อิงฟ้า วราหะ เคลียร์ชัดดราม่าห้องน้ำดารา ยันไม่ใช่เรื่องอภิสิทธิ์แต่เป็นความปลอดภัย วอนหยุดโยงศิลปินท่านอื่น

อิงฟ้า วราหะ ออกมาชี้แจงกรณีถูกวิจารณ์เรื่องมีการ์ดกั้นห้องน้ำ ยืนยันเป็นการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวันทำงานอีเวนท์ ไม่ใช่การใช้อภิสิทธิ์เหนือประชาชน พร้อมวอนสังคมหยุดสร้างความเข้าใจผิดและหยุดเชื่อมโยงดาราท่านอื่น
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียลที่สร้างแรงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง สำหรับกรณีของนางงามสาวมากความสามารถ อิงฟ้า วราหะ ที่ถูกชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งคำถามถึงเรื่องความเท่าเทียมในสังคม โดยมีการโพสต์ตั้งข้อสังเกตว่า เหล่าดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นมีอภิสิทธิ์เหนือประชาชนทั่วไปในการเข้าใช้ห้องน้ำหรือไม่ เนื่องจากมีการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่ระบุว่ามีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือการ์ดมายืนกั้นทางเข้าออกห้องน้ำ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้พบเห็นบางส่วนที่มองว่าเป็นการแบ่งแยกชนชั้นและเป็นการใช้ สิทธิพิเศษ ที่เกินความจำเป็นในพื้นที่สาธารณะ จนเกิดเป็นกระแสดราม่าที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ โดยมีการนำเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับดาราท่านอื่นและสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้าง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้อิงฟ้าต้องรีบออกมาแสดงจุดยืนและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้เรื่องราวบานปลายไปมากกว่านี้ จากการเปิดใจของ อิงฟ้า วราหะ เธอได้ระบุว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นความเข้าใจผิดในด้านจุดประสงค์และเจตนาของการจัดการพื้นที่ในวันนั้น โดยเธอชี้แจงว่าตนเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่เกิดการโต้เถียงและไม่ได้เป็นผู้สั่งการให้มีการกั้นพื้นที่แต่อย่างใด อีกทั้งในความเป็นจริงแล้วในวันดังกล่าวเธอไม่ได้มีการเข้าใช้ห้องน้ำในจุดที่เป็นประเด็นด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องราวเริ่มลุกลาม ทางผู้ใหญ่และทีมงานก็ได้เสนอให้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อนำหลักฐานมายืนยันข้อเท็จจริง แต่เธอรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้น เพราะประเด็นที่ชาวเน็ตตั้งคำถามมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และเธอไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นความเครียดที่สะสม สำหรับประเด็นเรื่องการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้น อิงฟ้าอธิบายว่าในวันนั้นเธอไม่ได้ไปเพียงเพื่อรับประทานอาหารตามปกติ แต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานอีเวนท์ ซึ่งเป็นงานที่มีกำหนดการชัดเจนและมีผู้คนให้ความสนใจจำนวนมาก ดังนั้นการมีการ์ดดูแลจึงเป็นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยตามปกติ ไม่ใช่การสร้างอภิสิทธิ์ส่วนตัว ซึ่งหากเป็นวันปกติที่เธอออกไปใช้ชีวิตทั่วไป เธอสามารถพบปะและพูดคุยกับแฟนคลับได้ตามปกติโดยไม่มีการกั้นพื้นที่เช่นนี้ นอกจากนี้ อิงฟ้ายังได้ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยระบุว่าอยากให้สังคมเข้าใจการทำงานของพี่ๆ การ์ด เพราะคนกลุ่มนี้คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น เช่น การถูกแอบถ่ายภาพในห้องน้ำ หรือการที่มีบุคคลพยายามเข้าถึงตัวศิลปินในระยะที่ประชิดเกินไปจนอาจเกิดอันตรายหรือความวุ่นวาย ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดจึงเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย ไม่ใช่การแสดงอำนาจเหนือผู้อื่น พร้อมกันนี้เธอยังได้แสดงความกังวลต่อกลุ่มชาวเน็ตที่พยายามโยงเรื่องนี้ไปหาดาราท่านอื่น โดยเธอมองว่าการชื่นชมบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่ดี แต่การนำข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงมาเผยแพร่หรือการสร้างกระแสให้คนเข้าใจผิดในวงกว้างเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง ในฐานะที่เธอเป็นบุคคลสาธารณะและมีชื่อเสียง หากเธอไม่รีบออกมาแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเองรวมถึงเพื่อนร่วมวงการคนอื่นๆ ด้วย ในตอนท้าย อิงฟ้าได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับศิลปินท่านอื่นนั้นไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น ทุกครั้งที่พบเจอกันยังคงมีความน่ารักและเป็นกันเองต่อกันเสมอ พร้อมทั้งฝากถึงชาวเน็ตว่าการทำงานในวงการ บันเทิง มีรายละเอียดและความกดดันที่มากกว่าที่เห็นภายนอก การหันหน้ามาพูดคุยและปรับความเข้าใจกันเป็นทางออกที่ดีที่สุด โดยเธอขอให้ทุกคนลองถอดความรู้สึกอคติออกไปและมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากจุดตรงกลางด้วยเหตุและผล ซึ่งเธอรู้สึกอุ่นใจที่ยังมีชาวเน็ตอีกจำนวนมากที่เข้าใจและช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของความถูกต้อง โดยเน้นย้ำว่าความเข้าใจและการให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สังคมออนไลน์น่าอยู่ขึ้น และขอให้หยุดการนำเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องความเข้าใจผิดเล็กน้อยมาขยายผลให้กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มแฟนคลับหรือระหว่างศิลปิน เพราะท้ายที่สุดแล้วทุกคนต่างก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอม.
