อาฒยา ฐิติกุล คว้าแชมป์ CME Group Tour 2026 ตั้งสถิติดังترینแอลพีจีเอ
โปรจีโน่ อาฒยา ฐิติกุล คว้าแชมป์ CME Group Tour Championship 2026 ทำเงินรางวัลสะสมสูงสุดในประวัติศาสตร์แอลพีจีเอ แซงตำนาน แอนนิก้า โซเรนสแตม หลังจบอันดับ 12 ในอาชีพ
อาฒยา ฐิติกุล หรือ โปรจีโน่ นักกอล์ฟหญิงมืออันดับ 2 ของโลกจากจังหวัดราชบุรี สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการกอล์ฟหญิงไทยและโลก หลังคว้าแชมป์รายการ CME Group Tour Championship 2026 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 โดยการชนะครั้งนี้นอกจากจะมอบแชมป์รายการที่ 12 ในอาชีพแล้ว ยังส่งให้เธอขึ้นแท่นนักกอล์ฟที่ทำเงินรางวัลสะสมตลอดชีพสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวงการ แอลพีจีเอ ทัวร์ (LPGA Tour) อีกด้วย
สถิติเงินรางวัลสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ แอลพีจีเอ
ความสำเร็จครั้งสำคัญที่สุดของ อาฒยา คือการทำลายสถิติดังเดิมของ แอนนิก้า โซเรนสแตม ตำนานนักกอล์ฟหญิงชาวสวีเดน ซึ่งครองตำแหน่งนักกอล์ฟหญิงที่ทำเงินรางวัลสะสมสูงสุดในประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยยอดรวมเงินรางวัลสะสมตลอดอาชีพของ อาฒยา เพิ่มขึ้นเป็น 24,292,858 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 825 ล้านบาท หลังจากรับเงินรางวัลก้อนใหญ่จากการคว้าแชมป์รายการ CME Group Tour Championship 2026这一ตัวเลขถือเป็นยอดรวมที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟหญิงนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบAlso readวิเคราะห์บอล เบรนท์ฟอร์ด vs เอฟเวอร์ตัน 23 พ.ย. 69 ผึ้งดวลทอฟฟี่แย่งแต้มหัวตาราง
ฟอร์มร้อนแรงในรอบตัดสินที่รัฐฟลอริดา
ชัยชนะเหนือคู่แข่งในครั้งนี้ เกิดจากการระเบิดฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของ โปรจีโน่ ในรอบสุดท้าย ซึ่งเธอทำสกอร์เฉลี่ยต่อหลุม 7 อันเดอร์พาร์ ด้วยสกอร์ 65 ในรอบนั้น ทำให้สกอร์รวมตลอดการแข่งขันของเธอจบที่ 24 อันเดอร์พาร์ 264 สมกับเป็นผู้นำก่อนเข้าสู่รอบสุดท้าย และส่งให้เธอเก็บเงินรางวัลจากการชนะรายการนี้ถึง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 136 ล้านบาท ซึ่งเงินรางวัลก้อนนี้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ยอดรวมเงินรางวัลตลอดชีพของเธอทะลุขีดจำกัดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
ความยอดเยี่ยมใน 5 ฤดูกาลแรกของการแข่งขัน
สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือ อาฒยา ใช้เวลาเพียง 5 ฤดูกาลในการแข่งขัน แอลพีจีเอ ทัวร์ ในการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดด้านเงินรางวัลสะสมนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับนักกอล์ฟในรุ่นก่อนๆ เธอมีอายุเพียง 23 ปีเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องและความสามารถในการรักษาฟอร์มการเล่นในระดับสูงได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเส้นทางอาชีพที่เริ่มต้นขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง
เทียบเท่าโปรเมและสถิติแชมป์ 12 รายการ
การคว้าแชมป์รายการนี้ทำให้ อาฒยา มีจำนวนแชมป์เทียบเท่ากับ โปรเม เอรียา จุฑานุกาล ในฐานะนักกอล์ฟไทยที่คว้าแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ มากที่สุดตลอดกาล โดยมีจำนวน 12 รายการ นอกจากนี้她还เป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์แอลพีจีเอ ครบ 12 รายการ นับตั้งแต่ ลิเดีย โค ทำผลงานนี้ไว้เมื่อ 10 ปีก่อน ถ้านับผลงานตั้งแต่ฤดูกาล 2022 เป็นต้นมา อาฒยา คว้าแชมป์รวม 12 รายการ มากที่สุดในทัวร์เทียบเท่ากับ เนลลี คอร์ด้า นักกอล์ฟชาวสหรัฐอเมริกา
แชมป์ 3 สมัยต่อเนื่องครั้งประวัติศาสตร์
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกประการหนึ่งคือการคว้าแชมป์ CME Group Tour Championship ติดต่อกัน 3 สมัย ในปี 2024, 2025 และ 2026 อาฒยา กลายเป็นนักกอล์ฟคนแรกนับตั้งแต่ อินบี พาร์ค ที่สามารถคว้าแชมป์รายการเดียวกันใน แอลพีจีเอ ทัวร์ ได้ 3 ปีติดต่อกัน ซึ่ง อินบี พาร์ค เคยทำได้ในรายการ KPMG Women's PGA Championship เมื่อปี 2015 เพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์
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