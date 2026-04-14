อาเซียนแสดงความยินดีต่อการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของความมั่นคงทางทะเล

อาเซียนแสดงความยินดีต่อการประกาศหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นเวลาสองสัปดาห์ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการเจรจาอย่างต่อเนื่องเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน
พวกเรา สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( อาเซียน ) ขอแสดงความยินดีต่อการประกาศ หยุดยิง เป็นเวลาสองสัปดาห์ระหว่าง สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐอิสลาม อิหร่าน ซึ่งมีการประกาศเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดความตึงเครียดและเปิดโอกาสให้เกิด การเจรจา เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในภูมิภาคอย่างสันติ การ หยุดยิง ครั้งนี้เป็นผลมาจากความพยายามทางการทูตอย่างเข้มข้นของหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ที่ได้มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางเจรจาและผลักดันให้เกิด การเจรจา เพื่อ สันติภาพ อาเซียน ตระหนักดีถึงความสำคัญของ สันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค และพร้อมที่จะสนับสนุนทุกวิถีทางที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี
เราเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล และการธำรงไว้ซึ่งเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านในช่องแคบที่ใช้สำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS) และมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่แนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลก ควรได้รับการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางทางทะเลเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย เราเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพในสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มที่ โดยปราศจากการกีดกันและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการค้าและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและระดับโลก อาเซียนพร้อมที่จะร่วมมือกับนานาชาติในการรักษาความปลอดภัยทางทะเล และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด
เราขอเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านยังคงดำเนินการเจรจาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การยุติความขัดแย้งอย่างถาวร สร้างสันติภาพและเสถียรภาพอันยั่งยืนในภูมิภาค เราเชื่อมั่นว่าการเจรจาเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เราขอแสดงความชื่นชมต่อความพยายามของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสันติภาพในครั้งนี้ อาเซียนพร้อมที่จะสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอย่างเต็มที่ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการหยุดยิงครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืน และนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของภูมิภา
