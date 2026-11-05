อัฟราม เกลเซอร์ ยันแมนฯ ยูไนเต็ดสร้างรายได้มหาศาลแม้แชมป์ลีกไม่ได้
อัฟราม เกลเซอร์ ชี้แมนฯ ยูไนเต็ดไม่จำเป็นต้องคว้าแชมป์ฟุตบอลเพื่อรักษาความเป็นแบรนด์ระดับโลกและสร้างรายได้มหาศาล โดยจัดอยู่ในสโมสรมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก
อัฟราม เกลเซอร์ สมาชิกครอบครัวผู้บริหาร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนและหนักแน่นต่อความกังวลของแฟนบอลเกี่ยวกับผลงานบนสนามที่ตกต่ำ โดยยืนยันว่าสโมสรไม่จำเป็นต้องคว้าแชมป์ฟุตบอลเพื่อรักษาสถานะความเป็นแบรนด์ระดับโลกและสร้างรายได้มหาศาล
ความคิดเห็นนี้ถูกแสดงออกอย่างชัดเจนในช่วงกลางเดือนกันยายน ในการประชุมนัดหนึ่งที่มีผู้เข้าร่วมตั้งคำถามถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลงานการแข่งขันกับความสำเร็จทางธุรกิจ ลูกชายของ มัลคอล์ม เกลเซอร์ ได้อธิบายมุมมองของครอบครัวผู้บริหารว่าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดสามารถคงความยิ่งใหญ่ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์การแข่งขันก็ตามAlso readฮวงจุ้ยภาพวาดในบ้าน เสริมสิริมงคลหรือทำลายพลังงานบวก
เปรียบเทียบความสำเร็จทางธุรกิจกับกีฬาอาชีพ
รายงานจากสื่อ เดอะ แอธเลติก ระบุว่า อัฟราม เกลเซอร์ ได้นำตัวอย่างของทีมกีฬาอาชีพชั้นนำในสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการอธิบาย เขาเปรียบเทียบบทบาทของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในวงการฟุตบอล กับดัลลัส คาวบอยส ในลีกฟุตบอลอเมริกัน เอ็นเอฟแอล และนิวยอร์ก แยงกี้ส ในลีกเบสบอลเมเจอร์ลีก เอ็มแอลบี
ทีมทั้งสองข้างต้นต่างเป็นแบรนด์กีฬาที่ทรงอิทธิพลและสร้างรายได้มหาศาลทั่วโลก แม้ว่าจะไม่ได้คว้าแชมป์ระดับสูงสุดมานานหลายปีแล้วก็ตาม ดัลลัส คาวบอยส คว้าแชมป์ซูเปอร์โบวล์ครั้งสุดท้ายในปี 1996 ส่วนนิวยอร์ก แยงกี้ส คว้าแชมป์เวิลด์ซีรีส์ล่าสุดเมื่อปี 2009
ผลงานบนสนามไม่กระทบรายได้ทางการตลาด
ขณะที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดไม่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ ลีกได้ตั้งแต่ปี 2013 ซึ่งเป็นปีที่เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม แต่สถานะทางการเงินของสโมสรยังคงแข็งแกร่ง มุมมองนี้มีความสอดคล้องกับคำชี้แจงของ เอ็ด วู้ดเวิร์ด อดีตรองประธานบริหารแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2018 เอ็ด วู้ดเวิร์ด ได้ระบุว่าผลงานในสนามไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิ่งที่สโมสรสามารถทำได้ในด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์ ซึ่งแนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในโมเดลธุรกิจของเจ้าของทีม
มูลค่าสโมสรสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของโลก
นิตยสารโฟร์บส์ จัดอันดับให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดอยู่ในอันดับ 3 ของสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงที่สุดเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2026 โดยประเมินมูลค่าไว้ที่ 7,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 244,800 ล้านบาท
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเป็นรองเพียงบาร์เซโลนา ที่มีมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 255,000 ล้านบาท และเรอัล มาดริด ที่ครองอันดับ 1 ด้วยมูลค่า 9,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 323,000 ล้านบาท
หากย้อนกลับไปในปี 2025 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเคยอยู่อันดับ 2 ด้วยมูลค่า 6,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 2,244 ล้านบาท โดยมีบาร์เซโลนาตามมาในอันดับ 3 ที่ 5,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 192,100 ล้านบาท ส่วนเรอัล มาดริด ครองอันดับ 1 ด้วยมูลค่า 6,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 229,500 ล้านบาท
ความเสี่ยงทางการเงินหากตกชั้นจากลีกสูงสุด
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเคยครองอันดับ 1 สโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกมาแล้วทั้งในปี 2017 และ 2018 รวมถึงในช่วงปี 2007 ถึง 2012 แต่สถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นห้วงเวลาที่ท้าทายสำหรับสโมสร
ปัจจุบันแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดรั้งอันดับ 17 ในตารางพรีเมียร์ ลีก ก่อนลงสนามพบแอสตัน วิลลา แม้โอกาสตกชั้นจะยังไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จะส่งผลกระทบทางการเงินที่มหาศาลต่อสโมสร
ความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายทางการแข่งขันกับเป้าหมายทางการเงินยังคงเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเสมอ แม้ว่าผู้บริหารจะยืนยันว่าธุรกิจสามารถดำเนินไปได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับถ้วยแชมป์ แต่แฟนบอลยังคงคาดหวังในความสำเร็จบนสนามอย่างต่อเนื่อง
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