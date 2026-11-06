อาร์เธอร์ เฮส์ เรียกร้องช่วยเหลือ AI หลังไต้หวันปล่อยงบ 5 แสนล้านบาทพยุงตลาดหุ้น
อาร์เธอร์ เฮส์ ร่วมวงเรียกร้องมาตรการช่วยเหลือกลุ่มบริษัท AI หลังไต้หวันประกาศใช้กองทุน 5 แสนล้านบาทและห้ามขายชอร์ตเพื่อสกัดการร่วงหนักของตลาดหุ้น
อาร์เธอร์ เฮส์ ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า "ให้การทำเงินช่วยเหลือ AI เริ่มต้นได้ที" หลังจากทางการไต้หวันประกาศใช้นโยบายฟื้นฟูตลาดหุ้นอย่างเข้มข้น ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกองทุนพยุงมูลค่า 500 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (หรือประมาณ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) และการจำกัดการขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
ตลาดหุ้นไต้หวันร่วงแรงสุดนับปี 2001
ดัชนีไทเปซีไอเอ็กซ์ หรือ Taiex ได้ปิดสัปดาห์ด้วยตัวเลขการลดลงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2001 โดยเกิดเหตุการณ์ดิ่งลงอย่างรวดเร็วในช่วงบ่ายของวันที่ 6 พฤศจิกายน ตามเวลาไทย ซึ่งเป็นการสะท้อนความตึงเครียดในตลาดหุ้นเอเชียที่ผูกพันกับกระแสเทคโนโลยี AI อย่างใกล้ชิด ดัชนีดังกล่าวร่วงลงสูงสุดถึงร้อยละ 9 ระหว่างวัน และเข้าสู่สภาวะตลาดขาลงอย่างเป็นทางการAlso read3 นักษัตรหญิงบุคลิกโดดเด่น ฉลาด เด็ดเดี่ยว ไม่ยอมถูกบงการ
แรงกดดันหลักมาจากกระแสการเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มบริษัท TSMC ซึ่งมีน้ำหนักในดัชนีสูงถึงร้อยละ 30 ทำให้ตลาดหุ้นไต้หวันได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคอย่างเห็นได้ชัด นักลงทุนต่างกังวลต่อความผันผวนของเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ทำกำไรได้มากแต่ก็สร้างความเสี่ยงสูงในเวลาเดียวกัน
มาตรการควบคุมการขายชอร์ตจาก FSC
คณะกรรมการกำกับดูแลภาคการเงินของไต้หวัน หรือ FSC ได้ประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมตลาด โดยจำกัดคำสั่งขายชอร์ตให้เหลือไม่เกินร้อยละ 3 ของปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 30 วันของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งเป็นการปรับลดลงอย่างมากระหว่างจากร้อยละ 30 เดิม พร้อมกันนี้ยังเพิ่มหลักประกันขั้นต่ำสำหรับการขายชอร์ตจากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 130 เพื่อลดแรงขายกดดัน
มาตรการนี้มุ่งเน้นไปที่การหยุดยั้งการขายระยะสั้นที่อาจเป็นการสร้างความเสียหายต่อเสถียรภาพของตลาด ในขณะที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยต้องเตรียมความพร้อมสำหรับความผันผวนในระยะสั้น โดยรัฐบาลหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่อาจถอนเงินออกจากระบบ
กองทุนเงินเฟ้อ 500 พันล้านดอลลาร์ช่วยตลาด
กระทรวงการคลังไต้หวันระบุว่าพร้อมใช้กองทุนเสถียรภาพทางการเงินแห่งชาติวงเงิน 500 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อรับมือกับปัญหาเงินทุนต่างชาตินอกที่ไหลออก ซึ่งมาตรการนี้มีเป้าหมายหลักในการพยุงค่าเงินและเสถียรภาพตลาดทุน โดยกองทุนดังกล่าวจะเข้าซื้อหุ้นพื้นฐานหรือตราสารหนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
มาตรการจำกัดการขายชอร์ตจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดกำลังปรับโครงสร้างเพื่อเตรียมรับแนวโน้มใหม่ในอนาคต มาตรการนี้สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมความผันผวนจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ยังไม่อาจประเมินความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์
ผลกระทบระยะยาวต่อกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์
การปรับโครงสร้างตลาดหุ้นไต้หวันในครั้งนี้จะส่งผลต่อกลยุทธ์การลงทุนของผู้ถือครองหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์เป็นระยะยาว โดยนักวิเคราะห์คาดว่าความผันผวนอาจยังคงสูงอยู่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เนื่องจากนักลงทุนต่างรอดูผลประกอบการและทิศทางนโยบายรัฐบาลอย่างใกล้ชิด
ความเคลื่อนไหวของอาร์เธอร์ เฮส์ และมาตรการของรัฐไต้หวันครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันต่อตลาดเทคโนโลยีโลก ซึ่งการฟื้นฟูความเชื่อมั่นจะขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของพื้นฐานบริษัทเทคโนโลยีและเสถียรภาพของตลาดการเงินทั่วโลกในระยะต่อไป
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