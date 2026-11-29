อาร์เตตาแจงไวอาร์อาร์เซนอลเจอซิตี้ ดันทีมยึดแต้มคืน
มิเกล อาร์เตตา อดีตกุนซืออาร์เซนอลไม่สนใจปมไวอาร์ในศึกอาร์เซนอลเจอแมนซิตี้ โดยเยอร์เรียนทิมเบอร์ยืนยันไม่ได้ตั้งใจดึงผมโดคูในแมตช์พรีเมียร์ลีก
มิเกล อาร์เตตา ผู้จัดการทีม อาร์เซนอล ออกมาแสดงความเห็นหลังเกม พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026-27 ที่เปิดบ้านเสมอกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไปด้วยคะแนน 2-2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน โดยระบุว่าตนไม่ได้พิจารณาภาพวิดีโอรีเพลย์เพื่อตัดสินประเด็นดราม่าเรื่องการช่วยเหลือของผู้ตัดสินหรือ วีเออาร์ ในจังหวะวิกฤตที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน
แม้ว่าเกมใหญ่ระหว่างสองทีมชั้นนำของลีกอังกฤษจะจบลงด้วยการเสมอที่ทั้งสองทีมต่างได้คะแนนเท่ากัน แต่บรรยากาศในเกมกลับมีความตึงเครียดสูงเมื่อมีการถกเถียงกันถึงการตัดสินในจังหวะสำคัญสองจังหวะ ซึ่งหนึ่งคือประตูตีเสมอของอาร์เซนอล และอีกจังหวะคือการทำโทษจากการสัมผัสบอลด้วยมือของวิกตอร์ เยอเคเรส โดยสุดท้ายแล้วผลจากการตัดสินทั้งหมดกลายเป็นประโยชน์ต่อทีมปืนใหญ่Also readSamsung BTS ARIRANG รวมเงื่อนไขรับเข็มกลัดกรุงเทพฯ
อาร์เตตา ชี้ปมวีเออาร์ตัดสินยากในสนามจริง
มิเกล อาร์เตตา ให้สัมภาษณ์หลังจบแมตช์ว่าเขายังไม่ได้นั่งดูภาพย้อนหลังเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเขาเชื่อว่าในสถานการณ์จริงระหว่างเกม การตัดสินในจังหวะที่โฉบเฉี่ยวเป็นไปได้อย่างยากลำบากและมีความซับซ้อนสูงมาก สำหรับความเห็นของเขา เขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ตัดสินจะมีความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดตามสถานการณ์
แม้ว่าอาร์เซนอลจะถูกกดดันอย่างหนักและตกเป็นฝ่ายตามหลังไปถึงสองครั้งในช่วงการแข่งขัน แต่ผู้เล่นของอาร์เตตาก็สามารถรวมพลังกลับมาสร้างจุดเปลี่ยนและคว้าหนึ่งแต้มสำคัญกลับเข้าสู่รังได้ การเสียบอลในจังหวะที่ไม่จำเป็นอาจทำให้สถานการณ์ยากขึ้น แต่ทีมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้และสร้างโอกาสสำคัญได้หลายครั้ง
ทิมเบอร์ ยืนยันไม่ใช่ตั้งใจดึงผมคู่แข่ง
เยอร์เรียน ทิมเบอร์ กองหลังของอาร์เซนอล เข้ามาตอบโต้ข่าวลือและประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่คลิปวิดีโอของเขาถูกนำไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ โดยเขายืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะดึงผมของ เฌเรมี โดกู ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ อย่างแน่นอน
ทิมเบอร์ อธิบายว่าจังหวะที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการเบียดแย่งพื้นที่ธรรมดาในการต่อสู้เพื่อครองบอล โดยทั้งสองฝ่ายต่างยื้อกันไว้นิดหน่อยเพื่อรักษาตำแหน่งให้ดีที่สุด ซึ่งเขาบอกว่าโดกูนั่นมีผมยาวมาก และแน่นอนว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะดึงผมคู่แข่งแต่อย่างใด ซึ่งกรรมการผู้ตัดสินในสนามก็มองเห็นและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้ว
บทเรียนสำคัญหลังเกมดุเดือดพรีเมียร์ลีก
เกมนี้ถือเป็นหนึ่งในการพบกันที่ดุเดือดที่สุดของฤดูกาล 2026-27 ระหว่างสองทีมยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ เมื่อทั้งสองทีมต่างพยายามครองเกมและสร้างโอกาสเข้าทำอย่างถี่ยิบ การเสียบอลในจังหวะที่ไม่ควรอาจทำให้ทีมเสียเปรียบได้ แต่ความมุ่งมั่นของนักเตะก็ช่วยกู้สถานการณ์กลับมาได้ทัน
ในมุมมองของสื่อและผู้เชี่ยวชาญฟุตบอล แมตช์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาสมาธิและความสงบสติอารมณ์ภายใต้แรงกดดันสูง โดยเฉพาะเมื่อมีการตัดสินที่อาจเป็นประโยชน์หรือเสียเปรียบทีมใดทีมหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกมลูกหนังที่ต้องยอมรับและเตรียมตัวสำหรับเกมถัดไป
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