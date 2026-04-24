อากาศดีทั่วกรุง! 26 เขตคุณภาพอากาศดีเยี่ยม PM 2.5 ต่ำกว่ามาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เช้าวันที่ 24 เมษายน 2569 พบคุณภาพอากาศดีเยี่ยมใน 26 เขต ค่าเฉลี่ยรวมทั้งจังหวัดไม่เกินมาตรฐาน ประชาชนเตรียมสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เลย
เช้าวันนี้ (24 เมษายน 2569) ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครสามารถเตรียมตัวสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด จากรายงานสถานการณ์ คุณภาพอากาศ ล่าสุดของศูนย์ข้อมูล คุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งระบุว่ามีถึง 26 เขตในกรุงเทพมหานครที่รายงาน คุณภาพอากาศ อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยค่าเฉลี่ยรวมของทั้งจังหวัดยังคงต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ สร้างความหวังให้กับประชาชนที่เฝ้ารอคอยการกลับมาของอากาศสะอาดหลังจากเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 มาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมื่อเวลา 07.00 น.
ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครได้เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง พบว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 24.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก. /ลบ. ม.
) ค่าดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์สีเขียว ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพอากาศที่ดี และต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 37.5 มคก. /ลบ. ม.
อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ก็ยังพบว่ามีบางพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด โดย 12 อันดับแรกของพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ (ข้อมูลเฉพาะของ 12 อันดับแรกไม่ได้ระบุในข้อความต้นฉบับ แต่สามารถเพิ่มข้อมูลนี้ได้หากมี) การที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัย ทั้งสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย เช่น ลมพัดแรงช่วยในการกระจายตัวของฝุ่น และมาตรการควบคุมมลพิษต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมการเผาในที่โล่ง และการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสภาพอากาศที่ดี โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบเห็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น การเผาในที่โล่ง การปล่อยควันดำเกินมาตรฐานจากรถยนต์ หรือโรงงานต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วในการแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที การแจ้งเบาะแสของประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนสำหรับทุกคน นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนกิจกรรมและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูง การดูแลสุขภาพในช่วงที่คุณภาพอากาศดีเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ควรออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างสม่ำเสมอ และดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง การรักษาสภาพอากาศที่ดีเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกค
ผู้ประกอบการ รปภ.ร้องทบทวนโอทีใหม่ ชี้ต้นทุนพุ่ง เสี่ยงว่างงานเพิ่มผู้ประกอบการ รปภ.ยื่นหนังสือ “พรรคกล้าธรรม” ค้านกฎโอทีใหม่จ่ายเพิ่ม 1.25–2.5 เท่า หวั่นธุรกิจแบกต้นทุนไม่ไหว กระทบจ้างงานทั้งระบบจี้รัฐเลื่อนบังคับใช้หรือออกมาตรการเยียวยา ก่อนลามปิดกิจการ-รายได้แรงงานหด เสี่ยงกระทบความปลอดภัยโดยรวม
Read more »
‘สุรเดช’ ชง ‘หอคอยฟอกอากาศ’ สู้ฝุ่น PM 2.5 จี้รัฐแก้ต้นเหตุเด็ดขาด'สุรเดช'ผุดไอเดียสุดล้ำ 'หอคอยฟอกอากาศ'แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 แบบอย่างต่างประเทศ ควบคู่เครื่องฟอกอากาศจากโครงการฟ้าใส ไทยผลิตเอง จี้รัฐบาลแก้ที่ต้นเหตุ 'จริงใจแก้ปัญหา จริงจังจัดการเด็ดขาด' บังคับ
Read more »
ตำรวจจับ 'อัจฉริยะ' พร้อมพวก ข้อหาเรียกเงิน 2.5 ล้านตำรวจแถลงจับกุม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ และพวก รวม 6 คน ในข้อหาร่วมกันกรรโชกทรัพย์ หลังเรียกเงิน 2.5 ล้านบาทจากผู้เสียหายเพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับห้องกัก ตม.สวนพลู แม้จะมีการจ่ายเงินไปแล้วแต่ข้อมูลยังถูกเปิดเผยต่อเนื่อง โฆษก ตร. ยืนยันคดีนี้ไม่เกี่ยวกับการรีดไถคนจีน และมีการลงโทษตำรวจที่เกี่ยวข้องแล้ว
Read more »
ตร.ยัน 'อัจฯ-พวก' กรรโชกทรัพย์ ตม. ทำเป็นขบวนการ จ่ายเงินแล้วยังถูกแฉตร.ยันจับ 'อัจฉริยะ-พวก' รวม 6 คน กรรโชกทรัพย์ ตม. 2.5 ล้าน ทำเป็นขบวนการ เผยผู้เสียหายจ่ายเงินไปแล้วแต่ยังถูกแฉ จึงแจ้งความ ขณะที่ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับห้องกัก ตม.สวนพลู เป็นคนละส่วน ซึ่งได้สั่งการให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้ง 2 ส่วน
Read more »
จับกุมผู้ต้องหาคดีเรียกรับผลประโยชน์ 2.5 ล้านบาท กรณีห้องกัก ตม.สวนพลูตำรวจสอบสวนกลางจับกุม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ และพวก รวม 6 คน ข้อหา กรรโชกทรัพย์ พ.ต.อ.วัชรพล กาญจนกันทร ผกก.3 บช.สตม. เรียกเงิน 2.5 ล้านบาท แลกกับการไม่ไลฟ์สดโจมตีการทำงาน
Read more »
ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความพร้อมเสริมกำลังทีมวิศวกรดูแลโครงข่ายภาคเหนืออย่างเต็มกำลัง เพื่อรับมือวิกฤตไฟป่าและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงทรู คอร์ปอเรชั่น ระดมทีมเสริมแกร่งโครงข่ายภาคเหนือทั้งมือถือ-เน็ตบ้าน รับมือวิกฤตไฟป่า-PM2.5 ย้ำสื่อสารต้องพร้อมในทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
Read more »