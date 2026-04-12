อาร์ท ประกาศเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจไทย มุ่งเจรจาการค้าที่เป็นธรรม

อาร์ท ยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยผ่านการเจรจาการค้าที่เป็นธรรม โปร่งใส และสร้างผลประโยชน์จริง พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน
ผมมีความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนา เศรษฐกิจ ไทยให้ก้าวหน้าด้วยการ เจรจา การค้า ที่เป็นสากล โปร่งใส และสร้างผลประโยชน์อย่างแท้จริง แนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ผมยึดมั่นมาโดยตลอด ไม่เคยเปลี่ยนแปลง แม้ในช่วงการหาเสียงที่ผ่านมา ผมได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลักดันการ เจรจา การค้า ให้บรรลุผลสำเร็จ เมื่อผมได้รับโอกาสในการนำคำมั่นสัญญานั้นไปปฏิบัติจริง ผมจึงตัดสินใจเข้ารับหน้าที่นี้ และในวันนี้ ผมมาในฐานะของคนทำงาน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรค การเมือง ใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนผมในบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ หากท่านสนับสนุนผมเนื่องจากเห็นว่าผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนประเทศชาติ ผมขอยืนยันว่า ผมยังคงเป็น อาร์ท คนเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ครับ
ในส่วนของกระบวนการที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ผมขอเรียนให้ทราบว่า หลังจากที่ผมได้รับการทาบทามอย่างเป็นทางการจากผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ผมได้รีบปรึกษาหารือกับท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยทันที เพื่อแจ้งความประสงค์ในการตอบรับและหารือถึงกระบวนการภายในพรรคอย่างละเอียด มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องและเปิดเผย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและให้เกียรติบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่าย ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านต่างยึดมั่นในหลักการและมารยาททางการเมือง โดยมีผลประโยชน์ของประเทศเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดครับ
ผมขอขอบคุณท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของผมมาโดยตลอด วิสัยทัศน์ ความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริตของท่าน เป็นสิ่งที่ผมยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรค และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ได้มอบกำลังใจให้ผมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ในวันนี้ แม้ว่าผมจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกต่อไปแล้ว แต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมเดินทางไปกับผมต่อไป เพราะบทบาทหน้าที่ใดๆ ก็ไม่สำคัญเท่ากับการนำพาประเทศไทยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้ในสถานการณ์วิกฤตที่ซับซ้อนเช่นนี้ ผมพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยยึดหลักการเจรจาการค้าที่เป็นธรรม โปร่งใส และสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน
ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน เราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ และนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอน ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทุกค
