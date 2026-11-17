อาดิดาสเปิดตัวคอลเลกชัน Liverpool FC Gold Leaf ครั้งแรกในไทย
อาดิดาสจับมือลิเวอร์พูลปล่อยคอลเลกชันพิเศษ Liverpool FC Gold Leaf ซึ่งเป็นการออกแบบครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทย ได้รับแรงบันดาลใจจากทองคำเปลว วางจำหน่าย 17 พฤศจิกายน
อาดิดาส (Adidas) และสโมสรฟุตบอล ลิเวอร์พูล (Liverpool FC) ได้ร่วมกันเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อ Liverpool FC Gold Leaf ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นศูนย์กลางในการออกแบบร่วมกับแบรนด์ระดับโลก ถือเป็นการนำเสนอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยสู่สายตาแฟนบอลทั่วโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การทำงานร่วมกันของทั้งสององค์กร
รายละเอียดคอลเลกชัน Liverpool FC Gold Leaf
คอลเลกชันนี้ได้รับการออกแบบโดยนำความงดงามของทองคำเปลว (Gold Leaf) ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญในศิลปะและงานประดับตกแต่งของไทย มาผสมผสานกับความสง่างามของพิธีกรรมปิดทองคำเปลว เพื่อบันทึกความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างแฟนบอลชาวไทยและหงส์แดง โดย Adi Dassler ผู้ก่อตั้งอาดิดาสได้เล็งเห็นถึงความศรัทธาที่แฟนบอลมีต่อทีมAlso readราคาทองสัปดาห์นี้เสี่ยงร่วง MTS Gold เตือนทองไทยปรับฐานต่อเปิดแนวรับ 61,000 บาท
การออกแบบเสื้อเจอร์ซีย์สีดำใช้ลวดลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดและประดับรายละเอียดสีทองบริเวณคอเสื้อ โลโก้สโมสรลิเวอร์พูล และโลโก้ Trefoil เพื่อสื่อถึงการปิดทองคำเปลว ด้านหลังคอเสื้อตกแต่งด้วยลายกราฟิก Gold Leaf พร้อมตัวอักษรสีแดงเข้มคำว่า ลิเวอร์พูล เป็นภาษาไทย เพื่อสื่อถึงความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม
สินค้าและราคาจำหน่ายในคอลเลกชันพิเศษ
นอกจากเสื้อเจอร์ซีย์แล้ว คอลเลกชันนี้ยังมีสินค้าหลากหลายไอเท็ม ได้แก่ เสื้อยืดแขนสั้น เสื้อแทร็ก กางเกงแทร็ก และกางเกงขาสั้น ส่วนรองเท้า Samba ซึ่งเป็นรองเท้าระดับไอคอนิกจาก Adidas Originals ก็ถูกบรรจุอยู่ในไลน์ผลิตภัณฑ์นี้ด้วย โดยเสื้อเจอร์ซีย์สำหรับผู้ใหญ่กำหนดราคาไว้ที่ 2,500 บาท และสำหรับเด็กอยู่ที่ 2,000 บาท
รองเท้า Samba ในคอลเลกชันพิเศษนี้มีราคาจำหน่ายที่ 3,800 บาท สินค้าทั้งหมดพร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป สำหรับช่องทางในการซื้อสามารถเลือกได้ทั้ง Adidas Brand Center ที่เซ็นทรัลเวิลด์ Adidas Sport Performance Adidas Originals Adidas Application และ Adidas Online Store ที่ www.adidas.co.th
ช่องทางจัดจำหน่ายทั่วประเทศและช่องทางดิจิทัล
แฟนบอลสามารถติดตามและสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น ช่องทาง LINE: @adidasthailand หรือร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศที่ร่วมรายการ ได้แก่ ร้านอาริ ฟุตบอล ร้านซูเปอร์สปอร์ต และร้านลิเวอร์พูล เอฟซี รวมถึงร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งการจัดจำหน่ายนี้เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทั่วประเทศเข้าถึงสินค้าพิเศษนี้ได้ทันทีในวันเริ่มวางจำหน่าย
ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลิเวอร์พูล
คอลเลกชัน Liverpool FC Gold Leaf ไม่ได้เป็นเพียงสินค้าแฟชั่นแต่ยังเป็นการส่งกำลังใจและคำอวยพรให้ทีมลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จในการแข่งขันในอนาคต การที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจากอาดิดาสโกลบอลเป็นครั้งแรกในการเป็นผู้สร้างสรรค์คอลเลกชันพิเศษนี้ แสดงให้เห็นถึงสถานะและความสำคัญของแฟนบอลชาวไทยในตลาดโลก และเป็นความภูมิใจที่ความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล
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