อิทธิพลศาสนาพราหมณ์-ฮินดูผสมผสานกับพุทธศาสนาในประเทศไทย
สำรวจประวัติศาสตร์และกระบวนการผสมผสานทางความเชื่อระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่สมัยอาณาจักรขอมจนถึงรัตนโกสินทร์
ศาสนาฮินดูมีประวัติศาสตร์ความยาวนานและแพร่หลายไปทั่วพื้นที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งกำเนิดของศาสนาพุทธที่แยกออกเป็น 2 นิกายสำคัญ ได้แก่ มหายานหรืออาจาริยวาท และหินยานหรือเถรวาท รวมถึงศาสนาอื่น ๆ เช่น เชน และซิกข์ ทำให้อินเดียกลายเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศาสนาต่าง ๆ เหล่านี้ไปยังทั่วโลก โดยเฉพาะในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของความคิดฮินดู่และ พุทธศาสนา ได้เข้ามาประดิษฐานและเกิดการผสมผสานกันหลากหลายมิติ ทั้งความเชื่อในเรื่องจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมี ซึ่งมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ตลอดจนความเชื่อในเรื่องทวยเทพต่าง ๆ รวมถึงองค์ พระพิฆเนศ ซึ่งกลายมาเป็นความเชื่อที่มีลักษณะเฉพาะทั้งในความคิดฮินดู่และ พุทธศาสนา
รากฐานอารยธรรมในดินแดนสุวรรณภูมิ
ดินแดนประเทศไทยปัจจุบันนี้ ในอดีตรู้จักกันในชื่อ สุวรรณภูมิ นับเป็นศูนย์รวมของอารยธรรมจากนานาประเทศ ที่สำคัญที่สุด ดินแดนสุวรรณภูมิมีศาสนาสำคัญคือ ศาสนาพุทธ ในขณะที่อารยธรรมความคิดความเชื่อในศาสนาฮินดูก็ยังคงอยู่อย่างเหนียวแน่นในสังคม ความสัมพันธ์ของทั้งสองศาสนามีรากฐานมาจากการเริ่มต้นของการเผยแพร่ศาสนาฮินดูผ่านทางชนชาติ ขอม ซึ่งขณะนั้นขยายอำนาจไปทั่วสุวรรณภูมิจึงรับเอาอารยธรรมความคิดความเชื่อของศาสนาฮินดูไปตามไปด้วย ดังจะเห็นได้จาก เทวาลัย ที่ยังคงปรากฏอยู่ทั่วไป ในขณะที่ทางใต้ก็รับเอาความคิดความเชื่อของศาสนาฮินดูมาจากเมืองศรีวิชัย ดังนั้นทั่วทั้งสุวรรณภูมิจึงย่อมรับเอาศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาประจำถิ่น ขณะที่พุทธศาสนาเริ่มมีการขยายตัวขึ้น จึงเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงและการผสมกลมกลืนของทั้งสองศาสนาAlso read3 นักษัตรหญิงบุคลิกโดดเด่น ฉลาด เด็ดเดี่ยว ไม่ยอมถูกบงการ
การผสมผสานนิกายพุทธและพิธีกรรมพราหมณ์
โดยเฉพาะพุทธศาสนาแบบมหายานที่แผ่ขยายมาจากทางขอมนั้นเริ่มขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาแบบพุทธตันตระ ซึ่งมีเอกลักษณ์สำคัญคือมีการผสมผสานของพุทธและพราหมณ์ในตัวอยู่แล้ว พุทธตันตระมีความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าสามารถแบ่งภาคอวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์อื่น ๆ ได้ และยังมีการแบ่งภาคออกเป็นพระโพธิสัตว์ต่าง ๆ พระโพธิสัตว์สำคัญที่รู้จักกันดีก็คือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งเป็นการแบ่งภาคของพระพุทธเจ้าในอดีตแสนไกลที่มีนามว่า พระอมิตาภุทธะ เอกลักษณ์ที่เด่นชัดของพุทธศาสนานิกายตันตระยังอยู่ที่มีการบรกรรมคาถาอาคม มีการเขียนยันต์ทำเครื่องรางของขลัง ทั้งหมดนี้ได้อตกทอดมรดกมาสู่พุทธศาสนาในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากพระเกจิอาจารย์มากมายที่นิยมสร้างตะกรุด ผ้ายันต์ ลงอักขระ เป็นต้น
การเปลี่ยนผ่านสู่พุทธศาสนาเถรวาทและราชประเพณี
ต่อมาพุทธศาสนาในสยามเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงสมัยสุโขทัยได้เปลี่ยนนับถือพุทธศาสนาจากนิกายตันตระมาเป็นเถรวาทจากลังกา แต่แม้จะเปลี่ยนลัทธิการนับถือพุทธศาสนาแล้ว แต่การนับถือ เทพเจ้า และ เครื่องรางของขลัง ยังคงมีการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง ชาวเมืองสุโขทัย กำแพงเพชร ยังคงนับถือพระเป็นเจ้าคือ พระอิศวร พระอุมา พระนาราชณ์ ควบคู่ไปกับการนับถือพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับเอาความคิดเทวราชาอันหมายถึงพระราชาเป็นเทวะ หรือสมมตเทพ อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์จึงเข้ามาในสังคมสยามและลงหลักปักฐานอย่างเหนียวแน่น ปรากฏให้เห็นในลักษณะของความเชื่อว่ากษัตริย์เป็นองค์อวตารของพระนาราชณ์
ความเชื่อและการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของไทย
การรับพราหมณ์เข้ามาประกอบพิธี การนับถือทวยเทพของฮินดู การแต่งคำประพันธ์ชั้นสูงที่เป็นการสรรเสริญเทพเจ้าของฮินดู การรจนาเรื่องราวของ เทวกปกรณัม จากอินเดีย ดังนั้นเรื่องราวของพระพิฆเนศจึงเข้ามามีบทบาทในสังคมสยามเรื่อยมา การนับถือความคิดของพราหมณ์และพุทธควบคู่กันนี้มีลักษณะที่ว่า มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ชาวบ้านชาวเมืองประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบศีลธรรมของพุทธศาสนา มีการบวชพระทำบุญตามประเพณีทางพุทธ แต่ในเวลาเดียวกันก็มีการนับถือเทวดา มีการสร้างเสาหลักเมือง อันเป็นความคิดที่มาจากพราหมณ์ มีการนับถือพระศิวะ พระอุมา มีการบวงสรวงสังเวยพระเป็นเจ้า ด้วยความเชื่อว่าพระเป็นเจ้าจะช่วยทำให้สมปรารถนา ปราศจากโรคาข้าศึกศัตรู ทำให้มีโชคดี ความคิดนี้เป็นไปด้วยกับการนับถือเครื่องรางของขลังต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน
ความแตกต่างที่ลงตัวระหว่างสองศาสนา
ส่วนการนับถือพุทธศาสนานั้นด้วยความเชื่อหลักย่อมทำให้ร่มเย็นเป็นสุขและมีอุดมคติถึงพระนิพพานว่าเป็นที่สุดแห่งการหมดทุกข์ทั้งปวง การผสมกลมกลืนกันระหว่างพุทธและพราหมณ์นั้น ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากทั้งสองศาสนามีจุดกำเนิด ณ ชมพูทวีปเหมือนกัน และต่างให้ความเชื่อถือในเรื่องจิตวิญญาณ การทำฌานสมาธิเช่นเดียวกัน แตกต่างที่ศาสนามีจุดมุ่งหมายในการดับทุกข์สิ้นเชิงไม่กลับมาเวียนเกิดเวียนตาย และเชื่อถือในการกระทำของตนเป็นหลัก ในขณะศาสนาฮินดูหรือความคิดทางพราหมณ์นั้นให้ความเคารพในพระเป็นเจ้า เชื่อในเรื่องพระเจ้าลิขิตชีวิต จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาฮินดูคือการกลับไปอยู่ร่วมกับองค์พระเป็นเจ้าเบื้องบน ความแตกต่างของทั้งสองไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกแยก ด้วยกาลเวลาที่บ่มเพาะสองความคิดความเชื่อในผืนแผ่นดินเดียวกันทำให้ทั้งสองความคิดเสมือนเป็นพี่เป็นน้อง กลับเกื้อกูลกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ ยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระบบกษัตริย์ได้อ้างอิงความคิดประเพณีของพราหมณ์มาใช้ในราชสำนักตามแบบอย่างกษัตริย์ในเมืองอินเดีย ยิ่งทำให้ศาสนาฮินดูมีบทบาทมากขึ้น ขณะที่พระมหากษัตริย์ก็ยังเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์ในพุทธศาสนา ตลอดจนศาสนาด้วย และกระทั่งทุกวันนี้ทั้งสองความคิดคือพุทธและพราหมณ์ ต่างก็มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น
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