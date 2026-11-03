อั๋น ภูวนาท เปิดใจเรื่อง 'บุ๋ม ปนัดดา' บอกช็อกและถอนหายใจเมื่อรู้ตัวเลข 800 ล้านบาท
อั๋น ภูวนาท เปิดใจเรื่องบุ๋ม ปนัดดา ช็อกตัวเลข 800 ล้านบาท ที่เบิกออกจากบัญชี บอกทำใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ ยืนยันไม่เชื่อว่ามีラストボス พร้อมแสดงความห่วงใยเพื่อนเก่า
อั๋น ภูวนาท รัตนวราหะ ได้เข้าพูดคุยกับแฟนๆ อย่างตรงไปตรงมาในช่วงดึกของวันก่อน หลังจากที่มีเสียงวิจารณ์และข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับกรณีของ บุ๋ม ปนัดดา จันทรศิริ ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในวงการและแฟนเพลงจำนวนมาก อั๋นได้แสดงออกถึงความตกใจผ่านภาษาท่าทางที่ชัดเจน ทั้งการถอนหายใจยาวๆ และการหายใจเฮือกใหญ่ ก่อนจะเริ่มต้นอธิบายเหตุผลและความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อเพื่อนเก่าคนนี้
อั๋น ภูวนาท รัตนวราหะ ได้เปิดเผยถึงความประหลาดใจอย่างมากต่อพฤติกรรมของบุ๋ม ปนัดดา จันทรศิริ โดยระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น 'ช็อกในช็อก' สำหรับเขาเอง เขากล่าวว่าไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุใดบุ๋ม ปนัดดา จันทรศิริ จึงทำเช่นนี้ ทั้งที่เธอไม่ได้อพยพหนีไปไหน ทั้งที่มีลูกเยอะและมีทรัพย์สินเงินทองที่สะสมมาอย่างหนักแน่นจากการทำงานอย่างหนักAlso readดวงชะตาประจำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569
อดีตสมาชิกวงร็อกชื่อดังรายนี้ ได้กล่าวถึงบุคลิกส่วนตัวของบุ๋ม ปนัดดา จันทรศิริ ว่าเธอเป็นคนประหยัดมากและกินง่ายอยู่ง่าย มาตลอดชีวิต เช่นเดียวกันกับตัวเขาเองที่ชอบกินข้าวกล่องหรือกินอาหารง่ายๆ โดยไม่ยึดติดเรื่องราคารฟุ่มเฟือย เขาบอกว่าบุ๋ม ปนัดดา จันทรศิริ เคยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวน้อย ชอบซื้อของมาเปิดกล่องกินเลยไม่ต้องล้างจาน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนทำให้เขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
อั๋น ภูวนาท รัตนวราหะ ได้อ้างอิงบทสนทนากับเพื่อนสนิทอย่าง กรรชิต แม้อิงทอง ซึ่งทำให้เขาได้รับรู้ตัวเลขที่น่าตกใจถึง 800 ล้านบาท ที่ถูกเบิกออกจากบัญชีของบุ๋ม ปนัดดา จันทรศิริ เขาชี้แจงว่าตัวเลขนี้เป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเดาสุ่มสี่สุ่มห้า และเขายอมรับว่าตัวเลขนี้ใหญ่มากและขยายวงกว้างไปไกลเกินกว่าจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเป็นเรื่องธรรมดาได้
ในมุมมองของเพื่อน อั๋น ภูวนาท รัตนวราหะ ยืนยันว่าบุ๋ม ปนัดดา จันทรศิริ เป็นคนดีและไม่มีอะไรไม่ดีในใจเขา แต่เขาตกใจและสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขาบอกว่าแม้จะทำใจได้แล้ว แต่ยังคงรักและห่วงใยเพื่อนคนนี้อยู่เหมือนเดิม หากได้เจอกันเขาก็ยังพร้อมจะเข้าไปกอดและให้กำลังใจ แต่สิ่งที่ตามมาก็คือความไม่เข้าใจในหลายๆ เรื่อง และความเป็นไปได้ที่เธออาจเปลี่ยนไปเพราะอิทธิพลจากใครบางคน
ส่วนประเด็นเกี่ยวกับบุคคลที่สามหรือ 'ラストボส' (ラストボส - บอสตัวสุดท้าย) ที่บางคนอาจมองว่าเป็นผู้บงการ背后 อั๋น ภูวนาท รัตนวราหะ ได้กล่าวถึง ก่อกมล แม้อิงทอง โดยตรงว่าไม่เชื่อว่ามีラストボส แต่เชื่อว่ามีตัวละครสำคัญที่เงินถูกโยงไปถึง ซึ่งการที่คนภายนอกเรียกสิ่งนั้นว่าラストボส ก็เป็นเพียงการตีความเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีใครเป็นคนใหญ่โตเหนือกว่าทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของสถานการณ์ที่ซับซ้อน
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