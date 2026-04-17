อาเซียนเร่งหาทางรับมือวิกฤติตะวันออกกลาง หลังเจรจาสันติภาพล้มเหลว กระทบพลังงานและค่าครองชีพ

ผลประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยพิเศษ เน้นย้ำการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะด้านพลังงานและอาหาร พร้อมเตรียมกลไกรับมือสถานการณ์เร่งด่วน และออกแถลงการณ์ร่วมแสดงความห่วงใย ไทยยืนยันทุกฝ่ายต้องเคารพกฎระหว่างประเทศ และเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อาเซียนกังวลการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซของสหรัฐฯ อาจเพิ่มความขัดแย้ง คาดการณ์ผลกระทบต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพทั่วทั้งภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในระยะยาว
ท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางอันเป็นผลมาจากการเจรจายุติการสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ยังไม่บรรลุข้อตกลง สถานการณ์ยิ่งทวีความซับซ้อนเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ได้สั่งการให้เรือรบปิดล้อม ช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีเป้าหมายเพื่อบีบให้อิหร่านเปิดช่องทางดังกล่าวสำหรับการเดินเรือบรรทุกน้ำมันและเรือสินค้าให้เป็นไปตามปกติ อย่างไรก็ตาม อิหร่านได้แสดงท่าทีไม่ยอมรับต่อคำสั่งดังกล่าว พร้อมทั้งขู่ตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบของสหรัฐฯ
และเรือสินค้าทุกประเภทที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เหตุการณ์นี้ส่อเค้าว่าจะนำไปสู่สงครามโจมตีกันระลอกใหม่ที่อาจมีความรุนแรงหนักหน่วงกว่าเดิม ท่ามกลางความกังวลของประชาคมโลกที่ต่างก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ด้านพลังงานน้ำมัน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลงผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยพิเศษ โดยที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการรับมือของอาเซียนต่อผลกระทบในสถานการณ์ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในด้านพลังงานและอาหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างกลไกการทำงานของอาเซียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อรับมือต่อสถานการณ์เร่งด่วนต่างๆ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ออกแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เพื่อแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ประเทศไทยได้ยืนยันย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งอิหร่านและสหรัฐอเมริกา เคารพกติการะหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วยความปลอดภัย ซึ่งประเทศไทยมีความคาดหวังต่อจุดยืนดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และได้เรียกร้องอย่างชัดเจน เนื่องจากสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภูมิภาคอาเซียน ในส่วนของผลการเจรจาระหว่างสองฝ่ายที่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้นั้น รองนายกรัฐมนตรีสีหศักดิ์ เข้าใจว่าสถานการณ์มีความซับซ้อน และการเจรจาจำเป็นต้องดำเนินการมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงยังคงมีความหวังว่าทุกฝ่ายจะยังคงใช้ความพยายามทางการทูตอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขสถานการณ์ต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้กล่าวถึงการต้อนรับนายอนัคพล อิงคะกุล ในการยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานสำคัญอย่าง นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ และ วราภรณ์ โพธิกุดสัย การประชุมครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีสีหศักดิ์ ได้ย้ำอีกครั้งว่า อาเซียนมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐอเมริกาใช้กองทัพเรือปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความตึงเครียดและความขัดแย้ง โดยเชื่อว่าทั้งอาเซียนและประชาคมโลกไม่พึงประสงค์ต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ขอให้สหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน พยายามมุ่งหน้าสู่การเจรจา เพื่อลดทอนความตึงเครียดและความรุนแรง อันจะนำไปสู่การบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืน สำหรับแนวทางการรับมือต่อผลการเจรจาในตะวันออกกลางที่ยังไม่บรรลุผลนั้น รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเจรจาเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เนื่องจากมีประเด็นที่ซับซ้อน และแต่ละฝ่ายยังคงขาดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน แม้ผลการประชุมจะไม่สำเร็จตามที่ทุกฝ่ายคาดหวัง แต่ก็ยังคงมีความหวังว่าการเจรจาจะยังคงดำเนินต่อไป และขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องยึดมั่นต่อข้อตกลงหยุดยิง รวมถึงเคารพต่อเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย สำหรับข้อเสนอในการดำเนินการจากฝ่ายจีนและปากีสถาน รองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับข้อเสนอของทุกฝ่าย ทั้งสหรัฐอเมริกา อิหร่าน และจีน ที่ต่างมุ่งหวังให้สันติภาพเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ในอีกประเด็นหนึ่ง นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการบังคับใช้แก๊ปชนิดไม่ใช้ไฟฟ้าและแก๊ปอิเล็กทรอนิกส์ในกิจการเหมืองแร่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สำคัญได้แก่ รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล และ ทวี ทวีสุขเสถียร ซึ่งการสัมมนาจัดขึ้น ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ก่อนหน้านี้ สิ่งที่รองนายกรัฐมนตรีสีหศักดิ์ ได้ตอกย้ำเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ คือ อาเซียนได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานและราคาสินค้า ส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเร่งดำเนินมาตรการในการประหยัดพลังงาน ผลกระทบนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ราคาน้ำมันและก๊าซ แต่ยังรวมถึงค่าครองชีพของประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน แม้ว่าในภาพรวมแล้ว อาเซียนจะยังไม่สามารถร่วมมือกันได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาภายในแต่ละประเทศก่อน แต่สถานการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญ ทำให้อาเซียนต้องมองในระยะยาวร่วมกัน ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยใช้กรอบความร่วมมือที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ประชุมยังได้หารือถึงการมีมาตรการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม เช่น ประเทศที่สามารถผลิตพลังงานได้ ควรให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศอาเซียนที่ไม่มีแหล่งพลังงาน หรือกำลังประสบวิกฤติขาดแคลน พร้อมทั้งร่วมมือกันในการพัฒนาและหาพลังงานสะอาดมาทดแทน ผ่านโครงการ อาเซียน พาวเวอร์ กริด (ASEAN Power Grid) ซึ่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่จะช่วยในการแบ่งปันพลังงานระหว่างประเทศสมาชิก รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการระดมทุนผ่านภาคเอกชน หรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านพลังงานของอาเซียน ในอีกส่วนหนึ่ง พล.อ.ศุภวัฒน์ เชิดธรรม ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริษัทบริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย ครั้งที่ 3/2569 โดยมีบุคคลสำคัญร่วมงาน อาทิ นาระวี บำรุงพงษ์, อมรรัตน์ กริตโสภณ, เจตน์ บุลสุข, กนกพร สุวีรายุทธ และ อังเดร บรัวฮาร์ท ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ก่อนหน้านี้
วิกฤติตะวันออกกลาง อาเซียน ช่องแคบฮอร์มุซ พลังงาน ค่าครองชีพ