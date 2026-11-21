อาร์เซนอล เจ๊อปิรามิด 2-2 นิวคาสเซิล ในเกมพรีเมียร์ลีก
อาร์เซนอล เสมอ 2-2 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026-27 ส่งผลให้ปืนใหญ่เก็บแต้มจ่าฝูงได้เป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้
อาร์เซนอล จ่าฝูง พรีเมียร์ลีก ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในการบุกเยือนสนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ก ของ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด และจบลงด้วยผลเสมอ 2-2 ในศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026-27 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน การเสมอกันในครั้งนี้ถือเป็นนัดแรกที่ อาร์เซนอล ไม่สามารถคว้าชัยชนะได้ในลีกซีซั่นนี้ ทำให้การนำจ่าฝูงของ อาร์เซนอล ต้องชะงักลงชั่วคราว
นาทีสำคัญของเกมการต่อสู้ที่ยังไม่สิ้นสุด
เกมนี้ อาร์เซนอล เปิดเกมได้อย่างน่าประทับใจและขึ้นนำก่อนจากลูกยิงของ เอเบเรชี เอเซ ในนาทีที่ 33 อย่างไรก็ตาม นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ที่ปรับทีมมาอย่างหนักในครึ่งหลังได้แสดงพลังโจมตีที่รุนแรงมากพอที่จะกลับมาสูสีได้อย่างรวดเร็วAlso readข้อตกลงการค้าส่งผลดีต่อการส่งออกและแรงงาน
นิวคาสเซิล เริ่มเกมครึ่งหลังด้วยการกดเกมรุกอย่างต่อเนื่องและสามารถยิงตีเสมอได้จาก ฮาร์วีย์ บาร์นส์ ในนาทีที่ 49 ก่อนที่ มาลิก เทา จะยิงนำให้อัศวินสีฟ้า-ดำ พุ่งขึ้นนำ 2-1 ในนาทีที่ 62 ทำให้ทีมเยือนต้องตามตีเสมอ
ความหวังของ อาร์เซนอล กลับมาอีกครั้งเมื่อ โนนี มาดูเอเก ยิงตีเสมอให้ทีมปืนใหญ่กลายเป็น 2-2 ในนาทีที่ 78 ก่อนที่เกมจะจบลงด้วยผลเสมอกัน สกอร์สุดท้ายนี้ทำให้ อาร์เซนอล มีคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 28 คะแนนจาก 11 นัด ในขณะที่ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด มี 13 คะแนนจาก 11 นัด อยู่อันดับที่ 12 ของตารางคะแนน
การตัดสินใจจับพลัดจับผลูของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เลือกที่จะส่ง ฮาร์วีย์ บาร์นส์, โจ วิลล็อก และ วิลเลียม โอซูลา ออกเป็นตัวจริงเพื่อสร้างความเฉียบคมในแดนหน้า ส่วน อาร์เซนอล นำทีมโดย บรูโน กิมาไรส์ อดีตคัปตันทีม นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจในการปะทะกันครั้งนี้ รวมถึง มาร์ติน โอเดการ์ด และ ไค ฮาแวร์ตซ์ ที่เป็นตัวรุกหลัก
การกลับมาของ บรูโน กิมาไรส์ ในชุดทีมเยือนถือเป็นข่าวใหญ่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ เขามีบทบาทสำคัญในการกดดันเกมรับของ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเกม โดยเฉพาะในจังหวะที่ต้องแย่งบอลกับ เซน สตีวร์ ของ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการทำลายเกมรับของเจ้าถิ่น
อาร์เซนอล ยังคงต้องการชัยชนะเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงไว้ให้มั่นคง การเสมอกับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในเกมนี้จึงเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับความลึกของทีมงาน และแสดงให้เห็นถึงความทนทานของผู้เล่นที่ต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันในเกมที่ติดตามผลยาก
ผลกระทบต่อตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้
หลังจากจบเกมนี้ อาร์เซนอล ยังคงรักษาสถิติความเป็นจ่าฝูงไว้ได้ แต่ความได้เปรียบอาจลดลงหากทีมอื่น ๆ ในลีกสามารถเก็บแต้มได้เต็ม 3 คะแนนในนัดเดียวกัน โดยผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ ในวันเดียวกันมีดังนี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เสมอ ฟูแลม 1-1, เชลซี แพ้ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-4, บอร์นมัธ ชนะ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-0, โคเวนทรี ซิตี้ ชนะ คริสตัล พาเลซ 3-2, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ชนะ อิปสวิช ทาวน์ 2-0, และ แอสตัน วิลลา เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0
เกมถัดไปของ อาร์เซนอล และ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด จะมีความสำคัญมากขึ้นในการตัดสินทิศทางของตารางคะแนน การแข่งขันใน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026-27 ยังคงดุเดือดและไม่มีทีมใดหยุดพัก โดยเฉพาะทีมที่อยู่ในกลุ่มนำอย่าง อาร์เซนอล ที่ต้องระวังไม่ให้เสียคะแนนเพิ่มขึ้น
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