Head Topics

อาเซียน+3 ร่วมมือรับมือเศรษฐกิจโลกผันผวน เสริมความเข้มแข็งทางการเงิน

เศรษฐกิจ News

อาเซียน+3 ร่วมมือรับมือเศรษฐกิจโลกผันผวน เสริมความเข้มแข็งทางการเงิน
อาเซียน+3เศรษฐกิจโลกCMIM
📆5/4/2026 8:44 AM
📰ktnewsonline
11 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 63%

ที่ประชุมอาเซียน+3 ผลักดันความร่วมมือทางการเงินเพื่อรับมือกับความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน โดยเน้นการเสริมสร้างกลไกการให้สินเชื่อฉุกเฉิน การปฏิรูป CMIM และการพัฒนาตลาดการเงินดิจิทัล

เศรษฐกิจ โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายและความผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ปัจจัยหลายประการร่วมกันสร้างสถานการณ์ที่ซับซ้อนและยากต่อการคาดการณ์ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาษีศุลกากรที่เปลี่ยนแปลงไปของสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าโลกโดยรวม หรือวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน สถานการณ์เหล่านี้ได้สร้างแรงกดดันต่อ เศรษฐกิจ ของหลายประเทศทั่วโลก ทำให้เกิดความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับกลยุทธ์และ 'กระจายความเสี่ยง' เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ เศรษฐกิจ ภายในประเทศ ในการตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางในกลุ่ม ' อาเซียน+3 ' ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 ณ เมืองซามาร์กันต์ ประเทศอุซเบกิสถาน การประชุมครั้งที่ 29 นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือและผลักดัน ความร่วมมือ ทาง การเงิน ในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นของ เศรษฐกิจ ในภูมิภาคให้สามารถรับมือกับความผันผวนของ เศรษฐกิจ โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ได้รับการพิจารณาคือการสนับสนุนการมีผลบังคับใช้ของ 'กลไกการให้สินเชื่อแบบเร่งด่วน' หรือ Rapid Financing Facility ( RFF ) ภายใต้กรอบ ความร่วมมือ ทาง การเงิน Chiang Mai Initiative Multilateralization ( CMIM ) กลไกนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที เมื่อเผชิญกับความต้องการดุลการชำระเงินที่เร่งด่วน อันเป็นผลมาจากช็อกภายนอกที่ไม่คาดฝัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ และความผันผวนของค่าเงินในภูมิภาค นอกเหนือจากการสนับสนุน RFF แล้ว ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างเงินทุนของ CMIM โดยได้รับรองแผนงานเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ CMIM ไปสู่รูปแบบการชำระเงินทุนล่วงหน้า (Paid-in Capital: PIC) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับตาข่ายรองรับความปลอดภัยทาง การเงิน ของภูมิภาคและระดับโลกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 10 ปีของ ASEAN +3 Macroeconomic Research Office (AMRO) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายที่ได้รับความไว้วางใจ และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ 'Strategic Direction 2030' เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังความเสี่ยงและการให้คำแนะนำเชิงนโยบายที่แม่นยำยิ่งขึ้น การยกระดับตลาดพันธบัตรของภูมิภาคก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ยกระดับความคิดริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (ABMI) ไปสู่ Asian Bond and Financial Markets Initiative (ABFMI) เพื่อขยายขอบเขต ความร่วมมือ ไปยังเครื่องมือทาง การเงิน ที่หลากหลายขึ้น และส่งเสริมการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพภายในภูมิภาค นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับรองแผนงาน Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) สำหรับปี 2569–2571 เพื่อสร้างกรอบการทำงานในการจัดการความเสี่ยงทางการคลังจากภัยธรรมชาติ โดยมีการเปลี่ยนผ่านให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) เข้ามาทำหน้าที่เลขานุการถาวรของโครงการนี้ และในด้านนวัตกรรม การเงิน ดิจิทัล ที่ประชุมมีมติพัฒนาการชำระเงิน ดิจิทัล ข้ามพรมแดนและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Tokenization เพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงทาง การเงิน ในภูมิภาค โดยยังคงคำนึงถึงเสถียรภาพและอธิปไตยทาง การเงิน นายโจเวน แซด.

