อาร์เซนอลโชว์เกมรับเหนียวแน่น เปิดบ้านเฉือนเปแอสเช 1-0 ศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก

อาร์เซนอลโชว์เกมรับเหนียวแน่น เปิดบ้านเฉือนเปแอสเช 1-0 ศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
📆5/30/2026 8:16 PM
อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะปารีส แซงต์-แชร์กแมง 1-0 ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก โดยเกมรับที่แข็งแกร่งของทีมปืนใหญ่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คว้าชัยชนะได้สำเร็จ วิลเลียม ซาลีบา และกาเบรียล มากัลเญส โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในการหยุดยั้งแนวรุกของเปแอสเช ขณะที่มิดฟิลด์และแนวรุกทำงานหนักเพื่อทีม

ในศึก ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก นัดล่าสุด อาร์เซนอล เปิดบ้านรับการมาเยือนของปารีส แซงต์-แชร์กแมง ( เปแอสเช ) แชมป์เก่าจากฝรั่งเศส ซึ่งเกมนี้ทีมปืนใหญ่ต้องเจอกับแรงกดดันอย่างหนักจากการบุกทะยานของแนวรุก เปแอสเช แต่ด้วย เกมรับ ที่เหนียวแน่นและความทุ่มเทของนักเตะทุกคน ทำให้ อาร์เซนอล สามารถยืนหยัดและคว้าชัยชนะไปได้อย่างน่าประทับใจ ในแนวรับ วิลเลียม ซาลีบา โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เขาเล่นนิ่งมาก ไม่ปล่อยให้แนวรุกของ เปแอสเช เข้ามาสร้างปัญหาได้ง่ายๆ และยังขึ้นไปช่วยเติมเกมบุกในบางครั้ง การประสานงานกับกาเบรียล มากัลเญสเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะการจัดการลูกโด่งและบนพื้นได้อย่างเด็ดขาด ไม่เปิดโอกาสให้กองหน้าของแชมป์เก่าได้เล่นง่ายๆ ส่วนการยิงจุดโทษพลาดในนาทีสุดท้ายเป็นเรื่องสุดวิสัยที่ใครก็คาดไม่ถึง เดซิเร่ ดูเอ้ ต้องรับมือกับเกมรุกที่ดุดันของ เปแอสเช ตลอดทั้งเกม เขาเล่น เกมรับ ได้เหนียวแน่น แต่เกมรุกแทบไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะต้องหันมาตั้งรับตลอด โดน เปแอสเช โหมบุกไม่หยุดหย่อน เจองานหนักในการรับมือกับแผงมิดฟิลด์ของ เปแอสเช ที่เล่นกันอย่างคึกคัก ตลอดหนึ่งชั่วโมงแรก เขาวิ่งไล่บอลและมีบทบาทอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในสนาม แม้จะเริ่มแผ่วลงในช่วงครึ่งหลัง แต่ยังคงปรากฏตัวในจังหวะสำคัญเพื่อสกัดและตัดเกมรุกของคู่แข่ง ด้านมิดฟิลด์อย่างมาร์ติน ซูบีเมนดี้ วิ่งขึ้นลงทั่วสนามและต่อกรกับบรรดามิดฟิลด์ระดับแถวหน้าของโลกได้อย่างไม่เป็นรอง แสดงให้เห็นถึงความขยันและความกล้าเล่นตลอดทั้งเกม จังหวะเข้าสกัดแบบสุดชีวิตของเขาช่วยหยุดไม่ให้ควิชา ควารัตสเคเลียทำประตูที่สองได้สำเร็จ ส่วนดาวรุ่งอย่างมายล์ส ลูอิส-สเกลลี่ที่ลงมาแทนก็ไม่ดูเป็นรองหรือหลุดจากมาตรฐานของเกมใหญ่เลยแม้แต่น้อย ในแนวรุกหลังจากได้ประตูนำตั้งแต่ต้นเกม อาร์เซนอล แทบไม่มีบทบาทเชิงรุกเพราะทีมหันไปเล่นตั้งรับลึก นักเตะอย่างบูกาโย่ ซาก้า วิ่งไล่บอลและทำงานหนักเพื่อทีมตลอดเวลา แต่ด้วยบทบาทที่ถูกจำกัดจากรูปเกม จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ถูกเปลี่ยนตัวออก กาเบรียล เชซุส ซึ่งมีส่วนช่วย เกมรับ ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการไล่เพรสซิ่ง การลงมาช่วยป้องกัน และการทำงานเพื่อทีมตลอดการแข่งขัน ในด้านเกมรุกเขามีโอกาสจบสกอร์เพิ่มในช่วงท้ายครึ่งแรก แต่จับบอลแรกไม่ดี ประตูขึ้นนำของ อาร์เซนอล เกิดจากจังหวะวิ่งสอดทะลุแนวรับ เปแอสเช จนทำให้แผงหลังคู่แข่งเสียรูปทรง ไปจนถึงการจบสกอร์อย่างเฉียบคมด้วยการซัดบอลเสียบใต้คาน เขาทำทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีความขยัน ความฉลาดในการเคลื่อนที่ และความเยือกเย็นในการจบสกอร์ จนกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีม ทุ่มเทอย่างเต็มที่และสู้ไม่ถอย โดยเฉพาะในช่วงที่ทีมต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก นอกจากนี้ อินกาปิเอ้ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระ เกมรับ ของเพื่อนร่วมทีม ทำให้แนวรับทางฝั่งขวาสามารถรับมือกับเกมรุกของคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานยอดเยี่ยมหลังได้ลงเล่นเกมแรกนับตั้งแต่พักยาว 3 เดือน เขาเกือบยิงประตูได้แต่บอลได้เข้าข้างตาข่าย ทำให้ เกมรับ ฝั่งขวาเหนียวแน่นกว่าเดิม ในส่วนของแนวรุกฝั่งตรงข้าม การสร้างความยากลำบากให้กับแนวรับ เปแอสเช ในการรับมือกับลูกโด่งเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชม แต่การจบสกอร์ยังต้องพัฒนา ส่วนซาก้ามีโอกาสครองบอลในพื้นที่สุดท้ายหลายครั้ง แต่คุณภาพในการเปิดบอลและการจ่ายบอลจังหวะสำคัญยังไม่ดีพอ อย่างไรก็ตาม ซาก้าใช้ความเร็วหลอกฟลูแบ็กของแชมป์เก่าจนต้องฟาวล์และโดนใบเหลือง เขาทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการเล่นเกมรุกและรับ ช่วยไล่เพรสซิ่งไม่ปล่อยให้นักเตะ เปแอสเช ได้เล่นง่ายๆ มาร์ติน ซูบีเมนดี้ (มายล์ส ลูอิส-สเกลลี่ น.

91) ช่วยทำให้แผงมิดฟิลด์แกร่งยิ่งขึ้น ควบคุมพื้นที่ตรงกลางสนาม ทั้งในเรื่องการตัดเกม การเก็บบอลจังหวะสอง และการลดช่องว่างระหว่างแดนกลางกับแนวรับ บทบาทโดดเด่นในเชิงสร้างสรรค์เกมรุก มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมประคองสถานการณ์และรับมือกับแรงกดดันจากคู่แข่งได้ดีขึ้

