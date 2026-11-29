อั๋น ภูวนาท เปิดใจเรื่องบุ๋ม ปนัดดา ยืนยันไม่โกรธหากขอเข้าเยี่ยมแต่ไม่ติดต่อ
อั๋น ภูวนาท เปิดเผยความรู้สึกต่อกรณีบุ๋ม ปนัดดา หลังตำรวจแถลงเส้นเงิน ยืนยันไม่เคยโกรธหรือตัดขาดความเป็นเพื่อน หากบุ๋มเขียนขอยื่นเยี่ยมพร้อมไปทันที
อั๋น ภูวนาท นักแสดงและนักร้องชื่อดัง เปิดใจถึงความสัมพันธ์กับ บุ๋ม ปนัดดา หลังจากมีกระแสข่าวเรื่องข้อกล่าวหาและหลักฐานทางการเงิน โดยระบุว่ายังไม่มีการติดต่อสื่อสารกันมาตั้งแต่ช่วงที่ตำรวจออกแถลงการณ์ชี้แจงรายละเอียดเส้นเงิน แม้ก่อนหน้านี้จะเคยไว้วางใจในความเป็นเพื่อนอย่างสูง แต่ยอมรับว่ารู้สึกไม่สามารถไปต่อในเรื่องนี้ได้อีกแล้ว
เหตุการณ์นี้ปรากฏชัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 ซึ่ง อั๋น ภูวนาท เข้าร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต A Day : Artist Development Concert 2026 และตอบคำถามสื่อถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตนเองรับรู้เรื่องราวทั้งหมดเหมือนประชาชนทั่วไป ไม่มีการปกป้องหรือตัดสินล่วงหน้า แต่อาศัยความเชื่อใจในคำพูดของเพื่อนที่ยืนยันว่ามีเอกสารหลักฐานชี้แจงได้Also read“ทราย เจริญปุระ” แอบเชียร์ “ท็อป-แจ็คกี้” ชมน่ารักทั้งคู่ ลุ้นได้แต่อยากให้เป็นธรรมชาติ
จุดเปลี่ยนเมื่อขาดหลักฐานพิสูจน์ความจริง
อั๋น ภูวนาท ยอมรับว่าจุดที่รู้สึกว่าการพูดคุยและการไว้ใจนั้นหยุดลง เกิดจากการที่ บุ๋ม ปนัดดา ไม่ได้มีการยื่นเอกสารหลักฐานตามที่คุยกันไว้ แม้ก่อนหน้านี้จะตกลงกันว่าหากพิสูจน์ไม่ได้ก็จะถือว่าผิด แต่การขาดสิ่งยืนยันทำให้เขาตัดสินใจยุติการสนทนาในขณะนั้น โดยไม่ได้โกรธเคืองแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการให้กระบวนการความจริงปรากฏอย่างชัดเจน
มุมมองต่อศรัทธาและกระบวนการยุติธรรม
นักแสดงคนดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงความผิดหวังในบุคคลคนหนึ่ง แต่สะท้อนถึงการเสื่อมถอยของศรัทธาในสถาบันและค่านิยมที่ดีงามของประเทศ ที่เรียกว่า "เกาะแห่งความเชื่อมั่นศรัทธา" ซึ่งจมลงมากกว่าแค่เรื่องความถูกผิดของปัจเจกบุคคล โดยระบุว่าปัจจุบันประชาชนหลายฝ่ายอาจตัดสินกันไปแล้วก่อนที่ศาลจะชี้ขาด ซึ่งอาจไม่ยุติธรรมต่อกระบวนการทางกฎหมาย
เงื่อนไขการเยี่ยมและอนาคตความสัมพันธ์
อั๋น ภูวนาท ชี้แจงว่าตอนนี้ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับ บุ๋ม ปนัดดา เลย แต่หากวันใดวันหนึ่งมีหนังสือหรือคำขอยื่นเยี่ยมอย่างเป็นทางการจากเรือนจำ หรือคำขอให้เข้าไปพูดคุยด้วย ตนจะเดินทางไปทันทีโดยไม่ต้องถามหาเหตุผลใดๆ เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ยืนยันชัดเจนว่าไม่พร้อมที่จะช่วยโกหกหรือบิดเบือนความจริงเพื่อจัดการกับสถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อเสนอแนะต่อความล่าช้าของคดี
ในส่วนของการดำเนินคดี อั๋น ภูวนาท มองว่ากระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันมีความล่าช้าเกินกว่าควรจะเป็น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคดีอื่นๆ ที่อาจใช้ความซับซ้อนเป็นข้ออ้าง เขาเสนอให้ประชาชนช่วยกระตุ้นกระบวนการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้การชี้ขาดความผิดถูกเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม มิเช่นนั้นอาจสูญเสียโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้ต้องหาหรือจำเลยในวัยเกษียณไปแล้ว
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