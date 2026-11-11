อาร์ทีบี เทคโนโลยีเปิดตัวเคส UNIQ+กระจกปกป้องหน้าจอและเลนส์กล้อง OPTIX สำหรับ iPhone Duo
อาร์ทีบี เทคโนโลยีได้นำเสนอเคส UNIQ พร้อมกระจกปกป้องหน้าจอและเลนส์กล้อง OPTIX สำหรับ iPhone Duo เริ่มจำหน่ายวันที่ 15 พ.ย. 2569 โดยมีราคาเริ่มต้น 1,590 บาท
อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแกดเจ็ตในประเทศไทย กำหนดวางจำหน่าย เคส UNIQ พร้อม กระจกปกป้องหน้าจอ และ เลนส์กล้อง OPTIX สำหรับ iPhone Duo ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 โดยราคาเริ่มต้นที่ 1,590 บาทสำหรับเคสและ 1,050 บาทสำหรับกระจกหน้าจอ
รายละเอียดของไลน์อัปเคส UNIQ
เคส UNIQ มีทั้งรุ่นใสและแข็ง คิดถูกออกแบบเพื่อรองรับ iPhone Duo ทั้งหน้าจอ กล้อง และกล่องเคส โดยใช้เทคโนโลยีบานพับ Crosshinge ที่ได้รับสิทธิบัตรสำหรับการพับและกางอย่างลื่นไหล และมีฝาครอบแม่เหล็ก Magnetic Hinge Coverage เพื่อปกป้องบานพับตลอดแนวAlso readCasio เปิดตัว G-SHOCK 2500 Series รุ่นใหม่ GMC-2500 และ GAC-2500
สำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติม เคสส่วนใหญ่ให้ปุ่ม HapticCore ที่ช่วยรักษาสัมผัสการตอบสนองของ Camera Control พร้อมปกป้องปุ่ม และ Q-Fold Kickstand สามารถหมุนได้ 360 องศาและกางได้ 180 องศาเพื่อใช้งานแบบแฮนด์ฟรีทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
วัสดุต่าง ๆ เช่น KevGuard (เส้นใย Aramid แท้ 100% ผสมกับ Polycarbonate) และ AirLite (มุมกันกระแทกที่อัดอากาศ) ทำให้เคสมีความแข็งแรงและน้ำหนักเบา ในขณะเดียวกัน ระบบชาร์จไร้สายผ่านวงแหวนแม่เหล็ก MagClickUNIQ ให้ความสะดวกสบายในการชาร์จแบตเตอรี่
ความหลากหลายของโค้สีและราคา
ที่มีสี่สีหลัก ได้แก่ Glossy Clear, Glossy Blue, Crystal Clear และ Lucent Clear โดยแต่ละรุ่นมีราคาแตกต่างกัน ณ วันที่ประกาศ 1,590 - 4,190 บาท ตัวอย่างเช่น UNIQ AirSuit เริ่มต้นที่ 1,590 บาท ส่วน UNIQ Keva Edge แบ่งเป็นรุ่น Carbon Black ราคา 4,190 บาท
การนำเสนอรุ่นแยกชิ้นที่ใช้ Q-Fold Kickstand ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมุมมองได้ตามความต้องการ โดยความสามารถในการหมุนและกางรองรับทั้งสามทาง
กระจกปกป้องหน้าจอและเลนส์กล้อง OPTIX
กระจกปกป้องหน้าจอแบ่งเป็นสามซีรีส์ ได้แก่ Covex, Xenon และ SwiftFit โดยแต่ละซีรีส์ใช้วัสดุและเทคโนโลยีแตกต่างกัน เช่น Covex ใช้กระจกนิรภัยระดับ 9H พร้อม Anti-Static DustRepel มีตัวเลือกสี Clear และ Privacy ราคา 1,050 - 1,490 บาท
Xenon ใช้กระจกเซรามิก NanoCeram ความแข็ง แบ่งเป็น Clear และ Privacy ราคาตั้งแต่ 2,290 - 2,390 บาท ส่วน SwiftFit ใช้ DX2 Fusion Glass ผ่านกระบวนการ Dual Ion-Exchange ความแข็ง 2 เท่าต่อกระจกนิรภัย แม้ว่าจะเพิ่มความเร็วในการติดตั้งด้วย Fit-N-Pull ราคา 1,490 - 1,590 บาท
สำหรับความคุ้มครองเลนส์กล้อง OPTIX มีตัวเลือก AluGuard (กรอบอะลูมิเนียม) และ Xenon Prime (กรอบสเตนเลส + กระจกแซฟไฟร์ 9 โมห์ส) ทั้งสองรุ่นให้การป้องกัน 5 ชั้นพร้อมสารเคลือบไฟฟ้าศักดิ์เพื่อป้องกันแสงสะท้อน ราคาประมาณ 1,250 บาท
ช่องทางจำหน่ายและข้อเสนอพิเศษ
ผลิตภัณฑ์ทั้งเคสและกระจกจะแจกจำหน่ายผ่านสตูดิโอ 7, iStudio by Copperwired, iStudio by SPVi, iStudio by Uficon และ Power Mall โดยได้รับการรับประกัน 1 ปี และบริการเปลี่ยนฟิล์มฟรี 1 ครั้งสำหรับความเสียหายตามเงื่อนไขการใช้งานขั้นพื้นฐาน
อาร์ทีบี เทคโนโลยีเน้นให้ลูกค้าแลกเปลี่ยนชั่นที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการด้านความปลอดภัยของหน้าจอและกล้องของ iPhone Duo พร้อมให้ความละเอียดในการเลือกสีและรุ่นที่ตอบโจทย์ความเป็นมาตรฐานใหม่ในตลาดอุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟนประเทศไทย
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