บัลโบซา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของฟิลิปปินส์ ได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอาเซียนและหุ้นส่วน ที่มีฐานประชากรขนาดใหญ่และเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง จึงควรเร่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเท

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ktnewsonline /  🏆 24. in TH

อาเซียน+3 เศรษฐกิจโลก CMIM RFF การเงิน ความร่วมมือ เศรษฐกิจ ภัยพิบัติ ดิจิทัล

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ผลักดันพัฒนาอาเซียนด้วยนวัตกรรมในโอกาสครบ 25 ปี ความร่วมมืออาเซียนบวกสามผลักดันพัฒนาอาเซียนด้วยนวัตกรรมในโอกาสครบ 25 ปี ความร่วมมืออาเซียนบวกสาม'จุรินทร์' รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ โชว์วิชั่น พัฒนาอาเซียนด้วยนวัตกรรม 4 ด้าน พร้อมหนุนเร่งใช้ประโยชน์ RCEP บนเวทีความร่วมมืออาเซียน+3
Read more »

กัมพูชาเป็นเจ้าภาพอาเซียน+3 และประชุมแยกในวันนี้กัมพูชาเป็นเจ้าภาพอาเซียน+3 และประชุมแยกในวันนี้นอกจากเป็นเจ้าภาพอาเซียนแล้ว กัมพูชายังต้องจัดประชุมอาเซียน+3 และการประชุมแยกของบางประเทศ เช่น รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียจะเข้าร่วมในการประชุมบางรายการเท่านั้น
Read more »

IMF คาดเศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ 2.8IMF คาดเศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ 2.8IMF คาดเศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ 2.8 ภูมิภาคเอเชียจะขยายตัวร้อยละ 4.6 ขณะที่ 3 องค์กร IMF, ADB, คลังอาเซียน+3 เตือนเงินเฟ้อ หนี้สาธารณะสูงขึ้น และความผันผวนการเงินโลก…
Read more »

สศก.เผย'คณะมนตรี APTERR' มุ่งเสริมมั่นคงอาหาร อาเซียน+3สศก.เผย'คณะมนตรี APTERR' มุ่งเสริมมั่นคงอาหาร อาเซียน+3'วินิต อธิสุข' รองฯสศก. นำคณะ ก.เกษตรฯ ร่วมเวที คณะมนตรีขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3 ครั้งที่ 11 มุ่งยกระดับการดำเนินงาน APTERR เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร รับมือภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน +3
Read more »

แมนยู พลิกนรกดับ เบรนท์ฟอร์ด! แม็คโทมิเนย์ ฮีโร่เหมาทดเจ็บปลุกผีคืนชีพแมนยู พลิกนรกดับ เบรนท์ฟอร์ด! แม็คโทมิเนย์ ฮีโร่เหมาทดเจ็บปลุกผีคืนชีพสกอตต์ แม็คโทมิเนย์ สวมบทซูเปอร์ซับลงสำรองมาเหมาสองประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ น.90+3 และ น.90+7 พา แมนฯ ยูไนเต็ด พลิกนรกกลับมาแซง เบรนท์ฟอร์ด สุดระทึก
Read more »

AMRO ย้ำ รัฐบาลไทยควรลงทุนมุ่งเป้าหมายระยะยาว-ปรับปรุงโครงสร้าง เพื่อดันศักยภาพเศรษฐกิจกลับไปโต 3-4%AMRO ย้ำ รัฐบาลไทยควรลงทุนมุ่งเป้าหมายระยะยาว-ปรับปรุงโครงสร้าง เพื่อดันศักยภาพเศรษฐกิจกลับไปโต 3-4%Dr.Hoe Ee Khor หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 AMROแนะรัฐบาลไทยควรใช้จ่ายทางการคลังกับเป้าหมายระยะยาว ...
Read more »



Render Time: 2026-05-04 11:44:00