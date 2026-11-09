อาร์เซนอลรั้งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกห่างไบรท์ตัน 5 คะแนน หลังเล่นครบ 10 นัด
อาร์เซนอลชนะ 9 จาก 10 นัดแรก มี 27 คะแนน รั้งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกทิ้งห่างไบรท์ตัน 5 คะแนน ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกไปอยู่อันดับ 18 มีเพียง 8 คะแนน
อาร์เซนอล (Arsenal) ยืนยันสถานะการเป็นเจ้าแห่งเวที พรีเมียร์ลีก อย่างแท้จริงด้วยการเก็บชัยชนะถึง 9 นัดจากการลงสนาม 10 เกมแรกในฤดูกาลนี้ ทำให้ทัพปืนใหญ่มีคะแนนรวมอยู่ที่ 27 คะแนน และครองตำแหน่งจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่น โดยทิ้งห่างทีมอันดับ 2 อย่าง ไบรท์ตัน (Brighton) ไปถึง 5 คะแนน สถิติการยิงประตูที่ถล่มทลายถึง 26 ลูกเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ทีมรักษาฟอร์มแกร่งนี้ไว้ได้จนถึงปัจจุบัน
ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหลัง 10 นัดแรก
ไบรท์ตัน (Brighton) ขึ้นมารั้งอันดับ 2 ของตารางโดยมี 22 คะแนนจากการแข่งขัน 10 นัด โดยมีสถิติชนะ 7 เสมอ 1 และแพ้ 2 ส่วนผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่ +19 ขณะที่ลิเวอร์พูล (Liverpool) รั้งอันดับ 4 ด้วย 18 คะแนน จากผลงานชนะ 5 เสมอ 3 และแพ้ 2 พร้อมผลต่างประตูได้เสีย +4 และเอฟเวอร์ตัน (Everton) ทำผลงานได้ดีเป็นอันดับ 6 โดยมี 16 คะแนน จากการชนะ 4 เสมอ 4 และแพ้ 2 โดยมีผลต่างประตูได้เสีย +2Also readอเดกยาร์ด เปิดเกมบุกเฉือน ฮัลล์ ซิตี้ 1-0 พาปืนใหญ่เป็นจ่าฝูงชั่วคราว ทิ้งซิตี้ 6 แต้ม
เบรนฟอร์ด (Brentford) ลงมาอยู่อันดับ 8 มี 14 คะแนน จากการชนะ 3 เสมอ 5 และแพ้ 2 โดยมีผลต่างประตูได้เสีย +5 ส่วนแอสตันวิลลา (Aston Villa) ครองอันดับ 10 ด้วย 13 คะแนน จากชัยชนะ 3 นัด เสมอ 4 และพ่ายแพ้ 3 ครั้ง โดยมีผลต่างประตูได้เสียติดลบที่ -3 นิวคาสเซิลยูไนเต็ด (Newcastle United) อยู่ที่อันดับ 12 มี 12 คะแนน จากการชนะ 3 เสมอ 3 และแพ้ 4 มีผลต่างประตูได้เสีย -5 เช่นกัน
อิปสวิชทาวน์ (Ipswich Town) หล่นไปอยู่อันดับ 14 มี 11 คะแนน จากการชนะ 3 เสมอ 2 และแพ้ 5 พร้อมผลต่างประตูได้เสีย -5 น็อตติ้งแฮมฟอเรสต์ (Nottingham Forest) ทำผลงานได้แย่ลงจนลงมาอยู่อันดับ 16 มีเพียง 9 คะแนน จากการชนะ 2 เสมอ 3 และแพ้ 5 มีผลต่างประตูได้เสีย -4 ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (Manchester United) ตกลงมาอยู่อันดับ 18 อย่างน่าตกใจ โดยมีเพียง 8 คะแนน จากการชนะเพียง 1 นัด จาก 10 เกมแรก เสมอ 5 และแพ้ 4 มีผลต่างประตูได้เสีย -5 และคริสตัลพาเลซ (Crystal Palace) ตกไปอยู่อันดับ 20 ของตารางด้วย 7 คะแนน จากชัยชนะ 2 นัด เสมอ 1 และพ่ายแพ้ 7 ครั้ง โดยมีผลต่างประตูได้เสียที่ -14
ฟอร์มแกร่งของอาร์เซนอลเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ชัยชนะ 9 จาก 10 นัดแรกของอาร์เซนอลแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความสม่ำเสมอที่สูงมาก ทำให้ทีมมีคะแนนรวม 27 คะแนน ซึ่งมากที่สุดในลีก เทียบกับไบรท์ตันที่ทำผลงานได้ดีเป็นอันดับ 2 โดยมี 22 คะแนนเช่นกัน แต่ตามหลังอาร์เซนอลอยู่ 5 คะแนน ซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมากในการลุ้นแชมป์ ขณะที่ลิเวอร์พูลทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเก็บไป 22 คะแนน และรั้งอันดับ 2 ของตาราง พร้อมสถิติยิงประตูถล่มทลายถึง 26 ลูก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการโจมตีของทีม
ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เรียกว่าเทพเจ้าแห่งความตกต่ำในฤดูกาลนี้ หล่นไปร่วงอยู่ในโซนตกชั้นหรืออันดับ 18 โดยมีเพียง 8 คะแนน จากการชนะเพียงนัดเดียวใน 10 เกมแรกแรก การทำผลงานเช่นนี้สร้างความกดดันอย่างมหาศาลต่อทีมและแฟนบอลที่ต้องการเห็นการกลับมาของความสำเร็จในอดีต
ผลกระทบและทิศทางของฤดูกาล
การที่อาร์เซนอลรั้งจ่าฝูงด้วยการทิ้งห่างคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญบ่งชี้ว่าทีมนี้มีความพร้อมสูงในการลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ ฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งและการยิงประตูที่ดุดันเป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเขามีความมั่นใจสูง ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตกไปอยู่อันดับ 18 ต้องเร่งหาทางแก้เกมและปรับโครงสร้างทีมเพื่อให้หลุดพ้นจากโซนอันตรายโดยเร็ว
ตารางคะแนนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในครึ่งฤดูกาลแรกแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของเกมพรีเมียร์ลีก ซึ่งทีมอย่างไบรท์ตันและลิเวอร์พูลยังคงทำผลงานได้อย่างคงเส้นคงวา แม้จะห่างจากจ่าฝูงก็ตาม ส่วนทีมอื่นๆ อย่างนิวคาสเซิลและแอสตันวิลลาที่กำลังรั้งอันดับกลางตารางต้องพยายามเก็บคะแนนให้มากขึ้นเพื่อหวังสร้างผลงานที่ดีขึ้นในนัดถัดไป
สรุปแล้ว ภาพรวมของพรีเมียร์ลีกหลังจาก 10 นัดแรกแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอาร์เซนอลอย่างชัดเจน ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่ง ความสำเร็จในอนาคตขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาฟอร์มหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมแต่ละแห่ง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผู้ติดตามฟุตบอลต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
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