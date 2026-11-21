อาร์เตต้าสั่งห้ามอาร์เซน่อลใช้เอฟพีแอล ป้องกันข่าวรั่วไหล
มิเกล อาร์เตต้า ผู้จัดการทีมอาร์เซน่อล ออกมาตรการห้ามผู้เล่นใช้ฟังก์ชันแฟนตาซีพรีเมียร์ลีก เพื่อป้องกันข้อมูลความฟิตและความพร้อมของตัวผู้เล่นรั่วไหลสู่สาธารณะ
มิเกล อาร์เตต้า กุนซือจอมเก๋าของ อาร์เซน่อล ประกาศนโยบายเด็ดห้ามบรรดาแข้งในทีมใช้ระบบ แฟนตาซีพรีเมียร์ลีก เพื่อรักษาความลับของข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด มาตรการนี้มีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากเกิดกรณีLeaks ข่าวความพร้อมของนักเตะที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการแข่งขันในสนาม
กรณีซอลิสเปิดสัญญาณความพร้อมสู่สาธารณะ
จุดเริ่มต้นของปัญหานี้เกิดขึ้นในคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน ช่วงก่อนเกมพรีเมียร์ลีกนัดใหญ่ที่อาร์เซน่อลพบกับลิเวอร์พูล คริสตอส ซอลิส ปีกทีมชาติกรีซของสโมสร ได้เลือกชื่อของตัวเองเป็นกัปตันทีมในเกมแฟนตาซี การกระทำนี้ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณโดยนัยว่าเขากำลังอยู่ในสภาพร่างกายที่พร้อมลงเล่น หลังจากหายเจ็บไปประมาณ 1 เดือน}Also read เบ็คกี้“ เผยโปรเจกต์ใหม่ แย้มแพลนพักผ่อนหลังลุยงานหนักมาตลอดปี
ผลลัพธ์ตรงกับสิ่งที่สื่อคาดการณ์ ซอลิสมีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าข้อมูลความฟิตถูกเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มเกม ก่อนที่เกมจะดำเนินต่อไป ซอลิสยังได้ใช้ฟังก์ชันไวลด์การ์ดเพื่อเปลี่ยนผู้เล่นในทีมไม่จำกัดจำนวนในหนึ่งสัปดาห์}
มาตรการใหม่ห้ามเลือกชื่อผู้เล่นในสโมสร
อาร์เตต้าเปิดเผยว่า เขาจำเป็นต้องพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสโมสร รวมถึงนักเตะและแม้แต่ลูกๆ ของตนเองที่สนใจเกมนี้เช่นกัน เพื่อวางแนวทางปฏิบัติใหม่ที่ชัดเจน ห้ามไม่ให้นักเตะเลือกชื่อตัวเองหรือเพื่อนร่วมทีมเข้าสู่ทีมแฟนตาซี Their actions are now strictly monitored to prevent any leakage of sensitive tactical or physical data.
ผู้จัดการทีมชาวสเปนระบุว่า เรื่องนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมกีฬาที่พวกเขาไม่เคยเผชิญมาก่อน ความลับของข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เพราะเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจภายในทีมและกลยุทธ์การแข่งขันที่ต้องเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด เขาจึงตัดสินใจวางมาตรการใหม่เพื่อไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
เชลซีเคสเดิมและประเด็นเกม Grand Theft Auto VI
ปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับอาร์เซน่อลเท่านั้น สโมสรเชลซีเคยเผชิญสถานการณ์คล้ายกันในเดือนตุลาคม เมื่อมีรายงานว่าทีมแฟนตาซีหลายทีมที่เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่และนักเตะของเชลซี ได้ถอดชื่อเชา เปโดร กองหน้าชาวบราซิลออกจากทีม ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเขาอาจบาดเจ็บ
อาร์เตต้ายังถูกสอบถามถึงกรณีเกม Grand Theft Auto VI ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก และกังวลว่านักเตะจะใช้เวลาในเกมมากเกินไปหรือไม่ เขาตอบว่ายังไม่เคยเจอปัญหาดังกล่าวเพราะ 95 เปอร์เซ็นต์ของนักเตะไปเล่นให้ทีมชาติ และจะเฝ้าระวังระดับการใช้เวลาให้เหมาะสมเพื่อให้สมาธิอยู่ในระดับสูงสุด
โปรแกรมแข่งขันถัดไปพบนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
ขณะที่เตรียมความพร้อมสำหรับเกมสำคัญ อาร์เซน่อลมีโปรแกรมบุกไปเยือนนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ที่สนามเซ้นต์ เจมส์ พาร์ก ในคืนนี้ เวลา 00.30 น. การควบคุมข้อมูลข่าวสารจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ทีมสามารถโฟกัสกับเกมการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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