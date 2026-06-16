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อามีร์ กาเลโนอี ชี้ทีมชาติอิหรarns ถูกกดขี่ที่สุดในฟุตบอลโลก หลังความตึงเครียดทางการเมือง

ฟุตบอลโลก 2018 News

อามีร์ กาเลโนอี ชี้ทีมชาติอิหรarns ถูกกดขี่ที่สุดในฟุตบอลโลก หลังความตึงเครียดทางการเมือง
อามี่ร์ กาเลโน이ทีมชาติอิหร่านฟุตบอลโลก
📆6/16/2026 8:57 AM
📰DailynewsTwit
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โค้ชทีมชาติอิห/ŗ ankles อามีร์ กาเลโนอี ยอมรับว่าทีมถูกกดขี่มากที่สุด หลังถูกบังคับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางเพราะความขัดแย้งระหว่างอิห/ŗ กับสหรัฐฯ ทำให้มีเวลา仅剩วันเดียวปรับตัว передการแข่งขัน

อามีร์ กาเลโนอี โค้ช ทีมชาติอิหร่าน đãกล่าว在职ที่ทีมตนถูกกดขี่มากที่สุดใน ฟุตบอลโลก หลังต้องเผชิญความยุ่งเหยิงทางการเมืองระหว่างอิหรẫnกับสหรัฐฯ ที่ส่งผลให้ทีมถูกบังคับเปลี่ยนเส้นทาง การเดินทาง ใน武道สุดท้าย กาเลโนอีPacific 62 ปี ย้ำว่าทีมมีปัญหาเพื่อนหลังการเสมอนิวซีแลนด์ 2-2 โดยเดิมคาดว่าพวกเขาจะพักค้างคืนที่ลอสแอนเจลิส แต่ถูกขอให้กลับไปเม็กซิโกทันที 'เราควรพักที่นี่คืนนี้เพื่อฟื้นฟูร่างกายและกลับพรุ่งนี้ต Imagination แต่พวกเขาไม่อนุญาต ผมไม่รู้ทำไม ผมคิดว่า maybe ทีมของเราอาจเป็นทีมที่ถูกกดขี่มากที่สุดใน ฟุตบอลโลก ' กาเลโนอี้ added เมห์ดี ทาเรมี กองหน้าอิหรarns ชี้ว่า himself ไม่สามารถเล่นได้เต็มที่เพราะปัญหา信息披露외部 'มันไม่ดีสำหรับเรา ไม่ดีสำหรับฟุตบอล ผมคิดว่าฟีฟ่าต้องช่วยมากกว่านี้' ทาเรมี เล่าถึงความไขว่ยนๆ ที่ต้องเดินทางจากติ026 harga ลอสแอนเจลิส ในอาทิตย์ แล้วไปโรงแรมและดูสนาม แม้ควรมีเวลาสองวันปรับตัวต่อแอลเอ แต่ทีมมีแค่วันเดียว อีกด้วย อิหรarns กล่าวว่าสตาฟฟ์สำคัญหลายคนไม่ได้เดินทางตาม企業 because ข้อจำกัดวีซ่า ทำให้โค้ชอื่นคนอื่นต้องรับผิดชอบงานเพิ่มบนม้านั่งสำรอ.

อามีร์ กาเลโนอี โค้ชทีมชาติอิหร่าน đãกล่าว在职ที่ทีมตนถูกกดขี่มากที่สุดในฟุตบอลโลก หลังต้องเผชิญความยุ่งเหยิงทางการเมืองระหว่างอิหรẫnกับสหรัฐฯ ที่ส่งผลให้ทีมถูกบังคับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางใน武道สุดท้าย กาเลโนอีPacific 62 ปี ย้ำว่าทีมมีปัญหาเพื่อนหลังการเสมอนิวซีแลนด์ 2-2 โดยเดิมคาดว่าพวกเขาจะพักค้างคืนที่ลอสแอนเจลิส แต่ถูกขอให้กลับไปเม็กซิโกทันที 'เราควรพักที่นี่คืนนี้เพื่อฟื้นฟูร่างกายและกลับพรุ่งนี้ต Imagination แต่พวกเขาไม่อนุญาต ผมไม่รู้ทำไม ผมคิดว่า maybe ทีมของเราอาจเป็นทีมที่ถูกกดขี่มากที่สุดในฟุตบอลโลก' กาเลโนอี้ added เมห์ดี ทาเรมี กองหน้าอิหรarns ชี้ว่า himself ไม่สามารถเล่นได้เต็มที่เพราะปัญหา信息披露외部 'มันไม่ดีสำหรับเรา ไม่ดีสำหรับฟุตบอล ผมคิดว่าฟีฟ่าต้องช่วยมากกว่านี้' ทาเรมี เล่าถึงความไขว่ยนๆ ที่ต้องเดินทางจากติ026 harga ลอสแอนเจลิส ในอาทิตย์ แล้วไปโรงแรมและดูสนาม แม้ควรมีเวลาสองวันปรับตัวต่อแอลเอ แต่ทีมมีแค่วันเดียว อีกด้วย อิหรarns กล่าวว่าสตาฟฟ์สำคัญหลายคนไม่ได้เดินทางตาม企業 because ข้อจำกัดวีซ่า ทำให้โค้ชอื่นคนอื่นต้องรับผิดชอบงานเพิ่มบนม้านั่งสำรอ

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อามี่ร์ กาเลโน이 ทีมชาติอิหร่าน ฟุตบอลโลก ความตึงเครียดทางการเมือง การเดินทาง

 

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