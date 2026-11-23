อำเภอเทพสถิต ยึดไม้ประดู่แปรรูปมูลค่าแสนบาท จากขบวนการลักลอบตัดป่าชัยภูมิ
ฝ่ายปกครองอำเภอเทพสถิต ร่วมกับทหาร อส. และปศุสัตว์ เข้าตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูปกว่า 16 แผ่น มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บ้านโคกชาติ จังหวัดชัยภูมิ
ฝ่ายปกครอง อำเภอเทพสถิต นำโดย นายวรวิทย์ นามมหานวล นาย อำเภอเทพสถิต ปฏิบัติภารกิจจับกุมขบวนการลักลอบตัด ไม้ประดู่ ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ 9 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เวลาเช้าของวันเดียวกัน ซึ่งผลการตรวจสอบพบ ไม้ประดู่ ที่ถูกโค่นล้มและแปรรูปเรียบร้อยแล้ว รวมถึงท่อนไม้ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ พร้อมกันนี้ยังพบว่ามีการเตรียมการขนย้ายเพื่อส่งขายต่อให้กับนายทุนตามคำสั่งซื้อ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าพื้นที่เพื่อยึดของกลางและสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดการตรวจยึดไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่า
จากการรับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบตัดไม้ประดู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านโคกชาติ หมู่ 9 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นายไตรภพ ทาอัชฌาสัย ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อสร.) อำเภอเทพสถิต ที่ 11 นายบรรดิษ จิตรสมบูรณ์ กำนันตำบลโป่งนก และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตำบลโป่งนก ออกเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที หลังจากเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุ พบว่ามีการตัดไม้ประดู่จำนวน 1 ต้น และพบไม้แปรรูปแล้วจำนวนกว่า 16 แผ่น พร้อมท่อนไม้ที่ถูกซุกซ่อนไว้กับพื้นดินในจำนวนมาก ซึ่งเมื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ใกล้เคียงกระท่อมชั่วคราวที่สร้างอยู่ในเขตป่า เจ้าหน้าที่จึงยืนยันว่าเกิดมีการตัดไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงAlso readถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากออมสิน งวด 16 ธ.ค.65 ตรวจหวยที่นี่
การประเมินมูลค่าเบื้องต้นของไม้ที่จับยึดได้นั้น มีความเสียหายคิดเป็นปริมาตรไม้รวมมากกว่า 0.807 ลูกบาศก์เมตร และมีมูลค่ารวมกันสูงถึงกว่า 100,000 บาท ซึ่งถือเป็นมูลค่าที่สูงและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้อย่างมีนัยสำคัญ โดยไม้ทั้งหมดถูกตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อรอการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม และเตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดโค่นและแปรรูปไม้ดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้เข้าข่ายความผิดฐานกระทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายป่าไม้
พฤติการณ์ผู้กระทำผิดและกระบวนการหลบหนี
สำหรับผู้กระทำความผิดในการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ประดู่ในครั้งนี้ เมื่อทราบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและป่าไม้ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแล้ว ต่างได้อาศัยความชำนาญในเส้นทางในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นที่รู้จักของตัวผู้กระทำความผิดเป็นอย่างดี เพื่อทำการหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะติดตามไปถึงตัวทัน ทำให้ไม่สามารถจับกุมตัวผู้กระทำความผิดได้ในวันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานเพื่อติดตามสืบสวนหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบตัดไม้ และนายทุนผู้รับซื้อต่อไป
นายวรวิทย์ นามมหานวล นายอำเภอเทพสถิต ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วยเฉพาะกิจติดตามสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาตัวผู้สั่งการและนายทุนที่สั่งซื้อไม้ดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด โดยเน้นหนักไปที่การตรวจสอบเบาะแสการเคลื่อนย้ายไม้ผิดกฎหมายออกนอกรักษาการณ์ ซึ่งอาจมีการส่งต่อให้กับเครือข่ายนายทุนในเมืองใหญ่เพื่อค้าขายต่อไป ซึ่งการสืบสวนขยายผลครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่แหล่งรับซื้อและวงจรการค้าไม้ผิดกฎหมายเป็นหลัก
ความยากลำบากในการขนย้ายไม้ผิดกฎหมายออกนอกพื้นที่
การปฏิบัติภารกิจขนย้ายไม้ของกลางออกจากป่าสู่จุดที่สามารถใช้รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เข้าจอดได้นั้น เป็นไปด้วยความยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากไม้ประดู่แต่ละท่อนมีน้ำหนักมากและต้องผ่านเส้นทางป่าที่ขรุขระและเต็มไปด้วยเศษซากไม้ เจ้าหน้าที่อสร. จำนวนมากต้องร่วมมือกันใช้ล้อลากและเข็นไม้แปรรูปและไม้ท่อนผ่านเส้นทางป่าและไร่มันสำปะหลังของชาวบ้าน ในระยะทางที่ค่อนข้างไกลก่อนที่จะลำเลียงมาถึงจุดที่รถบรรทุก 6 ล้อสามารถเข้าจอดรับของกลางได้
หลังจากที่ลำเลียงไม้มาถึงจุดจอดรถบรรทุกแล้ว เจ้าหน้าที่อสร. และทีมปศุสัตว์ต้องช่วยกันยกไม้ประดู่ทั้งแบบแปรรูปและไม้ท่อนขึ้นรถบรรทุกจนเต็มคัน เพื่อขนส่งไปยังจุดพักของกลางและตรวจนับปริมาณอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการขนย้ายนี้ใช้แรงงานคนเป็นสำคัญ และต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้ไม้ของกลางทั้งหมดออกมาจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ อย่างปลอดภัย
มาตรการป้องกันและขั้นตอนการสืบสวนขยายผลต่อไป
หลังจากยึดไม้ของกลางได้ทั้งหมดแล้ว ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามหาตัวผู้กระทำผิด รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบตัดไม้และนายทุนผู้รับซื้อ มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ซึ่งแผนการสืบสวนนี้จะครอบคลุมถึงการตรวจสอบเส้นทางเคลื่อนย้ายไม้ และแหล่งติดต่อระหว่างผู้ตัดไม้อยู่ในพื้นที่กับนายทุนในเมือง เพื่อตัดวงจรการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บ้านโคกชาติ ให้หมดสิ้นไป
ด้านนายบรรดิษ จิตรสมบูรณ์ กำนันตำบลโป่งนก ในฐานะผู้นำท้องถิ่นได้ระบุว่า การเข้าตรวจค้นพื้นที่ป่าดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าในเขตตำบลโป่งนกอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ในลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก โดยกำนันตำบลโป่งนกและชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตำบลโป่งนก จะยังคงทำการลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อผู้กระทำความผิดและป้องกันปัญหาการตัดไม้ผิดกฎหมายในพื้นที่ต่อไป
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