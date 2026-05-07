Head Topics

อาร์เซน่อล ปะทะ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ในศึกชิงชนะเลิศ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2024/25

กีฬา News

อาร์เซน่อล ปะทะ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ในศึกชิงชนะเลิศ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2024/25
ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกอาร์เซน่อล
📆5/7/2026 1:11 AM
📰siamsport_news
121 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 69% · Publisher: 63%

อาร์เซน่อล และ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง พร้อมปะทะกันในศึกชิงชนะเลิศ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2024/25 ที่สนามปุสกัส อารีน่า ในกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ เพื่อคว้าแชมป์รายการนี้ อาร์เซน่อลหวังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์เป็นครั้งแรก ขณะที่ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ลุ้นแชมป์ 2 ซีซั่นติดต่อกัน

เส้นทางสุดหินพาทั้งสองทีมมาถึงจุดตัดสิน อาร์เซน่อล หวังสร้างประวัติศาสตร์ ขณะที่เปแอสเชลุ้นแชมป์ต่อเนื่อง ศึกนี้มีถ้วยเดียวเท่านั้นที่จะถูกชูขึ้นฟ้า!

ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2024/25 ได้ 2 ทีมลุยรอบชิงฯ เป็นทางการ! อาร์เซน่อล ปะทะ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง แชมป์เก่า โดยวันเสาร์ที่ 30 พ. ค.

นี้จะได้รู้กันว่า ปืนใหญ่ จะที่ผงาดคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรก หรือ เปแอสเช จะคว้าแชมป์ 2 ซีซั่นติดต่อกัน ในที่สุดศึกฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 ได้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขันรอบตัดเชือกทั้งสองคู่ และก็เป็น อาร์เซน่อล ยอดทีมจากอังกฤษ กับ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศส และเป็นแชมป์เก่า ที่ผ่านเข้ามาถึงวันสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ ซึ่งจะฟาดแข้งกันที่สนามปุสกัส อารีน่า ในกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ และนี่คือเส้นทางของทั้งสองทีม ที่เตรียมห้ำหั่นกันเพื่อความเป็นหนึ่งของเวทียุโรป ผลงานของ อาร์เซน่อล โดดเด่นมากๆ ในรอบ ลีก เฟส เมื่อสะกดคำว่าเสมอ และแพ้ไม่เป็นเลย แม้ในรอบน็อกเอาต์ฟอร์มการถล่มประตูอาจจะแผ่วไปบ้าง แต่สุดเด่นก็คือเกมรับที่แข็งแกร่ง โดยตั้งแต่รอบ ลีก เฟส จนถึงรอบตัดเชือก ทีมของกุนซือมิเกล อาร์เตต้า เสียไปแค่ 6 ประตูเท่านั้น ที่สำคัญนี่คือการเข้าสู่รอบชิงครั้งที่สองในหน้าประวัติศาสตร์สโมสร นับตั้งแต่เคยทำได้ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2006 หรือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ดังนั้นนักเตะ ปืนใหญ่ มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะนำโทรฟี่ บิ๊กเอียร์ ใบแรกไปประดับในตู้โชว์ที่เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ให้ได้ สำหรับ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง แชมป์เก่าที่พร้อมจะป้องกันตำแหน่งอย่างเต็มที่ ทีมนี้มีประสบการณ์ในการชิงชนะเลิศมาก่อน และมีนักเตะระดับโลกอย่าง เคลียน เอ็มบัปเป้ เป็นหัวหอกหลัก ทีมนี้มีฟอร์มการทำประตูที่ดีมากในรอบลีกเฟส และรอบน็อกเอาต์ โดยทำไปถึง 20 ประตูในรอบลีกเฟส และ 10 ประตูในรอบน็อกเอาต์ ทำให้เป็นทีมที่มีความสามารถในการทำประตูสูงที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ นอกจากนี้ ทีมยังมีเกมรับที่แข็งแกร่ง โดยเสียไปเพียง 7 ประตูในรอบลีกเฟส และ 4 ประตูในรอบน็อกเอาต์ ดังนั้น การแข่งขันในครั้งนี้จึงเป็นการปะทะกันระหว่างเกมรับที่แข็งแกร่งของอาร์เซน่อล กับเกมรุกที่ร้อนแรงของปารีส แซงต์-แชร์กแมง ซึ่งจะเป็นการตัดสินกันว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชูถ้วย บิ๊กเอียร์ ในที่สุด การแข่งขันในครั้งนี้ยังมีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกด้วย สำหรับอาร์เซน่อล นี่เป็นโอกาสที่จะได้แชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร ซึ่งจะเป็นการยกระดับสโมสรให้เป็นหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรป ส่วนปารีส แซงต์-แชร์กแมง หากคว้าแชมป์ได้จะเป็นการปิดฉากฤดูกาลด้วยความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ และยืนยันความเป็นยักษ์ใหญ่ของฟุตบอลฝรั่งเศสในเวทียุโรป การแข่งขันในครั้งนี้จึงเป็นการปะทะกันระหว่างความฝันของอาร์เซน่อล กับความมุ่งมั่นของปารีส แซงต์-แชร์กแมง ซึ่งจะเป็นการตัดสินกันว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชูถ้วย บิ๊กเอียร์ ในที่สุ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamsport_news /  🏆 26. in TH

ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อาร์เซน่อล ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ชิงชนะเลิศ

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Met Gala: งานออสการ์แห่งโลกแฟชั่น ระดมทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์Met Gala: งานออสการ์แห่งโลกแฟชั่น ระดมทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์Met Gala งานแฟชั่นระดับโลกที่รวบรวมผู้มีอิทธิพลจากหลากหลายวงการ จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนสถาบันเครื่องแต่งกายของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทน โดยในปี 2024 สามารถระดมทุนได้ถึง 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล
Read more »

“อนุทิน” ลั่นยกเลิก MOU 44 เหตุใช้มา 25 ปีไร้คืบหน้า ย้ำไทยแลนด์เฟิร์ส คนไทยไม่ต้องกังวล“อนุทิน” ลั่นยกเลิก MOU 44 เหตุใช้มา 25 ปีไร้คืบหน้า ย้ำไทยแลนด์เฟิร์ส คนไทยไม่ต้องกังวลอนุทิน ชี้ MOU 44 ใช้มา 25 ปีไม่คืบหน้า หนุนยกเลิก ย้ำไทยแลนด์เฟิร์สคนไทยไม่ต้องห่วง
Read more »

อนุทินลั่นยกเลิก MOU2544 ยึด THAILAND FIRST จ่อทำ MOU2570 แทนอนุทินลั่นยกเลิก MOU2544 ยึด THAILAND FIRST จ่อทำ MOU2570 แทนครม.เห็นชอบยกเลิก MOU2544 หลังยืดเยื้อ 25 ปี 'อนุทิน' ย้ำยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก เตรียมแจ้งกัมพูชาเล็งร่าง MOU2570 อิงกฎหมายทะเล UNCLOS 1982 แทน
Read more »

ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำ 244 ตันใน Q1/2026 สูงสุดในรอบกว่า 1 ปีธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำ 244 ตันใน Q1/2026 สูงสุดในรอบกว่า 1 ปีธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำสุทธิ 244 ตันใน Q1/2026 สูงสุดนับตั้งแต่ Q4/2024 เกินค่าเฉลี่ย 5 ปี โปแลนด์นำโด่งซื้อ 31 ตัน สะท้อนแนวโน้มลดพึ่งพาดอลลาร์
Read more »

Apple ยอมจ่าย 250 ล้านดอลลาร์ ยุติคดีฟ้องร้องเปิดตัว Siri AI ล่าช้าApple ยอมจ่าย 250 ล้านดอลลาร์ ยุติคดีฟ้องร้องเปิดตัว Siri AI ล่าช้าApple ยอมจ่าย 250 ล้านเหรียญ เพื่อยุติคดีที่ผู้ถือหุ้นฟ้องร้องกรณีเลื่อนเปิดตัวฟีเจอร์ AI บน Siri ตั้งแต่ปี 2024 แต่กลับวางจำหน่าย iPhone รุ่นใหม่ โดยไร้ฟีเจอร์ดังกล่าว
Read more »

ช่องโหว่ CVE-2024-52911 ใน Bitcoin Core สร้างความกังวลช่องโหว่ CVE-2024-52911 ใน Bitcoin Core สร้างความกังวลทีมพัฒนา Bitcoin Core เปิดเผยช่องโหว่ CVE-2024-52911 ที่อาจทำให้นักขุดสั่งปิดระบบและรันรหัสคำสั่งบนโหนดจากระยะไกลได้ บั๊กนี้ถูกค้นพบตั้งแต่ปลายปี 2024 แต่ทีมเลือกแก้ไขเงียบๆ และเปิดเผยหลังเวอร์ชันที่มีปัญหาหมดระยะสนับสนุนในปี 2026
Read more »



Render Time: 2026-05-07 04:39:42