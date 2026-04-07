อาร์ทิมิส 2 ทำลายสถิติโลก! มนุษย์เดินทางไกลจากโลกสุดในประวัติศาสตร์ 406,771 กม. บินอ้อมด้านไกลดวงจันทร์

ภารกิจ 'อาร์ทิมิส 2' สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเดินทางที่ไกลที่สุดจากโลกถึง 406,771 กม. บินอ้อมด้านไกลของดวงจันทร์, บันทึกความสำเร็จในการสำรวจอวกาศ และเตรียมพร้อมสู่การพิชิตดาวอังคาร
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการอวกาศได้ถูกจารึกอีกครั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2026 เวลาประมาณ 06.02 น.
ตามเวลาประเทศไทย นักบินอวกาศทั้ง 4 คน จากภารกิจ 'อาร์ทิมิส 2' ได้สร้างสถิติโลกใหม่ ด้วยการเดินทางที่ไกลที่สุดจากโลกเท่าที่มนุษย์เคยทำมา ด้วยระยะทางที่น่าทึ่งถึง 406,771 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการทำลายสถิติเดิมที่ยืนหยัดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการอาร์ทิมิส ซึ่งมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานในการส่งมนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้ง และเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปยังดาวอังคารในอนาคตอันใกล้นี้ ความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มันคือผลลัพธ์ของการวางแผนอย่างรอบคอบ การทำงานอย่างหนัก และความร่วมมือจากทีมงานจำนวนมาก ทั้งวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศจากทั่วโลก พวกเขาได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อออกแบบ สร้าง และทดสอบยานโอไรออน (Orion) ซึ่งเป็นยานอวกาศที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้ ยานลำนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับภารกิจที่ซับซ้อนและยาวนาน เช่น การเดินทางไปยังดวงจันทร์และดาวอังคาร นักบินอวกาศทั้ง 4 คน ที่ร่วมเดินทางในภารกิจ 'อาร์ทิมิส 2' ประกอบด้วย รีด ไวส์แมน ผู้บัญชาการ, วิคเตอร์ โกลเวอร์, คริสตินา คอช และ เจเรมี แฮนเซน นักบินอวกาศชาวแคนาดา พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความมุ่งมั่น และความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่าง ๆ ในอวกาศ การเดินทางครั้งนี้เป็นมากกว่าการทำลายสถิติ มันคือการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมนุษย์ในการสำรวจจักรวาล และเป็นการเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของการสำรวจอวกาศ\ยานโอไรออนได้เดินทางผ่านวงโคจรของดวงจันทร์ โดยมีการบินอ้อมไปยังด้านไกลของดวงจันทร์ (Far Side) ซึ่งเป็นด้านที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่ยุคอะพอลโล การบินผ่านด้านไกลนี้เป็นความสำเร็จที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการทดสอบความสามารถของยานในการปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย และเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนภารกิจในอนาคต ยานโอไรออนใช้เวลามากกว่า 7 ชั่วโมงในการบินผ่านเหนือพื้นผิวดวงจันทร์ในระดับความสูงประมาณ 6,545 กิโลเมตร โดยใช้วิถีที่เรียกว่า Free-return trajectory ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ในการเหวี่ยงยานกลับมายังโลกโดยไม่ต้องจุดเครื่องยนต์เพิ่มเติม เทคนิคนี้ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติภารกิจ นอกจากนี้ การเดินทางครั้งนี้ยังเป็นการทดสอบระบบต่าง ๆ ของยานโอไรออน เช่น ระบบการสื่อสาร ระบบนำร่อง และระบบสนับสนุนการดำรงชีวิต เพื่อให้มั่นใจว่ายานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในอวกาศ ความสำเร็จของภารกิจ 'อาร์ทิมิส 2' เป็นการตอกย้ำถึงความก้าวหน้าของมนุษยชาติในการสำรวจอวกาศ และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังใฝ่ฝันถึงการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ในอนาคต โครงการอาร์ทิมิสมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานในการสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์ และใช้ดวงจันทร์เป็นฐานสำหรับการเดินทางไปยังดาวอังคาร ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้ศึกษาและสำรวจจักรวาลอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น\การเดินทางที่ไกลที่สุดของมนุษย์จากโลกในประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ได้เปิดศักราชใหม่ในการสำรวจอวกาศ ยานโอไรออนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่ล้ำสมัย พร้อมทั้งความกล้าหาญของนักบินอวกาศที่ได้เผชิญกับความท้าทายต่างๆ ภารกิจ 'อาร์ทิมิส 2' ไม่เพียงแต่เป็นการทำลายสถิติเท่านั้น แต่ยังเป็นการปูทางไปสู่การเดินทางในอวกาศที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในอนาคตอันใกล้ การเดินทางไปยังด้านไกลของดวงจันทร์เป็นการทดสอบที่สำคัญสำหรับยานโอไรออน และเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีค่าสำหรับภารกิจในอนาคต การใช้วิถี Free-return trajectory เป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติภารกิจ การเดินทางครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระดับนานาชาติในการสำรวจอวกาศ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือกันมากขึ้นในอนาคต ภารกิจ 'อาร์ทิมิส 2' เป็นก้าวสำคัญในการเดินทางไปสู่ดวงจันทร์และดาวอังคาร เป็นการเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้สำรวจจักรวาลอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังใฝ่ฝันถึงการเดินทางในอวกา
อาร์ทิมิส 2 การสำรวจอวกาศ ดวงจันทร์ ยานโอไรออน สถิติโลก