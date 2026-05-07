อาร์เซน่อล ปะทะ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ในศึกชิงชนะเลิศ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2024/25

อาร์เซน่อล และ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง พร้อมปะทะกันในศึกชิงชนะเลิศ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2024/25 ที่สนามปุสกัส อารีน่า ในกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ เพื่อคว้าแชมป์รายการนี้ อาร์เซน่อลหวังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์เป็นครั้งแรก ขณะที่ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ลุ้นแชมป์ 2 ซีซั่นติดต่อกัน
เส้นทางสุดหินพาทั้งสองทีมมาถึงจุดตัดสิน อาร์เซน่อล หวังสร้างประวัติศาสตร์ ขณะที่เปแอสเชลุ้นแชมป์ต่อเนื่อง ศึกนี้มีถ้วยเดียวเท่านั้นที่จะถูกชูขึ้นฟ้า!
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2024/25 ได้ 2 ทีมลุยรอบชิงฯ เป็นทางการ! อาร์เซน่อล ปะทะ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง แชมป์เก่า โดยวันเสาร์ที่ 30 พ. ค.
นี้จะได้รู้กันว่า ปืนใหญ่ จะที่ผงาดคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรก หรือ เปแอสเช จะคว้าแชมป์ 2 ซีซั่นติดต่อกัน ในที่สุดศึกฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 ได้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขันรอบตัดเชือกทั้งสองคู่ และก็เป็น อาร์เซน่อล ยอดทีมจากอังกฤษ กับ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศส และเป็นแชมป์เก่า ที่ผ่านเข้ามาถึงวันสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ ซึ่งจะฟาดแข้งกันที่สนามปุสกัส อารีน่า ในกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ และนี่คือเส้นทางของทั้งสองทีม ที่เตรียมห้ำหั่นกันเพื่อความเป็นหนึ่งของเวทียุโรป ผลงานของ อาร์เซน่อล โดดเด่นมากๆ ในรอบ ลีก เฟส เมื่อสะกดคำว่าเสมอ และแพ้ไม่เป็นเลย แม้ในรอบน็อกเอาต์ฟอร์มการถล่มประตูอาจจะแผ่วไปบ้าง แต่สุดเด่นก็คือเกมรับที่แข็งแกร่ง โดยตั้งแต่รอบ ลีก เฟส จนถึงรอบตัดเชือก ทีมของกุนซือมิเกล อาร์เตต้า เสียไปแค่ 6 ประตูเท่านั้น ที่สำคัญนี่คือการเข้าสู่รอบชิงครั้งที่สองในหน้าประวัติศาสตร์สโมสร นับตั้งแต่เคยทำได้ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2006 หรือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ดังนั้นนักเตะ ปืนใหญ่ มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะนำโทรฟี่ บิ๊กเอียร์ ใบแรกไปประดับในตู้โชว์ที่เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ให้ได้ สำหรับ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง แชมป์เก่าที่พร้อมจะป้องกันตำแหน่งอย่างเต็มที่ ทีมนี้มีประสบการณ์ในการชิงชนะเลิศมาก่อน และมีนักเตะระดับโลกอย่าง เคลียน เอ็มบัปเป้ เป็นหัวหอกหลัก ทีมนี้มีฟอร์มการทำประตูที่ดีมากในรอบลีกเฟส และรอบน็อกเอาต์ โดยทำไปถึง 20 ประตูในรอบลีกเฟส และ 10 ประตูในรอบน็อกเอาต์ ทำให้เป็นทีมที่มีความสามารถในการทำประตูสูงที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ นอกจากนี้ ทีมยังมีเกมรับที่แข็งแกร่ง โดยเสียไปเพียง 7 ประตูในรอบลีกเฟส และ 4 ประตูในรอบน็อกเอาต์ ดังนั้น การแข่งขันในครั้งนี้จึงเป็นการปะทะกันระหว่างเกมรับที่แข็งแกร่งของอาร์เซน่อล กับเกมรุกที่ร้อนแรงของปารีส แซงต์-แชร์กแมง ซึ่งจะเป็นการตัดสินกันว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชูถ้วย บิ๊กเอียร์ ในที่สุด การแข่งขันในครั้งนี้ยังมีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกด้วย สำหรับอาร์เซน่อล นี่เป็นโอกาสที่จะได้แชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร ซึ่งจะเป็นการยกระดับสโมสรให้เป็นหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรป ส่วนปารีส แซงต์-แชร์กแมง หากคว้าแชมป์ได้จะเป็นการปิดฉากฤดูกาลด้วยความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ และยืนยันความเป็นยักษ์ใหญ่ของฟุตบอลฝรั่งเศสในเวทียุโรป การแข่งขันในครั้งนี้จึงเป็นการปะทะกันระหว่างความฝันของอาร์เซน่อล กับความมุ่งมั่นของปารีส แซงต์-แชร์กแมง ซึ่งจะเป็นการตัดสินกันว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชูถ้วย บิ๊กเอียร์ ในที่สุ
ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อาร์เซน่อล ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ชิงชนะเลิศ
