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อาร์เซน่อล บุกชนะ ลิเวอร์พูล 1-0 แซงแมนฯ ซิตี้ นำจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก 24 คะแนน

siamsport_news#26 in ประเทศไทย
อาร์เซน่อล บุกชนะ ลิเวอร์พูล 1-0 แซงแมนฯ ซิตี้ นำจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก 24 คะแนน
อาร์เซน่อล · ลิเวอร์พูล · พรีเมียร์ลีก
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อาร์เซน่อล บุกชนะ ลิเวอร์พูล 1-0 แอนฟิลด์ ชัยชนะครั้งแรกนับปี 2012 แซงแมนฯ ซิตี้ ขึ้นนำจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกด้วย 24 คะแนน

อาร์เซน่อล สร้างประวัติศาสตร์บุกเอาชนะ ลิเวอร์พูล 1-0 ที่สนาม แอนฟิลด์ ในการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 9 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เกมนี้ทำให้ปืนใหญ่เก็บสามคะแนนสำคัญแซง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงลีกเพียงทีมเดียวด้วยคะแนนรวม 24 คะแนน

อาร์เซน่อล บุกปราบหงส์แดง แอนฟิลด์

ก่อนเกม ลิเวอร์พูล ซึ่งเป็นเจ้าบ้านและอยู่ในอันดับ 5 มี 15 คะแนน ส่วนอาร์เซน่อล แชมป์เก่ามี 21 คะแนนเท่ากับผู้เป็นจ่าฝูง สถิติความประทับใจของทีมเยือนต่อที่นี่ไม่ดีนัก เพราะเคยบุกชนะแอนฟิลด์ไม่สำเร็จถึง 13 เกมติดต่อกัน ทำให้ชัยชนะครั้งนี้มีความหมายมากสำหรับแฟนปืนใหญ่

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ฮาเวลท์ซ ยิงชัยแรกหลังปี 2012

ครึ่งแรก อาร์เซน่อลครองบอลได้ดีกว่า และทำประตูขึ้นนำ 1-0 นาทีที่ 16 จากความผิดพลาดของอลีสซง เบเกอ์ ที่จ่ายสั้นหน้าประตูแต่หลุดมือ โอปอดการ์ดรับบอลให้บรูโน่ กีมาไรส์ จ่ายต่อให้มาดูเอเก้ แล้วส่งให้เดคลาน ไรซ์ วิ่งอ้อมหลังมาในเขตโทษก่อนปาดไปเสาไกล ให้ไฮเวลท์ซ วิ่งเข้ามายิงงัดๆ เข้าไป

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ลิเวอร์พูล บุกหนักแต่ไม่สำเร็จ

นาทีที่ 39 หงส์แดงเกือบเสมอเมื่อฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ปั่นโค้งจากฟรีคิกไปชนคานอย่างน่าเสียดาย ครึ่งหลังนาทีที่ 73 อาร์เซน่อลเกือบได้ลูกที่สองเมื่อคริสตอส โซลิส สับไกยิงแต่เบเกอ์พุ่งปัดออกไป จบเกม ลิเวอร์พูล บุกไม่เข้าแม้จะกดดันหนัก ส่วนอาร์เซน่อลเก็บชัยชนะแรกนับตั้งแต่ปี 2012

siamsport_news#26 in ประเทศไทย

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อาร์เซน่อล ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แอนฟิลด์ ไฮเวลท์ซ เบเกอ์

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