Head Topics

อากาศดีทั่วกรุง! 26 เขตคุณภาพอากาศดีเยี่ยม PM 2.5 ต่ำกว่ามาตรฐาน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ News

📆4/24/2026 2:59 AM
📰siamrath_online
102 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 61% · Publisher: 63%

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เช้าวันที่ 24 เมษายน 2569 พบคุณภาพอากาศดีเยี่ยมใน 26 เขต ค่าเฉลี่ยรวมทั้งจังหวัดไม่เกินมาตรฐาน ประชาชนเตรียมสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เลย

เช้าวันนี้ (24 เมษายน 2569) ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครสามารถเตรียมตัวสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด จากรายงานสถานการณ์ คุณภาพอากาศ ล่าสุดของศูนย์ข้อมูล คุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งระบุว่ามีถึง 26 เขตในกรุงเทพมหานครที่รายงาน คุณภาพอากาศ อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยค่าเฉลี่ยรวมของทั้งจังหวัดยังคงต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ สร้างความหวังให้กับประชาชนที่เฝ้ารอคอยการกลับมาของอากาศสะอาดหลังจากเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 มาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมื่อเวลา 07.00 น.

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครได้เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง พบว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 24.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก. /ลบ. ม.

) ค่าดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์สีเขียว ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพอากาศที่ดี และต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 37.5 มคก. /ลบ. ม.

อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ก็ยังพบว่ามีบางพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด โดย 12 อันดับแรกของพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ (ข้อมูลเฉพาะของ 12 อันดับแรกไม่ได้ระบุในข้อความต้นฉบับ แต่สามารถเพิ่มข้อมูลนี้ได้หากมี) การที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัย ทั้งสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย เช่น ลมพัดแรงช่วยในการกระจายตัวของฝุ่น และมาตรการควบคุมมลพิษต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมการเผาในที่โล่ง และการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสภาพอากาศที่ดี โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบเห็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น การเผาในที่โล่ง การปล่อยควันดำเกินมาตรฐานจากรถยนต์ หรือโรงงานต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วในการแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที การแจ้งเบาะแสของประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนสำหรับทุกคน นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนกิจกรรมและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูง การดูแลสุขภาพในช่วงที่คุณภาพอากาศดีเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ควรออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างสม่ำเสมอ และดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง การรักษาสภาพอากาศที่ดีเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกค

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamrath_online /  🏆 15. in TH

PM2.5 ฝุ่นกทม คุณภาพอากาศ Traffy Fondue สุขภาพ

 

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-24 05:59:00