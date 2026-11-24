อาฒยา ฐิติกุล ทุบสถิติ LPGA Tour ด้วยแชมป์ 3 สมัย CME Group
อาฒยา ฐิติกุล สร้างประวัติศาสตร์ทุบสถิติทำเงินตลอดกาลของ LPGA Tour พร้อมคว้าแชมป์ CME Group Tour Championship สมัยที่ 3 ติดต่อกัน หลังจบฤดูกาล 2026
อาฒยา ฐิติกุล หรือ โปรจีน นักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ 2 ของโลก ปิดฉากฤดูกาล 2026 ของ LPGA Tour ด้วยการสร้างสถิติระดับโลกอย่างน่าทึ่ง โดยคว้าแชมป์ CME Group Tour Championship ไปเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นการเป็นนักกอล์ฟคนแรกในประวัติศาสตร์ของทัวร์ที่สามารถทำผลงานดังกล่าวได้สำเร็จ
ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ โปรจีน มีเงินรางวัลจากการแข่งขันสูงถึง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 132 ล้านบาท แต่ยังผลักให้ยอดเงินสะสมตลอดเส้นทางการเล่น LPGA Tour ของเธอกระโดดขึ้นไปอยู่ที่ 24,292,858 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 801,664,314 บาท กลายเป็นนักกอล์ฟที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลของทัวร์Also readโปรจีโน่ อาฒยา ทุบสถิติเงินรางวัล LPGA สูงสุดตลอดกาล 825 ล้านบาท
สถิติการทำเงินใหม่ทำลายตำนานแอนนิก้า ซอเรนสตัม
การทำลายสถิตินี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญมาก เพราะสถิติเดิมที่ถูกบันทึกไว้โดย แอนนิก้า ซอเรนสตัม ตำนานสวิงหญิงชาวสวีดิช เป็นระยะเวลาถึง 25 ปี การที่ โปรจีน วัยเพียง 23 ปี ซึ่งเริ่มต้นการแข่งขันใน LPGA Tour มาได้เพียง 5 ปี สามารถทำผลงานได้ถึงขนาดนี้ จึงถูกสื่อหลายสำนักยกย่องว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก ๆ และแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
นอกเหนือจากสถิติเรื่องเงินแล้ว การปิดปีด้วยการคว้าแชมป์ได้ถึง 5 รายการ นับเป็นช่วงเวลาที่ โปรจีน มีแชมป์ติดมือมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างเต็มตัว ซึ่งประกอบด้วยแชมป์แรกจาก Honda LPGA Thailand ที่ประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ การป้องกันแชมป์ Mizuho Americas Open ในเดือนพฤษภาคม แชมป์ The Standard Portland Classic ในเดือนสิงหาคม และแชมป์ LOTTE Championship presented by Hoakalei ในเดือนตุลาคม
เทียบเท่าโปรเมและรางวัลเกียรตินานาชาติ
เมื่อรวมผลงานทั้งหมดในฤดูกาลนี้ โปรจีน มีสถิติแชมป์ใน LPGA Tour รวม 12 รายการ ซึ่งเท่ากับสถิติสูงสุดที่ โปรเม เอรียา จุฑานุกาล อดีตมือ 1 ของโลก เคยทำได้ ถือเป็นการทวงความยิ่งใหญ่ของวงการกอล์ฟหญิงไทยในระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งยังได้รับรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมผู้สื่อข่าวกอล์ฟของสหรัฐอเมริกา (GWAA) จากการโหวตของสื่อที่มองว่าผลงานในปี 2025 นั้นโดดเด่นมาก ๆ
ด้านรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2569 ของกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิไทย ก็ถูกมอบให้ โปรจีน เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยในเวทีโลก ซึ่งก่อนหน้านี้ โปรโม-โปรเม โมรียา และเอรียา จุฑานุกาล สองพี่น้องเคยได้รับรางวัลนี้เมื่อปี 2566 นอกจากนี้ ยังถูกนิตยสาร TIME ยกให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการกีฬาโลกประจำปี 2026
กิจกรรมสังคมและมุมมองต่อวงการกอล์ฟหญิง
นอกเหนือจากการแข่งขัน โปรจีน ยังได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศรางวัล Dow Impact Award โดยร่วมกับ โปรข้าวกล้อง กีรัตริยา ฟูเจริญ ทำโครงการระดมทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี บ้านเกิด รวมถึงจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้สถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทการช่วยเหลือสังคมที่โดดเด่น
ในบทสัมภาษณ์หลังคว้าแชมป์ CME Group Tour Championship โปรจีน expressed ความตกใจที่ได้รับรางวัล Founders Award จากเพื่อนนักกอล์ฟ โดยระบุว่ารู้สึกเหลือเชื่อบ้างเพราะอายุเพียง 23 ปี แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคืออยากเป็นแรงบันดาลใจให้นักกอล์ฟรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาสู่วงการนี้ เหมือนกับที่ตัวเองเคยมองนักกอล์ฟรุ่นเก่าในอดีต
คะแนนเต็ม 15 และก้าวต่อไปในอนาคต
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงคะแนนผลงานในฤดูกาลนี้ โปรจีน ยิ้มและตอบว่าถ้าประเมินจากครึ่งปีแรกคงให้ 5 เต็ม 10 แต่หลังคว้าแชมป์ LOTTE Championship ที่ 4 ในรอบปี ให้ 10 เต็ม 10 และเมื่อจบที่ CME Group Tour Championship ต้องให้ 15 เต็ม 10 เพราะมันสุดยอดมาก แม้จะมีช่วงที่คำถามกับทิศทางตัวเองแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยความประทับใจ
โปรจีน ย้ำถึงความรู้สึกอยากเห็นผู้หญิงหันมาสนใจกอล์ฟมากขึ้น และอยากให้ผู้หญิงเติบโตในวงการนี้ เพราะกอล์ฟเป็นกีฬาที่ยอดเยี่ยมแม้จะไม่ง่าย แต่สิ่งที่เหนือกว่าการคว้าแชมป์คือการทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเธอมองว่าเรื่องนี้น่าสนุกและเป็นโบนัสที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับเธอ
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