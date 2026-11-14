อาเซียนตกลงเปิดช่องปฏิสัมพันธ์เมียนมา ค่อยเป็นค่อยไปเริ่มไม่ทางการ
อาเซียนเห็นพ้องเปิดช่องปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอีกครั้งหลังจากเงียบสนิท 5 ปี โดยไทยผลักดันแนวทางค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากการเจรจา informal ก่อนนำสู่เวทีทางการ
นาย ซีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายผล (Off-the-record) เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศ เมียนมา ณ นคร มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ว่า ที่ประชุมสมาชิก อาเซียน ได้หารือถึงแนวทางในการก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ เมียนมา อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีสำคัญหลังจากที่ อาเซียน มีฉันทามติ 5 ข้อและงดการมีส่วนร่วมของ เมียนมา ในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการประชุมระดับผู้นำมานานกว่า 5 ปี โดยก่อนหน้านี้ท่าทีของ อาเซียน คือระงับการมีส่วนร่วมกับ เมียนมา ในการประชุมดังกล่าว แต่ประเทศไทยมองว่าแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ตามฉันทามติ 5 ข้อนี้ยังคงเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้ เมียนมา กลับเข้าสู่องค์กรอย่างถูกต้อง
ไทยนำแนวทางเริ่มหารือไม่ทางการก่อน
นายซีหศักดิ์ระบุว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มนโยบายนี้และได้พูดคุยกับรัฐบาลเมียนมาโดยตรงตั้งแต่วันหลังการเลือกตั้ง ซึ่งประเทศไทยมีนโยบาย 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือการดำรงสถานะในฐานะประเทศทวิภาคีที่มีพรมแดนติดต่อกันโดยตรง จึงมีประเด็นปัญหาที่ต้องพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องความมั่นคงชายแดน การสู้รบในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย มลพิษข้ามแดน การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการค้าชายแดน ส่วนที่สองคือการไม่ทอดทิ้งสถานการณ์ภายในเมียนมา โดยประเทศไทยต้องการแสดงความคิดเห็นและความกังวลใจ ตลอดจนต้องการส่งเสริมให้กระบวนการสันติภาพดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องAlso readรัฐบาลเพื่อไทยเดินหน้า นโยบาย 'นำเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาบนดิน'
นายซีหศักดิ์กล่าวว่า นโยบายที่ประเทศไทยริเริ่มดังกล่าวหลายประเทศในอาเซียนให้ความเห็นคล้อยตาม จึงจำเป็นต้องมีการพูดคุยโดยตรงกับเมียนมา ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้จากการที่ประธานาธิบดีเมียนมาได้เดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนในหลายประเทศ ซึ่งประเทศไทยจึงมองว่ามาถึงเวลาแล้วที่อาเซียนควรจะมีการติดต่อกับเมียนมาโดยตรงในระดับนโยบาย ในอดีตการเข้าร่วมการประชุมของเมียนมาเป็นเพียงระดับข้าราชการ ซึ่งการสื่อสารในระดับนี้อาจไม่สามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้ และสิ่งที่สื่อสารกลับมาอาจไม่ใช่ท่าทีหรือความคิดของผู้นำของเมียนมาก็เป็นได้
มุมมองต่าง ๆ ของสมาชิกอาเซียนต่อเมียนมา
เบื้องต้นประเทศไทยเสนอว่า ควรจะมีการติดต่อโดยตรง แต่ต้องมีการพูดคุยกันว่า การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงนั้นหมายถึงการกลับสู่การเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการหรือไม่ โดยอาจเริ่มต้นด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก่อน อย่างไรก็ตาม มีบางประเทศสมาชิกมีความเห็นว่า ควรจะเริ่มต้นจากการมีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการให้บ่อยขึ้น เพื่อให้สมาชิกอาเซียนได้รับรู้สถานการณ์ปัจจุบันในเมียนมามากขึ้น และเพื่อให้เมียนมาเข้าใจท่าทีของอาเซียนอย่างชัดเจน ซึ่งเรื่องนี้หลายคนในอาเซียนก็ให้ความเห็นสอดคล้องกับท่าทีของประเทศไทยว่าท้ายที่สุดแล้วการกลับมาปฏิสัมพันธ์กันอาจจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งอาเซียนและเมียนมาเอง
นายซีหศักดิ์ยังระบุถึงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ตนเองได้ใช้โอกาสในการประชุมเล่าให้ที่ประชุมฟังถึงการเดินทางไปได้พูดคุยกับฝ่ายเมียนมาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งได้หารือถึงปัญหาเร่งด่วนและปัญหาการสู้รบที่ส่งผลกระทบต่อฝั่งประเทศไทย พร้อมกับการได้พบกับประธานาธิบดีเมียนมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมียนมา ซึ่งในการหารือได้ชี้แจงว่า ไทยไม่สามารถแก้ปัญหาของเมียนมาให้ได้ทั้งหมด แต่เมียนมาต้องแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้ก่อน และไทยพร้อมสนับสนุนและให้กำลังใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการฟื้นฟูความสัมพันธ์
สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ไทยชี้แจงให้เมียนมาตระหนักคือ ความสำคัญของอาเซียนเพราะปัญหาความท้าทายของโลกในปัจจุบันจะรับมือเพียงลำพังไม่ได้ ในขณะที่ขณะนี้อาเซียนกำลังผนึกกำลังทางเศรษฐกิจและต้องเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงต้องยกระดับการรวมตัวทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ดังนั้นเมียนมาควรเข้าร่วมกับอาเซียน หากอยู่โดดเดี่ยวเมียนมาจะไม่อาจรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้ ซึ่งจากผลการหารือทุกคนในที่ประชุมเห็นพ้องว่า ควรมีการปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอีกครั้งหนึ่ง
ในส่วนของรูปแบบการปฏิสัมพันธ์นั้น ขณะนี้ยังถือเป็นขั้นเบื้องต้นที่ไม่เป็นทางการก่อน ส่วนจะกลับมามีปฏิสัมพันธ์แบบทางการเมื่อไหร่นั้น ยังเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาและหารือกันต่อไป โดยเน้นกระบวนการค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างความมั่นใจและความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับเมียนมาอย่างยั่งยืน
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