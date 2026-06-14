อัปเดตเงื่อนไขใหม่ ประกันสังคม ยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคไต

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 อัปเดตสิทธิประโยชน์ที่ได้รับโดยล่าสุดได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ด้านการบำบัดทดแทนไตเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น โดยลดขั้นตอนการอนุมัติและเพิ่มความยืดหยุ่นในการเข้ารับบริการจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง (สูงสุด 18,000 บาท/เดือน) พร้อมค่าเตรียมหลอดเลือด หรือสายสวนหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
สำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 อัปเดตสิทธิประโยชน์ที่ได้รับโดยล่าสุดได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ด้านการบำบัดทดแทนไตเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น โดยลดขั้นตอนการอนุมัติและเพิ่มความยืดหยุ่นในการเข้ารับบริการจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง (สูงสุด 18,000 บาท/เดือน) พร้อมค่าเตรียมหลอดเลือด หรือสายสวนหลอดเลือดสำหรับ การฟอกเลือด ด้วย เครื่องไตเทียม ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามรายการหัตถการและรายการเวชภัณฑ์ที่สำคัญในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามอัตราที่กำหนด ไม่กำหนดรอบระยะเวลาจ่ายค่าฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม ให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงาน ประกันสังคม กำหนดในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 12,000 บาท ต่อสัปดาห.
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 อัปเดตสิทธิประโยชน์ที่ได้รับโดยล่าสุดได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ด้านการบำบัดทดแทนไตเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น โดยลดขั้นตอนการอนุมัติและเพิ่มความยืดหยุ่นในการเข้ารับบริการจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง (สูงสุด 18,000 บาท/เดือน) พร้อมค่าเตรียมหลอดเลือด หรือสายสวนหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามรายการหัตถการและรายการเวชภัณฑ์ที่สำคัญในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามอัตราที่กำหนด ไม่กำหนดรอบระยะเวลาจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 12,000 บาท ต่อสัปดาห
ประกันสังคม การรักษาโรคไต การฟอกเลือด เครื่องไตเทียม
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