อินฟลูออสสร้างปรากฏการณ์ระดับโลก ขนทัพ 5 ตำนานนักเตะนำโดยสตีเวน เจอร์ราร์ด บุกไทยจัดงาน Living Legends Football Festival 2026

เปิดมิติใหม่แห่งวงการ Sportainment เมื่ออินฟลูออสพาสุดยอดตำนานลูกหนังโลกบุกกรุงเทพฯ มอบประสบการณ์สุดพิเศษผ่านแมตช์กระชับมิตรและกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อผลักดัน Soft Power และการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล
บริษัท อินฟลูออส จำกัด ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งให้กับวงการกีฬาและบันเทิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการประกาศจัดงาน Living Legends Football Festival 2026 ซึ่งเป็นการนำเอาสุดยอดตำนานนักฟุตบอลระดับโลกถึง 5 คน บินตรงจากยุโรปสู่ประเทศไทย เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่เงินก็หาซื้อไม่ได้ โดยมีไฮไลต์สำคัญคือการนำทีมโดย สตีเวน เจอร์ราร์ด ยอดกองกลางกัปตันทีมผู้เป็นตำนานของลิเวอร์พูลและทีมชาติอังกฤษ พร้อมด้วย โคลด มาเกเลเล่ ผู้สร้างนิยามใหม่ให้กับตำแหน่งกองกลางตัวรับ, มิเชล ซัลกาโด แบ็กขวาจอมบุกระดับโลก, ควินตัน ฟอร์จูน ปีกความเร็วสูง และได้รับเกียรติจาก สตีฟ แม็คมานามาน มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญในการขับเคลื่อนงานครั้งนี้ โดยกิจกรรมทั้งหมดจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 10 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 ณ UOB LIVE พื้นที่จัดกิจกรรมระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานคร นายธรณินทร์ เกียรติชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟลูออส จำกัด ได้ให้วิสัยทัศน์ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทั่วไป แต่เป็นการนำเสนอแนวคิด 'COLOURS OF LIFE' ซึ่งเป็นการยกระดับกิจกรรมกีฬาให้กลายเป็นแพลตฟอร์ม Sportainment อย่างเต็มรูปแบบ โดยคำว่า Sportainment คือการนำเอาเสน่ห์ของกีฬาฟุตบอลมาผสมผสานกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมทุกเพศทุกวัย ซึ่งกิจกรรมหลักที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจคือการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่ UOB LIVE ชั้น 6 ศูนย์การค้า EMSPHERE และการแข่งขันแมตช์พิเศษ 5-a-side Football Match ที่จะนำเหล่าตำนานลูกหนังโลกมาปะทะกับทีมเซเลบริตี้ชื่อดังของเมืองไทย นำโดย ป้อง ณวัฒน์ นักแสดงหนุ่มชื่อดัง, ก้อง ห้วยไร่ ศิลปินผู้มีสีสัน และ บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยไทยระดับตำนาน ซึ่งการรวมตัวของคนดังจากต่างวงการในครั้งนี้จะสร้างแรงดึงดูดมหาศาลและทำให้งานนี้กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในระดับสากล นอกเหนือจากการแข่งขันในสนามแล้ว งาน Living Legends Football Festival 2026 ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ระดับพรีเมียมและการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ผ่านกิจกรรม 'An Evening with Legends' ซึ่งเป็นงานดินเนอร์สุดหรู ณ โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ โดยเปิดโอกาสให้แฟนบอลผู้โชคดีได้ร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยกับฮีโร่ในดวงใจแบบใกล้ชิดและเป็นส่วนตัว ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าที่สุดสำหรับแฟนบอล นอกจากนี้ เหล่านักเตะระดับตำนานจะได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร และได้ลิ้มรสอาหารไทยอันเลื่องชื่อ เพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของความเป็นไทย ซึ่งจะเป็นการช่วยผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระดับมหภาค และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยที่ฝันอยากจะก้าวไปสู่ระดับโลกผ่านเส้นทางสายกีฬา ความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ของงานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนของพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น REXONA MEN ที่เข้ามาเสริมภาพลักษณ์ความแข็งแกร่ง, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.
) ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการใช้กีฬาเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว และ EA SPORTS FC Mobile ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านฟุตบอลมาร่วมสร้างสีสัน การร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดงานอีเวนต์ระดับโลก และความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรม Sportainment ของเอเชียที่กำลังมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ ในท้ายที่สุด การรวมตัวของเหล่าไอคอนลูกหนังในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การหวนคืนสนามเพื่อปลุกความทรงจำในอดีตเท่านั้น แต่คือการวางรากฐานที่สำคัญเพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักของกิจกรรมกีฬาระดับโลกในอนาคต การนำพลังของ Soft Power ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาใช้ จะสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การบริโภค และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศในสายตาชาวโลก ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าความยิ่งใหญ่ของงานนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการกีฬาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยได้มากน้อยเพียงใด ในท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทรนด์ความบันเทิงเชิงกีฬาในยุคปัจจุบั
