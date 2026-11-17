อัยยการอ่างทองบุกค้นนักเรียน ม.2 โพสต์ขู่ยิงโรงเรียน พบสิ่งเสพติดในกระเป๋า
นักเรียนชาย ม.2 อ่างทอง โพสต์ขู่ยิงโรงเรียน สร้างความแตกตื่น คณะครูและตำรวจตรวบตรองเข้มงวด ตรวจพบยาบ้า 3 เม็ด พร้อมเร่งติดตามตัวมาสอบสวน
เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างกะทันหันเมื่อคืนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เมื่อมีรายงานข่าวลือและภาพแพร่กระจายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วทั้งชุมชนโรงเรียนและสังคมทั่วไป เมื่อมีนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คนหนึ่งได้ลงรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนบนบัญชีอินสตาแกรม พร้อมข้อความระบุอย่างชัดเจนว่าจะเดินทางไปที่โรงเรียนในเช้าตรู่ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08.00 น. เพื่อปฏิบัติการยิงคน ซึ่งการกระทำดังกล่าวได้ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วและกว้างขวางจนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง
มาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้น
เมื่อเช้าตรู่ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 บรรยากาศภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เต็มไปด้วยความตึงเครียดและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นพิเศษ โดยทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้สั่งการให้ครูและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าประจำการเพื่อตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดอย่างใกล้ชิด การเข้าออกพื้นที่โรงเรียนถูกจำกัดและควบคุมอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์ที่คุกคามความปลอดภัยจะไม่เกิดขึ้นจริงและเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่เดินทางมาเรียนตามปกติAlso readมุมมอง ‘กรวัฒน์-ศุภชัย’ X-ray โอกาสไทย ใช้ AI เชื่อมโลก
กระบวนการสืบสวนหาเบาะแส
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง ได้เข้าดำเนินการสืบสวนและหาข้อมูลเบาะแสของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นผู้โพสต์ข้อความขู่เข็ญอย่างเร่งด่วน โดยในช่วงเช้าของวันที่เกิดเหตุ นักเรียนรายดังกล่าวไม่ได้เดินทางมาโรงเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลทางสังคมออนไลน์และตำแหน่งสุดท้ายเพื่อติดตามตัวมาสอบสวนขยายผลตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
การตรวจค้นและสิ่งของกลาง
ในช่วงระหว่างการตรวจสอบและเฝ้าระวังความปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตรวจค้นทรัพย์สินของนักเรียนรายดังกล่าว ซึ่งพบว่าในกระเป๋าของผู้โพสต์ข้อความมีสิ่งเสพติดให้โทษประเภท 1 คือยาบ้า จำนวน 3 เม็ด ซ่อนอยู่ภายในกระเป๋า นอกจากนี้ยังมีการยึดอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการโพสต์ข้อความดังกล่าวเป็นของกลางเพื่อทำการตรวจสอบบันทึกข้อมูลและลายนิ้วมือดิจิทัลสำหรับการใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป
แนวทางการดำเนินคดีทางกฎหมาย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งความผิดกับผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับกรณีการขู่กรรโชกและทำให้เกิดความวุ่นวายในสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอติดตามตัวผู้ต้องหามาเพื่อแถลงข่าวและให้ปากคำเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการจับกุมและนำตัวมาสอบสวนได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเบาะแสชัดเจนในบัญชีโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการก่อเหตุ
ผลกระทบและความปลอดภัยนักเรียน
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักเรียนและครูในโรงเรียนอย่างมาก โดยมีการจัดทีมจิตวิทยาและครูที่ปรึกษาเข้าพูดคุยให้คำแนะนำแก่นักเรียนเพื่อลดความตื่นตระหนกและสร้างความมั่นใจในระบบความปลอดภัยของโรงเรียน ผู้ปกครองจำนวนมากแสดงความกังวลและติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อรอผลการสอบสวนและแนวทางการป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษาในอนาคต
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