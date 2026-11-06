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Economy

อาร์เธอร์ เฮส์ เรียกร้องช่วยเหลือ AI หลังไต้หวันปล่อยงบ 5 แสนล้านบาทพยุงตลาดหุ้น

siamblockchain#37 in ประเทศไทย
อาร์เธอร์ เฮส์ เรียกร้องช่วยเหลือ AI หลังไต้หวันปล่อยงบ 5 แสนล้านบาทพยุงตลาดหุ้น
Arthur Hayes · Bitmex · Taiex
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อาร์เธอร์ เฮส์ ร่วมวงเรียกร้องมาตรการช่วยเหลือกลุ่มบริษัท AI หลังไต้หวันประกาศใช้กองทุน 5 แสนล้านบาทและห้ามขายชอร์ตเพื่อสกัดการร่วงหนักของตลาดหุ้น

อาร์เธอร์ เฮส์ ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า "ให้การทำเงินช่วยเหลือ AI เริ่มต้นได้ที" หลังจากทางการไต้หวันประกาศใช้นโยบายฟื้นฟูตลาดหุ้นอย่างเข้มข้น ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกองทุนพยุงมูลค่า 500 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (หรือประมาณ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) และการจำกัดการขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ตลาดหุ้นไต้หวันร่วงแรงสุดนับปี 2001

ดัชนีไทเปซีไอเอ็กซ์ หรือ Taiex ได้ปิดสัปดาห์ด้วยตัวเลขการลดลงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2001 โดยเกิดเหตุการณ์ดิ่งลงอย่างรวดเร็วในช่วงบ่ายของวันที่ 6 พฤศจิกายน ตามเวลาไทย ซึ่งเป็นการสะท้อนความตึงเครียดในตลาดหุ้นเอเชียที่ผูกพันกับกระแสเทคโนโลยี AI อย่างใกล้ชิด ดัชนีดังกล่าวร่วงลงสูงสุดถึงร้อยละ 9 ระหว่างวัน และเข้าสู่สภาวะตลาดขาลงอย่างเป็นทางการ

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แรงกดดันหลักมาจากกระแสการเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มบริษัท TSMC ซึ่งมีน้ำหนักในดัชนีสูงถึงร้อยละ 30 ทำให้ตลาดหุ้นไต้หวันได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคอย่างเห็นได้ชัด นักลงทุนต่างกังวลต่อความผันผวนของเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ทำกำไรได้มากแต่ก็สร้างความเสี่ยงสูงในเวลาเดียวกัน

มาตรการควบคุมการขายชอร์ตจาก FSC

คณะกรรมการกำกับดูแลภาคการเงินของไต้หวัน หรือ FSC ได้ประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมตลาด โดยจำกัดคำสั่งขายชอร์ตให้เหลือไม่เกินร้อยละ 3 ของปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 30 วันของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งเป็นการปรับลดลงอย่างมากระหว่างจากร้อยละ 30 เดิม พร้อมกันนี้ยังเพิ่มหลักประกันขั้นต่ำสำหรับการขายชอร์ตจากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 130 เพื่อลดแรงขายกดดัน

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มาตรการนี้มุ่งเน้นไปที่การหยุดยั้งการขายระยะสั้นที่อาจเป็นการสร้างความเสียหายต่อเสถียรภาพของตลาด ในขณะที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยต้องเตรียมความพร้อมสำหรับความผันผวนในระยะสั้น โดยรัฐบาลหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่อาจถอนเงินออกจากระบบ

กองทุนเงินเฟ้อ 500 พันล้านดอลลาร์ช่วยตลาด

กระทรวงการคลังไต้หวันระบุว่าพร้อมใช้กองทุนเสถียรภาพทางการเงินแห่งชาติวงเงิน 500 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อรับมือกับปัญหาเงินทุนต่างชาตินอกที่ไหลออก ซึ่งมาตรการนี้มีเป้าหมายหลักในการพยุงค่าเงินและเสถียรภาพตลาดทุน โดยกองทุนดังกล่าวจะเข้าซื้อหุ้นพื้นฐานหรือตราสารหนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน

มาตรการจำกัดการขายชอร์ตจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดกำลังปรับโครงสร้างเพื่อเตรียมรับแนวโน้มใหม่ในอนาคต มาตรการนี้สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมความผันผวนจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ยังไม่อาจประเมินความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์

ผลกระทบระยะยาวต่อกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์

การปรับโครงสร้างตลาดหุ้นไต้หวันในครั้งนี้จะส่งผลต่อกลยุทธ์การลงทุนของผู้ถือครองหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์เป็นระยะยาว โดยนักวิเคราะห์คาดว่าความผันผวนอาจยังคงสูงอยู่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เนื่องจากนักลงทุนต่างรอดูผลประกอบการและทิศทางนโยบายรัฐบาลอย่างใกล้ชิด

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ความเคลื่อนไหวของอาร์เธอร์ เฮส์ และมาตรการของรัฐไต้หวันครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันต่อตลาดเทคโนโลยีโลก ซึ่งการฟื้นฟูความเชื่อมั่นจะขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของพื้นฐานบริษัทเทคโนโลยีและเสถียรภาพของตลาดการเงินทั่วโลกในระยะต่อไป

siamblockchain#37 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Arthur Hayes Bitmex Taiex Taiwan AI Stocks FSC TSMC

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