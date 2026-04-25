อากาศกรุงเทพฯ ดีมาก! PM2.5 ต่ำกว่ามาตรฐานทุกพื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เช้านี้ (25 เม.ย. 69) พบคุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ค่าเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานทุกพื้นที่ เผยแนวโน้มฝุ่นลดลงต่อเนื่อง ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ศูนย์ข้อมูล คุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในเช้าวันนี้ (25 เมษายน 2569) ว่า คุณภาพอากาศ โดยรวมของ กรุงเทพมหานคร อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5 ต่ำกว่ามาตรฐานในทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อ สุขภาพ ของประชาชนและสภาพแวดล้อมโดยรวม การตรวจวัดเมื่อเวลา 07.00 น.
พบว่าค่าเฉลี่ยทั่วกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 19.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก. /ลบ. ม. ) ซึ่งยังคงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 37.5 มคก.
/ลบ. ม.
อย่างชัดเจน ทำให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่ดีขึ้นนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย เช่น ลมพัดช่วยในการกระจายตัวของฝุ่นละออง และมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการลดการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมการเผาในที่โล่ง และการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด นอกจากนี้ การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดมลพิษ เช่น การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การเดินหรือปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว ก็มีส่วนช่วยให้คุณภาพอากาศดีขึ้นได้เช่นกัน การที่ค่าฝุ่น PM2.5 ลดลงต่อเนื่องนี้ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคปอด และโรคมะเร็ง ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครยังคงติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ airbkk.com แอปพลิเคชัน AirBKK และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางและการทำกิจกรรมนอกบ้านได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงที่ค่าฝุ่น PM2.5 สูง นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครยังแนะนำให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเมื่อต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่น PM2.5 สูง และหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง การดูแลสุขภาพในช่วงที่มีปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสนใจ เพื่อรักษาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ด
PM2.5 ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร สุขภาพ
