อาร์เซน่อล เสมอ 1-1 ดอร์ทมุนด์ แชมเปียนส์ ลีก
อาร์เซน่อลพลาดเก็บสามแต้มในบ้าน เมื่อโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ตีเสมอ 1-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบ ลีก เฟส ทำให้ทั้งสองทีมแบ่งคะแนนกันไป
อาร์เซน่อล เปิดสนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม พบ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ในศึก ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบ ลีก เฟส นัดที่ 5 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน โดยเกมนี้ทัพ ปืนใหญ่ ต้องการเก็บชัยชนะเพื่อรักษาสภาพคล่องในการแข่งขันระดับทวีปยุโรป แต่สุดท้ายต้องจบเกมด้วยผลเสมอ 1-1 แบ่งกันไปทีมละแต้ม
โยเคเรส ซัดนำ อาร์เซน่อล ครองเกมช่วงต้น
แมตช์นี้เริ่มขึ้นด้วยการรุกอย่างหนักของ อาร์เซน่อล ที่ต้องการเอาชนะ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ โดยเกมดำเนินไปได้เพียง 10 นาที เจ้าบ้านก็สามารถเปิดประตูก่อนได้จากจังหวะโจมตีที่เฉียบขาด โนนี่ มาดูเอเก้ สร้างโอกาสให้เพื่อนโดยผ่านบอลมาให้ วิคตอร์ โยเคเรส อยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษ โยเคเรส ใช้เท้าขวาซัดเต็มแรง บอลพุ่งโค้งข้ามตัว เกรกอร์ โคเบล ผู้รักษาประตูของ ดอร์ทมุนด์ เข้าไปตุงตาข่ายอย่างสวยงาม ส่งผลให้ อาร์เซน่อล ขึ้นนำ 1-0Also readเลขนางฟ้า 111 333 888 1010 เสริมดวงงานตามความเชื่อตัวเลขศาสตร์
ช่วงเวลานั้น อาร์เซน่อล ควบคุมเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนและกดดัน โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ อย่างหนักหนา ทำให้แฟนบอลหวังว่าทีมจะเก็บชัยชนะแบบขาดลอย อย่างไรก็ตาม สถิติการชนะ 12 นัดติดต่อกันในบ้านในศึก ลีก เฟส รวมถึงการไม่แพ้ใคร 16 นัดล่าสุดรอบนี้ ยังไม่เพียงพอที่จะการันตีชัยชนะในเกมนี้
ไบเออร์ ตีเสมอ ดอร์ทมุนด์ ต่อต้านในครึ่งหลัง
เมื่อเข้าสู่ครึ่งหลัง โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เปลี่ยนทัศนคติการเล่นและสร้างเกมรุกที่ดุดันกว่าแต่ก่อน พวกเขากดดันให้ อาร์เซน่อล พลาดพลาดและสร้างโอกาสในที่สุด นาทีที่ 55 โจอัน กาดู ฟื้นบอลให้ มักซิมิเลียน ไบเออร์ ไบเออร์ ใช้สกิลส่วนตัวเลี้ยงบอลตัดผ่าน กาเบรียล มากัลเญส ก่อนจะยิงบอลเสียบเสาเข้าประตูตีเสมอ 1-1 การตีเสมอนี้ช่วยปลุกขวัญและกำลังใจของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง
แม้จะเสียโอกาสเปรียบ แต่ อาร์เซน่อล ก็ยังไม่ลดความกระตือรือร้นในการบุกใส่ประตู ดอร์ทมุนด์ เกมยังคงดุเดือดและเปิดช่องว่างให้ทั้งสองทีมสร้างจังหวะสำคัญ โอกาสเกือบจะทำให้ ดอร์ทมุนด์ นำนำอีกครั้งเกิดขึ้นในนาทีที่ 68 เมื่อ โจ๊บ เบลลิงแฮม ซ้ำบอลเข้าประตู แต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินชี้ธงล้ำหน้า ทำให้ประตูถูกปัดทิ้ง สกอร์จึงยังคงอยู่ที่ 1-1 จนหมดเวลา
ขุมกำลังทั้ง สอง ทีม พบกันในวันสำคัญ
อาร์เซน่อล ส่งขุมกำลังหลักลงสนามประกอบด้วย เกปา อาร์รีซาบาลาก้า รักษาประตู โดยมีแนวรับอย่าง เบน ไวท์, เอซรี่ คอนซ่า, กาเบรียล มากัลเญส และปิเอโร่ อินกาปิเย่ รองรับแนวรุกที่นำโดย เดแคลน ไรซ์, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่, โนนี่ มาดูเอเก้, มาร์ติน โอเดอการ์ด, คริสตอส โซลิส และ วิคตอร์ โยเคเรส
ฝ่าย โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ลงสนามด้วยผู้เล่นชุดสำคัญเช่น เกรกอร์ โคเบล ในประตู ด้านหลังมี โจอัน กาดู, วัลเดมาร์ อันตอน, นิโก้ ชล็อตเทอร์เบ็ค และ จูเลียน รีเยอร์สัน รองรับเกมรับ ส่วนกลางสนามมี โจอี้ เฟียร์มัน, ดาเนียล สเวนส์สัน และ โจ๊บ เบลลิงแฮม ที่ทำผลงานได้โดดเด่น รวมถึงแนวรุกอย่าง เฟลิกซ์ เมชา, ฟาบิโอ ซิลวา และ มักซิมิเลียน ไบเออร์ ผู้ทำประตูตีเสมอ
บทสรุปผลเสมอ ผลกระทบ ต่ออันดับ แชมเปียนส์ ลีก
ผลเสมอ 1-1 ในแมตช์นี้ทำให้ อาร์เซน่อล พลาดโอกาสเก็บสามแต้มสำคัญในบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับทีมที่กำลังฟอร์มดี ขณะที่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ สามารถประคองตัวหนีจากความพ่ายแพ้และเก็บคะแนนสำคัญจากการเยือน เมิเรตส์ สเตเดี้ยม การแบ่งคะแนนไปคนละครึ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลของสองทีมในฟากยุโรป และยังคงต้องติดตามว่าทั้งสองทีมจะปรับแผนอย่างไรในนัดถัดไป
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