers ทุกแขนง ที่จำเป็นต้องตระหนักว่าเสรีภาพในการแสดงออกต้องอยู่ภายใต้กรอบของความเคารพต่อวัฒนธรรมและประเพณีของสังคมไทย
เทศกาลลอยกระทงไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเวลาสำหรับถ่ายทำวิดีโอ แต่เป็นพิธีกรรมทางจิตวิญญาณที่มีความหมายลึกซึ้งต่อคนไทยและนักท่องเที่ยว ดังนั้นการเลือกปฏิบัติอย่างเหมาะสมจึงเป็นหน้าที่สำคัญของผู้ที่มีอิทธิพลต่อสังคมเพื่อรักษาภาพลักษณ์และคุณค่าของชาติไว้สำหรับคนรุ่นต่อไป
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle