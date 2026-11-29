อาร์เซนอล ดวลกับแมนฯ ซิตี้ เสมอ 2-2 ดราม่าวีเออาร์จุดชนวนข้อถกเถียง
อาร์เซนอล เปิดบ้านเสมอ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026-27 วันที่ 29 พ.ย. หลังดราม่าการตัดสินของวีเออาร์หลายครั้ง
อาร์เซนอล เปิดบ้านพบกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในเกม พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026-27 วันที่ 29 พ.ย. ที่สนาม เอมิเรสต์ สเตเดียม ผลจบลงด้วยชัยชนะร่วมกัน 2-2 ท่ามกลางประเด็นดราม่าเรื่องการตัดสินของ วีเออาร์
ผลการแข่งขันและทำประตูในเกมบิ๊กแมตช์
เกมนี้ อาร์เซนอล แชมป์เก่า ได้ข่าวดีเมื่อ ดาบิด รายา นายด่านมือ 1 สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงเฝ้าเสาอีกครั้ง โดยประสานงานร่วมกับ มาร์ติน โอเดการ์ด, โนนี มาดูเอเก และไค ฮาแวร์ตซ์ ส่วน ทีมเยือน อย่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ วาง เอ็นโซ เฟร์นานเดซ, เฌเรมี โดกู และ เออร์ลิง ฮาลันด์ เป็นแกนหลักAlso readSamsung BTS ARIRANG รวมเงื่อนไขรับเข็มกลัดกรุงเทพฯ
ในครึ่งแรก แมนฯ ซิตี้ ออกนำก่อนจาก เออร์ลิง ฮาลันด์ นาทีที่ 34 ต่อมา อาร์เซนอล ตามตีเสมอ 1-1 จากผลงานของ ไค ฮาแวร์ตซ์ นาที 40 ก่อนที่ครึ่งหลัง แมนฯ ซิตี้ จะนำห่างเป็น 2-1 จาก เอ็นโซ เฟร์นานเดซ นาที 48 ทำให้เกมดูหนักหนาสำหรับเจ้าถิ่น
ประเด็นดราม่าการตัดสินของวีเออาร์ในเกมนี้
เกมนี้เกิดประเด็นดราม่าเรื่องการตัดสินของวีเออาร์อย่างหนัก เมื่อลูกตีเสมอของ อาร์เซนอล จาก เยอร์เรียน ทิมเบอร์ นาที 83 เกิดข้อถกเถียงว่าก่อนจะยิงบอลอาจมีการไปศอกใส่ จานลุยจิ ดอนนารุมมา และมีการเช็กว่าเกิดแฮนด์บอลหรือไม่ แต่ผู้ตัดสิน最終ให้ประตูดังกล่าวเป็นผล
นอกจากนี้ ในช่วงทดเจ็บเกิดจังหวะที่ ยスコ กวาร์ดิโอล โหม่งไปโดนแขนของ วิกตอร์ เยอเคเรส แต่วีเออาร์ ไม่ให้เป็นจุดโทษ ทำให้เกมจบลงด้วยผลเสมอ 2-2 จากสถานการณ์ที่มีการโต้เถียงเรื่องกฎระเบียบหลายจุด
ตารางคะแนนหลังจบเกมพรีเมียร์ลีก
ผลดังกล่าวทำให้ อาร์เซนอล ที่เสมอในลีก 2 นัด มีเพิ่มเป็น 29 คะแนนจาก 12 นัด ยังรักษาตำแหน่งนำจ่าฝูง ส่วน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มีเพิ่มเป็น 23 คะแนนจาก 12 นัด อยู่ในรองจ่าฝูง โดยเกมนี้ถือเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ที่สร้างอารมณ์ร่วมสูงทั้งสนาม
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