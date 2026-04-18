อากาศร้อนจัดทั่วไทย! เตือนระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก

ประเทศไทยตอนบนยังคงเผชิญกับอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยเฉพาะช่วงกลางวัน ขณะที่ทั่วประเทศมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย พร้อมลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของภาค และบางส่วนทางตอนล่างประชาชนควรระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวน และติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ประเทศไทยตอนบนยังคงมี อากาศร้อน ถึงร้อนจัด โดยเฉพาะในช่วงกลางวัน และอาจมีฟ้าหลัวในบางพื้นที่ ทั่วประเทศจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 10 ถึง 40 ของพื้นที่ โดยส่วนมากจะเกิดขึ้นทางด้านตะวันออกของภาค และบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาค ซึ่งบางแห่งอาจมี ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้ในบางช่วงเวลา
ความเร็วลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 5 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ ลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมเป็นหลัก สำหรับภาคใต้ อากาศจะร้อนในตอนกลางวันเช่นกัน โดยมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 10 ถึง 40 ของพื้นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย คลื่นทะเลจะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงมากกว่า 1-2 เมตร อุณหภูมิสูงสุดในบางพื้นที่อาจสูงถึง 36-42 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 22-27 องศาเซลเซียส
ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานาน และดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อป้องกันภาวะลมแดด หรือโรคลมร้อน อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศที่แปรปรวนเช่นนี้ ควรติดตามข่าวสารและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
ในช่วงวันที่ 18 ถึง 20 เมษายน 2569 คาดว่าสภาพอากาศยังคงร้อนจัดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ถึง 40 โดยมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในตอนกลางวัน มีฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้
ฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 10 ถึง 30 ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมใต้ ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในระยะนี้เป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน และอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย
การเกิดพายุฤดูร้อน ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ต้องเฝ้าระวัง ความร้อนสะสมในชั้นบรรยากาศ ประกอบกับการยกตัวของอากาศอย่างรุนแรงเมื่อมีปัจจัยเอื้ออำนวย จะทำให้เกิดเมฆฝนฟ้าคะนองหนาแน่น มีลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย
ประชาชนควรติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สิน การเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน เช่น การสำรองน้ำดื่ม การตรวจสอบสภาพบ้านเรือนให้แข็งแรง และการหลีกเลี่ยงการเดินทางในสภาวะอากาศที่อันตราย จะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
สภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว การดื่มน้ำให้เพียงพอ การหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัด และการพักผ่อนให้เพียงพอ เป็นวิธีป้องกันความเสี่ยงจากภาวะลมแดด
การเกษตรกรรมก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยความแห้งแล้งอาจส่งผลต่อพืชผล และพายุฤดูร้อนอาจสร้างความเสียหายให้กับไร่นา ดังนั้น การวางแผนการเพาะปลูกและการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน
สภาพอากาศ พยากรณ์อากาศ อากาศร้อน พายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง