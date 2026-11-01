อาร์เซน่อล บุกชนะ ลิเวอร์พูล 1-0 แซงแมนฯ ซิตี้ นำจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก 24 คะแนน
อาร์เซน่อล บุกชนะ ลิเวอร์พูล 1-0 แอนฟิลด์ ชัยชนะครั้งแรกนับปี 2012 แซงแมนฯ ซิตี้ ขึ้นนำจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกด้วย 24 คะแนน
อาร์เซน่อล สร้างประวัติศาสตร์บุกเอาชนะ ลิเวอร์พูล 1-0 ที่สนาม แอนฟิลด์ ในการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 9 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เกมนี้ทำให้ปืนใหญ่เก็บสามคะแนนสำคัญแซง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงลีกเพียงทีมเดียวด้วยคะแนนรวม 24 คะแนน
อาร์เซน่อล บุกปราบหงส์แดง แอนฟิลด์
ก่อนเกม ลิเวอร์พูล ซึ่งเป็นเจ้าบ้านและอยู่ในอันดับ 5 มี 15 คะแนน ส่วนอาร์เซน่อล แชมป์เก่ามี 21 คะแนนเท่ากับผู้เป็นจ่าฝูง สถิติความประทับใจของทีมเยือนต่อที่นี่ไม่ดีนัก เพราะเคยบุกชนะแอนฟิลด์ไม่สำเร็จถึง 13 เกมติดต่อกัน ทำให้ชัยชนะครั้งนี้มีความหมายมากสำหรับแฟนปืนใหญ่Also readกรมอุตุฯ เตือนฝนฟ้าคะนองทั่วไทย ภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน
ฮาเวลท์ซ ยิงชัยแรกหลังปี 2012
ครึ่งแรก อาร์เซน่อลครองบอลได้ดีกว่า และทำประตูขึ้นนำ 1-0 นาทีที่ 16 จากความผิดพลาดของอลีสซง เบเกอ์ ที่จ่ายสั้นหน้าประตูแต่หลุดมือ โอปอดการ์ดรับบอลให้บรูโน่ กีมาไรส์ จ่ายต่อให้มาดูเอเก้ แล้วส่งให้เดคลาน ไรซ์ วิ่งอ้อมหลังมาในเขตโทษก่อนปาดไปเสาไกล ให้ไฮเวลท์ซ วิ่งเข้ามายิงงัดๆ เข้าไป
ลิเวอร์พูล บุกหนักแต่ไม่สำเร็จ
นาทีที่ 39 หงส์แดงเกือบเสมอเมื่อฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ปั่นโค้งจากฟรีคิกไปชนคานอย่างน่าเสียดาย ครึ่งหลังนาทีที่ 73 อาร์เซน่อลเกือบได้ลูกที่สองเมื่อคริสตอส โซลิส สับไกยิงแต่เบเกอ์พุ่งปัดออกไป จบเกม ลิเวอร์พูล บุกไม่เข้าแม้จะกดดันหนัก ส่วนอาร์เซน่อลเก็บชัยชนะแรกนับตั้งแต่ปี 2012
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