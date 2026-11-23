อาฒยา ฐิติกุล คว้าแชมป์ CME Group Tour Championship 2026 ครั้งที่ 3 ติดต่อกัน สร้างตำนานใหม่แอลพีจีเอ
อาฒยา ฐิติกุล ผงาดแชมป์ CME Group Tour Championship 2026 เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน รับเงินรางวัล 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยับขึ้นแท่นนักกอล์ฟหญิงทำเงินสูงสุดตลอดกาลของแอลพีจีเอทัวร์
อาฒยา ฐิติกุล หรือ โปรจีโน่ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าแชมป์รายการ CME Group Tour Championship 2026 เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกันอย่างสมศักดิ์ศรี โดยความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นการสร้างสถิติอันน่าทึ่งในวงการกอล์ฟหญิงอาชีพ เมื่อเธอกลายเป็นนักกอล์ฟหญิงที่ทำเงินรางวัลสะสมสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ แอลพีจีเอทัวร์ (LPGA Tour) ด้วยยอดเงินรวมมากกว่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 136 ล้านบาท จากรางวัลชิ้นเอกนี้
รายละเอียดการแข่งขันและสถิติการทำคะแนน
การแข่งขันกอล์ฟหญิงแอลพีจีเอทัวร์ รายการส่งท้ายฤดูกาล 2026 ซึ่งชิงเงินรางวัลรวม 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 374 ล้านบาท จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ณ สนามทิiburón Golf Club เมืองเนเปิลส์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดย อาฒยา ฐิติกุล โชว์ฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงและแม่นยำตลอดทัวร์นาเมนต์ สามารถเก็บคะแนนลงหลุมได้เพิ่มขึ้นถึง 7 อันเดอร์พาร์ ด้วยสกอร์ 65 ในรอบสุดท้ายAlso readลิเวอร์พูล ถล่ม แมนฯ ยูไนเต็ด 4-0 ลิซซาโบวโลยี เวียร์ตซ์ ครองเกม
สกอร์รวมตลอด 4 วันการแข่งขันของ โปรจีโน่ อยู่ที่ -22 อันเดอร์พาร์ รวม 266 สโตรก ประกอบด้วยรอบ 65, 67, 67 และ 65 ซึ่งทำเธอเอาชนะ อากิเอะ อิวาอิ นักกอล์ฟสาวจากญี่ปุ่น ที่จบอันดับสองด้วยสกอร์รวม -22 เช่นกัน แต่แพ้ด้วยจำนวนสโตรก 2 สโตรก การป้องกันแชมป์รายการนี้ทำให้ อาฒยา ฐิติกุล ครองแชมป์ CME Group Tour Championship ถึง 3 สมัยติดต่อกันในปี 2024, 2025 และ 2026
สถานะสถิติและผลงานตลอดอาชีพการงาน
ความสำเร็จในการคว้าแชมป์ CME Group Tour Championship 2026 ทำให้ อาฒยา ฐิติกุล มีแชมป์แอลพีจีเอทัวร์ในฤดูกาล 2026 นี้รวมทั้งหมด 5 รายการ และเมื่อรวมกับแชมป์เก่าในอดีต ยอดรวมแชมป์ในอาชีพของเธอขยับเป็น 12 รายการ ซึ่งเทียบเท่ากับสถิติสูงสุดที่เคยทำไว้โดย "โปรเม" เอรียา จุฑานุกาล สุดยอดนักกอล์ฟหญิงไทยระดับตำนาน นอกจากนี้ การรับเงินรางวัลก้อนโต 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยังเป็นการยืนยันสถานะการเป็นนักกอล์ฟที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลของแอลพีจีเอทัวร์ได้อย่างแท้จริง
ผลกระทบต่อวงการกอล์ฟและทิศทางในอนาคต
การผงาดขึ้นแท่นเป็นนักกอล์ฟหญิงที่ทำเงินรางวัลสะสมสูงสุดตลอดกาลของ อาฒยา ฐิติกุล ไม่เพียงแต่เป็นเกียรติประวัติส่วนตัว แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันในแอลพีจีเอทัวร์อย่างมีนัยสำคัญ สถิติใหม่นี้สะท้อนถึงความสม่ำเสมอและศักยภาพในการแข่งขันที่สูงส่งอย่างต่อเนื่องของนักกอล์ฟหญิงไทยในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทัวร์นาเมนต์สำคัญที่ถือเป็นจุดหมายปลายทางการแข่งขันประจำปี
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports