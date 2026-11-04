อาลัยหมอแขก สัตวแพทย์จิตอาสาผู้ดูแลสัตว์จรเมืองนครปฐม เสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลัน
พิธีฌาปนกิจ นายสัตวแพทย์ศุภมาศ สืบเก่ง หรือหมอแขก สัตวแพทย์จิตอาสาผู้อุทิศตนดูแลสุนัขและแมวจรในจังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร หลังเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน
ครอบครัวและญาติพี่น้องของ นายสัตวแพทย์ศุภมาศ สืบเก่ง ได้จัดพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดดอนขนาก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ ซึ่งเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี พล.ต.ยุทธศักดิ์ พรหมทา ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี
ประวัติการทำงานด้านปศุสัตว์และสัตว์จร
นายสัตวแพทย์ศุภมาศ สืบเก่ง หรือที่รู้จักกันในชื่อ หมอแขก เกิดและเติบโตในจังหวัดนครปฐม จบการศึกษาประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดดอนขนาด และระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ก่อนเข้าศึกษาสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ รุ่นที่ 59 ท่านเริ่มต้นปฏิบัติงานในสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม เป็นเวลานานหลายปี ก่อนจะย้ายไปดำรงตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในระยะหลัง แม้มีเสียงเรียกร้องจากทีมงานและชาวบ้านจำนวนมากที่ต้องการให้ท่านกลับมาทำงานในจังหวัดนครปฐมอีกครั้ง แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นก่อนAlso readBinance พบเงินไหลกลับเข้าแพลตฟอร์มกว่า 3.25 พันล้านดอลลาร์ หลังเหตุการณ์แฮก
บทบาทผู้นำทีมจิตอาสาและโครงการสัตว์จร
ตลอดระยะเวลาที่รับราชการมาหลายสิบปี หมอแขก เป็นหัวหน้าทีมในการทำงานเกี่ยวกับสัตว์จรทั้งสุนัขและแมวจร อย่างจริงจังตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยเน้นภารกิจหลักคือการทำหมันและฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ ท่านยังเป็นหัวหน้าทีมในกลุ่มจิตอาสา นำทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม เข้าร่วมโครงการแมวจรหลวงพี่น้ำฝน ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดรับแมวจรเข้าสู่ระบบเพื่อปรับสุขภาพให้แข็งแรงก่อนส่งต่อให้ผู้ใจบุญนำไปเลี้ยงดู
มรดกทางจิตสำนึกและการสานต่อโครงการ
ผลงานของท่านได้รับการชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานและคนรักสัตว์จร ในฐานะพ่อพระของแมวและสุนัขจร ของอำเภอเมืองนครปฐม เนื่องจากท่านทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับน้องๆ ทีมงานเสมอมา สำหรับ นายสัตวแพทย์ศุภมาศ สืบเก่ง นั้น ถือเป็นการปิดตำนานพ่อพระของแมวและสุนัขจร ของอำเภอเมืองนครปฐม อย่างน่าเสียดาย อย่างไรก็ตาม ทีมงานจิตอาสาได้ประกาศชัดเจนว่าจะไม่หยุดช่วยสัตว์จร ยังคงรวมทีมสัตวแพทย์รุ่นใหม่ๆ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์รุ่นใหม่ ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ต่อไปแม้จะต้องสูญเสียหัวเรือคนสำคัญไปแล้วก็ตาม
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle