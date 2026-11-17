อาดิดาส เผยคอลเลกชัน ลิเวอร์พูล ไฟน์โกลด์ ลีฟ คว้าใจแฟนบอลไทย
อาดิดาส ร่วมกับ ลิเวอร์พูล เอฟซี เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ Liverpool FC Gold Leaf สื่อสารเอกลักษณ์ไทยผ่านทองคำเปลว วางจำหน่าย 17 พฤศจิกายน 2567 นี้
อาดิดาส ( Adidas) และสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล เอฟซี (Liverpool FC) ร่วมประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการขยายตลาดและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแฟนกีฬาทั่วโลก ด้วยการนำเสนอคอลเลกชันพิเศษที่ชื่อ Liverpool FC Gold Leaf ซึ่งถือเป็นการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานโดยทีมงานในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยอาดิดาส โกลบอล ( Adidas Global) ได้เลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของชาวไทย สู่สายตาแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลก เพื่อร่วมฉลองความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสโมสรกับแฟนคลับในประเทศไทย
ศิลปะทองเปลวผสานวัฒนธรรมไทย
คอลเลกชัน Liverpool FC Gold Leaf ได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงจากความงามของทองคำเปลว (Gold Leaf) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีบทบาทสำคัญในศิลปะไทย งานประดับตกแต่ง และพิธีกรรมทางศาสนาที่มีความสง่างามและเต็มไปด้วยศรัทธา อาดิดาสได้นำเอกลักษณ์นี้มาผสมผสานเข้ากับดีไซน์ของฟุตบอลสมัยใหม่ เพื่อสื่อถึงความรักและความจงรักภักดีที่แฟนบอลชาวไทยมีต่อทีมหงส์แดง โดยเปรียบเสมือนการส่งกำลังใจและคำอวยพรให้ทีมประสบความสำเร็จในการแข่งขันต่างๆ การออกแบบนี้จึงไม่ใช่เพียงสินค้าแฟชั่น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจที่ความคิดสร้างสรรค์และมรดกทางวัฒนธรรมไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลAlso readนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.48 ปัจจัยมาจากมีวันหยุดในหลายประเทศ
รายละเอียดดีไซน์เสื้อเจอร์ซีย์และไอเท็ม
หัวใจหลักของการออกแบบอยู่ที่เสื้อเจอร์ซีย์สีดำซึ่งตกแต่งด้วยลวดลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด และรายละเอียดสีทองบริเวณคอเสื้อ พร้อมตราสโมสรลิเวอร์พูล โลโก้ Trefoil ของอาดิดาส ที่สื่อถึงเทคนิคการปิดทองคำเปลว ด้านหลังคอเสื้อมีการตกแต่งด้วยลายกราฟิก Gold Leaf และพิมพ์คำว่า ลิเวอร์พูล เป็นภาษาไทยด้วยสีเข้มเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ คอลเลกชันนี้ยังประกอบด้วยเสื้อยืดแขนสั้น เสื้อแทร็ก กางเกงแทร็ก กางเกงขาสั้น และรองเท้าระดับไอคอนิกอย่าง Adidas Samba จากไลน์ Adidas Originals ซึ่งครบครันสำหรับแฟนบอลที่ต้องการแสดงออกถึงความสนับสนุนทีม
ราคาจำหน่ายและสถานที่ซื้อ
สินค้าในคอลเลกชันนี้วางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 โดยรายละเอียดราคาในไทยระบุไว้ว่า เสื้อเจอร์ซีย์สำหรับผู้ใหญ่ราคา 2,500 บาท และสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีราคา 2,000 บาท ส่วนรองเท้า Adidas Samba จำหน่ายในราคา 3,800 บาท ผู้บริโภคสามารถซื้อผ่านอาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ร้านอาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนส์ ร้านอาดิดาส ออริจินอลส์ แอปพลิเคชันอาดิดาส เว็บไซต์ทางการ www.adidas.co.th ช่องทาง LINE: @adidasthailand รวมถึงร้านอาริ ฟุตบอล ร้านซูเปอร์สปอร์ต ร้านลิเวอร์พูล เอฟซี และร้านอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
โปรโมชั่นพิเศษและประสบการณ์สุด Exclusive
อาดิดาส จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อฉลองโอกาสพิเศษนี้ โดยเมื่อซื้อเสื้อเจอร์ซีย์ Liverpool FC Gold Leaf มูลค่าตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ จะได้ชื่อและหมายเลขนักฟุตบอลลิเวอร์พูลดีไซน์พิเศษเฉพาะที่อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ อาดิดาส ออริจินอลส์ สาขาที่ร่วมรายการ และร้านลิเวอร์พูล เอฟซี สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าของสมนาจะหมดเท่านั้น สำหรับผู้ซื้อเสื้อเจอร์ซีย์ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน มีโอกาสลุ้นรับสิทธิ์เป็นผู้โชคดี 20 คน เพื่อร่วมล่องเรือบนแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมดินเนอร์กับ มาร์ติน สเคอร์เทล (Martin Skrtel) อดีตกองหลังของทีมลิเวอร์พูล ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567
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