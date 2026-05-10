อาฒยา ฐิติกุล ผลงานสุดยอดยึดแชมป์ LPGA Tour สหรัฐฯ

📆5/10/2026 8:29 PM
📰siamsport_news
อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวชาวไทยได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นก้านเหล็กสาวไทยแรกที่คว้าแชมป์ LPGA Tour สหรัฐฯ ในการแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA Tour รายการ Mizuho Americas Open ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สนาม ลิเบอร์ตี้ เนชั่นแนล กอล์ฟ คลับ ประเทศสหรัฐฯ

อาฒยา ฐิติกุล ก้านเหล็กสาวชาวไทย ผลงานสุดยอดยึด อันดับ 1 ตั้งแต่วันที่สองจนกระทั่งวันสุดท้าย ด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 275 ป้องกันแชมป์ มิซูโฮ อเมริกาส์ โอเพ่น ได้สำเร็จ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พร้อมรับเงินรางวัล 487,500 เหรียญสหรัฐฯ (ราว 16.

57 ล้านบาท)การแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA Tour รายการ Mizuho Americas Open ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 102 ล้านบาท) ณ สนาม ลิเบอร์ตี้ เนชั่นแนล กอล์ฟ คลับ ประเทศสหรัฐอเมริกา รอบสุดท้าย วันที่ 10 เพฤษภาคมที่ผ่านมา "โปรจีโน่" อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวชาวไทย รักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม โดยในวันสุดท้ายเก็บ 4 เบอร์ดี้ กับ 1 โบกี้ สกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสกอร์ทั้งหมด 13 อันเดอร์พาร์ 275 ทิ้งห่างอันดับ 2 ได้แก่ หยิน รัวหนิง ก้านเหล็กจากจีน 4 สโตรก คว้าแชมป์ มิซูโฮ อเมริกาส์ โอเพ่น อย่างสุดยอด และเป็นการป้องกันแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จ ส่วนตอนนี้นับเป็นแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ รายการที่ 9 ของ"โปรจีโน่" ซึ่งเป็นมือ 2 ของโลก และเป็นแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ รายการที่ 2 ของเธอในปีนี้ หลังได้แชมป์ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ทัวร์ 2026 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านม

