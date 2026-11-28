อาชญากรรมทางวิชาการในไทย: เมื่อการละเมิดไม่มีบทลงโทษ
วิเคราะห์ปัญหาอาชญากรรมทางวิชาการในไทยที่ไร้บทลงโทษชัดเจน ทั้งกรณีวุฒิสภาและอาจารย์มหาวิทยาลัย สะท้อนช่องว่างระบบยุติธรรมทางวิชาการ
ประเด็น อาชญากรรมทางวิชาการ กำลังเป็นวาระร้อนในสังคมไทย ที่ประชาชนทั่วไปเริ่มได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาการละเมิดจริยธรรมทางการวิจัยและการศึกษาอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ก่อนหน้านี้สังคมไทยเคยได้รับทราบข่าวคราวเกี่ยวกับกรณีของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) คนหนึ่ง ซึ่งถูกเปิดเผยว่ามี การคัดลอกผลงาน ของผู้อื่นมาเป็นของตนเองในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และในช่วงต้นปี พ.ศ. 2566 ก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่หลวงเมื่อมีการรายงานข่าวว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจำนวนมากมีการซื้อผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งสร้างความอับอายและน่าอดสูให้กับแวดวงอุดมศึกษาไทยเป็นอย่างมาก
นิยามและขอบเขตอาชญากรรมทางวิชาการ
ในวงวิชาการไทยมีการรับรู้ร่วมกันว่า การกระทำใดก็ตามที่เป็นการคัดลอกงานผู้อื่น ซื้อหาผลงานทางวิชาการ แอบอ้างผลงานที่ตนเองไม่ได้ลงแรงกระทำ หรือการกระทำในลักษณะอื่นใดที่เป็นการอวดอ้างถึงงานที่ไม่ได้เกิดจาก自己的努力ของตนเอง ล้วนถือเป็นการกระทำที่ผิดอย่างร้ายแรงซึ่งจำแนกอยู่ในประเภทของอาชญากรรมทางวิชาการ โดยในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การได้มาซึ่งคุณวุฒิทางการศึกษาหรือตำแหน่งทางวิชาการโดยมิชอบธรรม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อปริญญาบัตร หรือการซื้อผลงานไปแอบอ้าง ก็ถือเข้าข่ายเป็นการกระทำที่เป็นอาชญากรรมทางวิชาการเช่นกันAlso readเจี๊ยบ จิตดี และ แม็กซ์ กฤษฎากร คว้ารางวัล Best Artist Award 2026 จากช่อง 8
ความล่าช้าในการสอบสวนและผลทางกฎหมาย
แม้ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นที่ประจักษ์ชัด แต่สิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนคือ เรื่องราวเหล่านี้กลับไม่มีการลงโทษที่ชัดเจนหรือติดตามผลให้เห็นในระยะเวลาอันรวดเร็ว กรณีการซื้อผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศซึ่งมีหลักฐานอย่างชัดแจ้ง ก็ไม่ปรากฏผลสอบสวนหรือบทลงโทษออกมาให้เห็นแต่อย่างใด ทั้งที่เวลาได้ผ่านเลยมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2566 จนปัจจุบันนี้เวลาก็ผ่านไปมากกว่าหนึ่งปีแล้ว อาจมีบ้างที่เจ้าตัวรู้สึกอับอายจนต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยไป แต่มีอยู่เพียงคนสองคนเท่านั้นที่มีการดำเนินการในลักษณะนี้
อิทธิพลของเครือข่ายสังคมและสถานะทางอำนาจ
หลายสถาบันการศึกษาออกมายืนยันท่าทีแข็งขันว่าจะปกป้องคุณภาพและชื่อเสียงของสถาบัน แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีจำนวนมหาวิทยาลัยกี่แห่งที่มีผลสอบออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ข้อมูลกรณีเหล่านี้ดูสลับซับซ้อนและซ่อนเงื่อนมากเสียจนทำให้กระบวนการตรวจสอบต้องใช้เวลาข้ามปีข้ามชาติหรือไม่ก็เป็นเช่นนั้น เรื่องเช่นนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในมหาวิทยาลัยเล็กๆ เท่านั้น แต่กรณีของสมาชิกวุฒิสภาคนดังเกิดขึ้นกับคณะและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงคับบ้านคับเมือง แต่ผ่านมาหลายเดือนก็ไม่ได้มีความคืบหน้าให้เห็นแต่อย่างใด โดยบรรดาผู้ถูกกล่าวหาแทบทั้งหมดคือคนที่มีสถานะทางสังคมในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือมีตำแหน่ง ดร. หรือศาสตราจารย์ เพื่อสร้างความหนักแน่นให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อต้องเข้าไปสานเครือข่ายให้เข้มแข็งขึ้น
ความยากลำบากในการเอาผิดทางวินัย
บุคคลเหล่านี้จึงไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาๆ แต่มีเครือข่ายทางสังคมที่แน่นหนา สมาชิกวุฒิสภาคนดังก็ได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งระดับสูงในฝ่ายตุลาการ ส่วนกรณีของนักการเมืองที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็น ดร.ปลอม ก็มีพลานุภาพทางการเมืองเป็นอย่างมาก ส่วนกรณีการซื้อบทความวิชาการที่เป็นเรื่องราวอื้อฉาวนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นบรรดาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งทั้งหมดไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเปลือยแต่อย่างใด แต่มีตำแหน่งบริหาร รู้จักกับผู้บริหาร และรับทุนวิจัย รวมถึงเครือข่ายอื่นๆ อีกมากมาย การจะเอาผิดกับอาชญากรทางวิชาการ จึงไม่ใช่เพียงแค่การจะลงโทษคนที่กระทำความผิดเท่านั้น แต่มันคือการปฏิบัติหน้าที่ที่เรียกว่า ลูบหน้าปะจมูก ครั้งใหญ่
ผลกระทบต่อระบบจริยธรรมและมาตรฐานการศึกษา
สิ่งที่สังคมได้เห็นมาอย่างต่อเนื่องคือการขาดความน่าเชื่อถือในระบบการตรวจสอบ เมื่อไม่มีการลงโทษเกิดขึ้น สาเหตุที่พวกบุคคลเหล่านี้ไม่เกรงกลัวต่อกฎระเบียบจึงเกิดจากความรู้สึกที่ว่า แม้จะใช้ชื่อนำหน้าว่า ศาสตราจารย์ ดร. แม้จะเป็นของปลอมก็ตาม ก็ไม่สามารถถูกตรวจสอบหรือลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มาตรฐานทางวิชาการของไทยเสื่อมถอยลง และเกิดความเคลือบแคลงใจต่อความถูกต้องของผลงานวิจัยและคุณวุฒิทางวิชาการที่ปรากฏอยู่ในระบบการศึกษาและสังคมไทยอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
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