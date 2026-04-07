อาร์เซน่อล บุกเชือด สปอร์ติ้ง 1-0 กุมความได้เปรียบในศึกยุโรป

อาร์เซน่อล บุกไปเอาชนะ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 1-0 ในศึกฟุตบอลถ้วยยุโรป เลกแรก โดยได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจาก ไค ฮาแวร์ตซ์ ทำให้กุมความได้เปรียบก่อนกลับไปเล่นในบ้าน
อาร์เซน่อล สร้างความได้เปรียบในเกมเยือน โดยเฉือนชนะ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ไปได้ 1-0 ในศึก ฟุตบอล ถ้วยยุโรป เลกแรก เกมนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้น และมีจังหวะหวาดเสียวให้เห็นตลอดทั้งเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังที่ทั้งสองทีมต่างเปิดเกมบุกแลกกันอย่างดุเดือด อาร์เซน่อล เกือบทำประตูขึ้นนำได้ในนาทีที่ 63 จากจังหวะที่ มาร์ติน ซูบีเมนดี้ ซัดไกลเข้าไป แต่ประตูถูกริบไปเนื่องจาก วีเออาร์ เช็คว่า โยเคเรส อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า อย่างไรก็ตาม อาร์เซน่อล ก็มาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกม นาทีที่ 90+1
จากการประสานงานอันยอดเยี่ยมของ มาร์ติเนลลี่ ที่จ่ายให้ ไค ฮาแวร์ตซ์ หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงให้ทีมขึ้นนำ 1-0 ประตูชัยนี้ส่งผลให้อาร์เซน่อลกุมความได้เปรียบก่อนที่จะกลับไปเล่นในบ้านในเลกที่สอง\เกมเริ่มต้นขึ้นด้วยจังหวะที่น่าสนใจในนาทีที่ 15 เมื่อ อาร์เซน่อล มีโอกาสลุ้นประตูจากลูกเตะมุมของ โนนี่ มาดูเอเก้ ที่ปั่นโค้งบอลเกือบจะเข้าประตูแต่ไปชนคาน หลังจากนั้นทั้งสองทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับ แต่ยังทำอะไรกันไม่ได้ จบครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ในช่วงครึ่งหลังเกมยังคงดำเนินไปอย่างสูสี อาร์เซน่อล พยายามครองเกมได้เหนือกว่าเล็กน้อย แต่ สปอร์ติ้ง ก็ตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่น นาทีที่ 86 อาร์เซน่อล รอดพ้นจากการเสียประตูไปอย่างหวุดหวิดจากการเซฟลูกยิงของ ราย่า ผู้รักษาประตูของทีม ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ อาร์เซน่อล มาได้ประตูชัย จากจังหวะที่ มาร์ติเนลลี่ พาบอลขึ้นมา ก่อนจ่ายให้ ฮาแวร์ตซ์ ยิงเข้าไป จบเกม อาร์เซน่อล บุกมาชนะ 1-0 โดยทั้งสองทีมมีคิวดวลกันในเลกสองที่สนามเอมิเรตส์ สเตเดี้ยม\สำหรับรายชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีม สปอร์ติ้ง ลิสบอน ใช้แผน 4-2-3-1 ประกอบด้วย รุย ซิลวา, อีบัน เฟรสเนด้า, อุสมาน ดิโอม็องเด้, กอนซาโล่ อินาซิโอ, มักซิมิเลียโน่ อาเราโฮ, ชูเอา ซิโมอิส, ฮิเดมาสะ โมริตะ, กีนี่ คาตาโม, ฟรานซิสโก้ ตริงเกา, เปโดร กอนซัลเวส และ หลุยส์ ซัวเรซ ส่วน อาร์เซน่อล มาในระบบ 4-3-3 นำโดย ดาบิด ราย่า, เบน ไวท์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัญเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่, มาร์ติน โอเดอการ์ด, มาร์ติน ซูบีเมนดี้, เดแคลน ไรซ์, โนนี่ มาดูเอเก้, วิคตอร์ โยเคเรส และ เลอันโดร ทรอสซาร์ เกมนี้เป็นเกมที่สนุกเข้มข้น เต็มไปด้วยแท็คติกและความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะแต่ละคน เป็นบทพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของทั้งสองทีม และเป็นการปูทางสู่การแข่งขันในเลกที่สองที่น่าติดตามอย่างยิ่
อาร์เซน่อล สปอร์ติ้ง ลิสบอน ฟุตบอล ผลบอล ไค ฮาแวร์ตซ์
